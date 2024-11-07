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В январе планируют возобновить полеты в одном из украинских аэропортов, - страховщики

Авіасполучення

Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - возобновятся до конца января 2025 года.

Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЕФ) в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года. - Ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины. - Ред.)", - сказал Эллисон.

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По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако первоначальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

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По словам Эллисона, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство развития громад и территорий при поддержке посольства США разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с АСКОТ в Украине реализована программа страхования судов UNITY, благодаря которой суда работают в "морском коридоре" из черноморских портов. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.

Автор: 

авиация (2873) Борисполь (770) авиасообщение (795)


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Топ комментарии
+32
Готують "вікно" для с"*********"...
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07.11.2024 18:05 Ответить
+18
Зе-слуги вже просто НЕ МОЖУТЬ їздити у відпустку на Мальдіви електричкою?!
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07.11.2024 17:58 Ответить
+15
Я не тільки це читав.
Я ще постійно читаю у твітері:
"Обережно, Шахеди заходять з Бориспільського напрямку".
Тривоги по 3 - 5 годин - куди ти літак на підльоті будеш приймати?
Досі тролейбуси по тривозі зупиняють.
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07.11.2024 18:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зе-слуги вже просто НЕ МОЖУТЬ їздити у відпустку на Мальдіви електричкою?!
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07.11.2024 17:58 Ответить
Готують "вікно" для с"*********"...
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07.11.2024 18:05 Ответить
Теж перше що подумав, про нас, суки, бідкаються, аби народ не упіймав їх за яйця чи горлянку і не був обхезаний упійманим при спробі втечі.
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07.11.2024 18:14 Ответить
Погоджуюсь. Отже, наші владні лаптєлапі крети нагатили собі повні штани. Ясна річ - не від страху, а... через холодну мівіну.
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07.11.2024 21:32 Ответить
Ви ВЗАГАЛІ! читали, про що йдеться??? чи у вас ТУТ! одна тема?? *******!(,
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07.11.2024 18:06 Ответить
Я не тільки це читав.
Я ще постійно читаю у твітері:
"Обережно, Шахеди заходять з Бориспільського напрямку".
Тривоги по 3 - 5 годин - куди ти літак на підльоті будеш приймати?
Досі тролейбуси по тривозі зупиняють.
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07.11.2024 18:15 Ответить
Тролейбуси зупиняють, щоб не нести відповідальність та не виплачувати компенсації в разі чого: помирайте, але у натовпі в двох метрах від тролейбуса
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07.11.2024 18:21 Ответить
А хто буде "нести відповідальність" за простий літаків, кружляння та перевитрати палива?
Чи гадаєш, компанії-перелітники НА СЕБЕ ці витрати повісять?
Квітки будуть коштувати як "на Марс" і скористатися цім зможуть, звісно, тільки "прокурори-інваліди" у яких і бабла купа і виїзд відкритий.
Так КОМУ насправді потрібні зараз ці манси з польотами?
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07.11.2024 18:34 Ответить
То не мої турботи
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08.11.2024 02:18 Ответить
Хтось вже валізи з кешем готує до зйобінгу
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07.11.2024 18:51 Ответить
Якось хлопці з влади натеревенили на Трампа дохуа зайвого, а 20 січня інавгурація. Просто співпало)
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07.11.2024 18:53 Ответить
На борту авіалайнера вас вітає компанія

"Камікадзе-ейр".

.
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07.11.2024 21:45 Ответить
Готівку треба їм вивозити за кордон
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08.11.2024 01:07 Ответить
Я так розумію, це для ху...ловців інфа, що заслити встигли шпигунів
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07.11.2024 17:58 Ответить
Користуйтесь Авіалініями "Жінки та Депутати"!
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07.11.2024 17:58 Ответить
Ніякихпереговорівневедуть (с) Дядя Андрєй
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07.11.2024 18:00 Ответить
Уряяя!
Розмінування Чонгару -2.0?
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07.11.2024 18:02 Ответить
Дирижабль! Нью Васюки)))
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07.11.2024 18:03 Ответить
Идиоты. В квадрате.
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07.11.2024 18:08 Ответить
сподіваюсь що першим рейсом улетять назавжди херпіду зі скумбрією, жиробасина стефанчук, дерьмак з 6-ма менеджерами
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07.11.2024 18:12 Ответить
Ти розумієш що вони ще половину бюджету України вивести можуть. Якщо вже не вивезли
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07.11.2024 18:19 Ответить
вони все уже вивезли
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07.11.2024 19:30 Ответить
втекти вони можуть будь на чому наприклад на військовому літаку. То не проблема
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08.11.2024 12:10 Ответить
Сидіння в поїздах дупутатам дупи натирає. Чи зелені готуються драпати?
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07.11.2024 18:14 Ответить
Вибухотехніки поліції Києва розрядили два "шахеди", які не здетонували після падіння. Джерело:

аеропорт, так аеропорт!
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07.11.2024 18:15 Ответить
К январю уже будут по 200-300 "шахедов" летать круглосуточно... Какой идиот рискнет лететь в Украину?
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07.11.2024 18:19 Ответить
Чергова "схема"... Нихто нікуде не полетить, але гроші на підготовку "освоят".
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07.11.2024 18:33 Ответить
Ніхто нічого освоїти не буде. Це мабуть потрібно для содания легітимності, для ЄС, при втечі усіх наближених до трону
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07.11.2024 21:50 Ответить
ну і київський вєчерній новокняжеський глямур, "так соскучившийся по шашличках в барсе, самалётіком, напрямую" - занесе дєрьмозеку на руках в старе крєсло ще на один термін.
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07.11.2024 18:39 Ответить
Трамп прийшов, допоможе легалізувати договорняки з Пуйлом?
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07.11.2024 18:53 Ответить
Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль". Готуєтьця з потужною командою швидко здриснути! 😁
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07.11.2024 18:58 Ответить
Я не пророк, але думаю що коли народ дізнаєтьця, що зелена шобла наближаєтьця до літачка, щоб кудись летіти, то фсбшний телеграм канал "почервоніє" від кількості коригувальників! 😁
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07.11.2024 19:05 Ответить
Так в минулому році вже були авіарейси ... чи знову на кілька бортів бабла награбили.​Із "Борисполя" від початку війни успішно вилетів уже четвертий літак.https://lb.ua/society/2023/12/19/589737_iz_borispolya_vid_pochatku_viyni.html
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07.11.2024 19:10 Ответить
один літак забрали інший розібрали як донор, це не відкриття авіасполучення.
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07.11.2024 19:59 Ответить
Та який Бориспіль?
Жуляни давай!!!
Змастити злітну полосу нікому, Кривонос під карною справою, отже можна здриснути з награбованим.
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07.11.2024 19:18 Ответить
А це як розуміти? Щоб літаки кацапи позбивали, а по аеропорту шахеди прилетіли вночі чи?.. Чи вже на той час договірняк вступить в силу і буде "припинення вогню", щоб зелень спокійно евакуювалася з награбованим?
Цікаво, Гундосого імбецила принесуть показово у жертву, чи з собою візьмуть?
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07.11.2024 19:18 Ответить
Так пані , евакуація з награбованим всієї зеленої шобли .
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07.11.2024 20:00 Ответить
проросійські "зелені" єрмаки,татарови,арахімії, подляки, верещуки у випадк у "великого шухеру" через "бульборусію" в "куйлову говєнь" будуть на швидку руку чухати...Татаров "повітряну тропу пробіл" давно..
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07.11.2024 19:50 Ответить
Грандіозний шухер намічається, цікаво куди будуть бігти ці щурі, невже на рідну парашку.
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07.11.2024 19:55 Ответить
Ось воно що. Володя Боневтік Просрочений зрозумів, що у Трампа не запитаєш: "А чому ми не в НАТО" і не обізвеш його "бідоном" і не будеш спихувати, що у всьому винні США, бо Трамп може помножити на нуль Володю і всю його барижну команду. Бачить Просрочений, що розвалив майже все і готує аеродроми для втечі його і його слуг, які на сьогодні мають по декілька історій на кримінальні справи. А Сам Боневтік Просрочений може отримати 15 вироків і всі пожиттєві.
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07.11.2024 19:59 Ответить
Для чего нам это нужно ? Процент наших людей которые имеют право перестать границу ничтожен,а защищать аэропорт нужна сильная ПВО ,кому это нужно и зачем?
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07.11.2024 20:39 Ответить
Геніально!!!
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07.11.2024 21:34 Ответить
З урахуванням того, скільки зараз зенітних систем залучено для захисту Київської області, я гадаю, що літак який буде злітати з Бориспіля або сідати там, як мінімум сильно ризикує бути збитим дружнім вогнем.
Це якщо забути про зенітні ракети великого радіусу дії, яких вистачає у цапорилих.
Також є висока ймовірність терористичної атаки: диверсантів у кацапів достатньо і влаштувати засідку з використанням пзрк цілком можливо.
Звісно, зелені ******** окрім як набити свої кишені, ні про що не думають.
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07.11.2024 22:21 Ответить
В січні трамп офіційно стає президентом.в січні будуть літаки з одного з аеропортів вилітати,совпаденіє??Хтось дуже перестраховується бо поїздом так швидко не ***..ш!
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07.11.2024 22:39 Ответить
дурня з Борисполем повна. Хто понесе відповідальність за збиття? Чому не львів чи чернівці?
І хоч хтось мені може пояснити, чому всі аеропорти працюють в росії? у нас купа дронів щоб їх хоча б паралізувати. А впадуть - ми попередили. То чому????
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08.11.2024 00:55 Ответить
ППО і цивільні рейси - не змішувані інгредієнти.
Чи захищена столиця на 100%. Ні. А цивільні перельоти ще більше послаблять цю складову.
Висновок. Нам замилюють очі відволікаючи від катастрофічного відступу на Донбасі
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08.11.2024 12:04 Ответить
 
 