В январе планируют возобновить полеты в одном из украинских аэропортов, - страховщики
Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - возобновятся до конца января 2025 года.
Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЕФ) в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года. - Ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины. - Ред.)", - сказал Эллисон.
По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".
"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако первоначальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.
Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.
По словам Эллисона, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.
"Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Министерство развития громад и территорий при поддержке посольства США разработало "дорожную карту" открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения.
Совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с АСКОТ в Украине реализована программа страхования судов UNITY, благодаря которой суда работают в "морском коридоре" из черноморских портов. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.
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Я ще постійно читаю у твітері:
"Обережно, Шахеди заходять з Бориспільського напрямку".
Тривоги по 3 - 5 годин - куди ти літак на підльоті будеш приймати?
Досі тролейбуси по тривозі зупиняють.
Чи гадаєш, компанії-перелітники НА СЕБЕ ці витрати повісять?
Квітки будуть коштувати як "на Марс" і скористатися цім зможуть, звісно, тільки "прокурори-інваліди" у яких і бабла купа і виїзд відкритий.
Так КОМУ насправді потрібні зараз ці манси з польотами?
"Камікадзе-ейр".
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Розмінування Чонгару -2.0?
аеропорт, так аеропорт!
Жуляни давай!!!
Змастити злітну полосу нікому, Кривонос під карною справою, отже можна здриснути з награбованим.
Цікаво, Гундосого імбецила принесуть показово у жертву, чи з собою візьмуть?
Це якщо забути про зенітні ракети великого радіусу дії, яких вистачає у цапорилих.
Також є висока ймовірність терористичної атаки: диверсантів у кацапів достатньо і влаштувати засідку з використанням пзрк цілком можливо.
Звісно, зелені ******** окрім як набити свої кишені, ні про що не думають.
І хоч хтось мені може пояснити, чому всі аеропорти працюють в росії? у нас купа дронів щоб їх хоча б паралізувати. А впадуть - ми попередили. То чому????
Чи захищена столиця на 100%. Ні. А цивільні перельоти ще більше послаблять цю складову.
Висновок. Нам замилюють очі відволікаючи від катастрофічного відступу на Донбасі