В январе планируют возобновить полеты в одном из украинских аэропортов, - страховщики

Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - возобновятся до конца января 2025 года.

Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЕФ) в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года. - Ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины. - Ред.)", - сказал Эллисон.

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По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако первоначальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

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По словам Эллисона, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство развития громад и территорий при поддержке посольства США разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с АСКОТ в Украине реализована программа страхования судов UNITY, благодаря которой суда работают в "морском коридоре" из черноморских портов. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.