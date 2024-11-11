РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5329 посетителей онлайн
Новости
1 456 14

Ассоциация городов Украины призывает президента сохранить реверсную дотацию для громад

аму

Сельские, поселковые и городские головы обратились к президенту Украины с призывом сохранить в 2025 году средства реверсной дотации в бюджетах громад для совместной защиты граждан Украины от стремительного роста тарифов или срыва отопительного сезона, блэкаутов и отсутствия критического медицинского обеспечения.

Об этом говорится в официальном обращении, которое обнародовала Ассоциация городов Украины на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Ассоциации, Кабинет Министров в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", рег. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн в 189 громадах.

"Главы больших и маленьких громад обратились к президенту Украины о сохранении средств реверса в местных бюджетах. И это правильно - работать вместе, усиливать друг друга, находить общие решения. У Киева реверса нет. Нет и 64% НДФЛ в киевском бюджете, только 40%. И я тоже присоединяюсь к своим коллегам и прошу оставить в доходах громад средства реверса, 64% и единого налога", - поддержал заявление мэров глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

В обращении отмечается, что существующая система теплоснабжения, без компенсации разницы в тарифах, при изъятии 65% выручки предприятий, с мораторием на поднятие тарифов и при наличии 64 млрд грн задолженности государства за уже предоставленные услуги, без сохранения реверсной дотации в бюджетах громад остановит теплоснабжение во время отопительного сезона или стремительно поднимет тарифы.

"Мы должны быть готовыми обеспечить громады автономным энергоснабжением, Пунктами несокрушимости, специальной техникой энергоснабжения критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без поднятия тарифов для населения, а для этого реверсная дотация должна быть сохранена в бюджетах сельских, поселковых и городских советов", - отмечают авторы.

Читайте также: Единый налог должен оставаться в громадах, - Ассоциация городов Украины

В Ассоциации отмечают, что народные депутаты Украины также системно выступают против этой позиции правительства. О сохранении средств реверса в бюджетах громад к вице-премьер-министру по вопросам восстановления Алексею Кулебе совместно обратились 68 народных избранников.

Авторы считают, что источником для сохранения 12,9 млрд грн реверсной дотации в местных бюджетах может стать дополнительная дотация на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, подвергшихся негативному влиянию РФ. При плановой цифре на 2024 год на уровне около 34 млрд грн, в Приложении 5 проекта Государственного бюджета Украины на 2025 год запланированы расходы на уровне 51,2 млрд грн, которые даже не распределены между громадами.

Автор: 

Кличко Виталий (4636) местное самоуправление (256) налоги (3238) Ассоциация городов Украины (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
Без реверсивноі не буде коштів на покладання плитки на вулицях, по котрим практично ніхто не ходить.
В Дніпрі ця робота зараз кипить. Краще би борюсик ці гроши віддав на захист країни, а не у кишеню корбана.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:51
+1
Коли вже ви наїстеся? Клумби, тротуари, бруківка, парки, стадіони...на усьому свій відкат...а народ збирає копійки для бійців на одяг, взуття, генератори, дрони...хз для чого така влада? Як сказав один історик порівнюючи третій рік нашої війни з третім роком ВВВ: "Україна на війну не прийшла" - це про владу!
показать весь комментарий
11.11.2024 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кличко знову отримає по голові..це ж його парафія..
показать весь комментарий
11.11.2024 18:26 Ответить
Та воно глухе,тупе і бездарне і його гнобителі народу.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:27 Ответить
Президент у нас єрмак чи хто ?
показать весь комментарий
11.11.2024 18:36 Ответить
Бьют челом
показать весь комментарий
11.11.2024 18:44 Ответить
Без реверсивноі не буде коштів на покладання плитки на вулицях, по котрим практично ніхто не ходить.
В Дніпрі ця робота зараз кипить. Краще би борюсик ці гроши віддав на захист країни, а не у кишеню корбана.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:51 Ответить
Коли вже ви наїстеся? Клумби, тротуари, бруківка, парки, стадіони...на усьому свій відкат...а народ збирає копійки для бійців на одяг, взуття, генератори, дрони...хз для чого така влада? Як сказав один історик порівнюючи третій рік нашої війни з третім роком ВВВ: "Україна на війну не прийшла" - це про владу!
показать весь комментарий
11.11.2024 20:15 Ответить
Вже давно потрібно збиратись громадами та прибрать внутрішнього ворога! Тоді зовнішнього переможемо раху та інших
показать весь комментарий
12.11.2024 00:39 Ответить
 
 