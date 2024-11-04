Единый налог должен оставаться в громадах, - Ассоциация городов Украины

Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога из доходов местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба АГУ, информирует Цензор.НЕТ.

В пункте 2.3. Бюджетных выводов, одобренных Верховной Радой Украины 31 октября 2024 года к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" №12000, Кабинету Министров Украины поручено проработать вопрос о включении в доходы общего фонда государственного бюджета в 2025 году части единого налога с юридических лиц (код 18050300) и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей (код 18050500).

"Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога с доходов муниципалитетов, ведь это составляет около 11 млрд грн, большая часть которых может быть изъята из бюджетов сельских и поселковых громад", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что для совместной защиты доходов громад Ассоциация городов Украины начала сбор подписей руководителей громад к обращению на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сохранении единого налога в местных бюджетах.

Поддержать обращение на премьер-министра Украины о сохранении в доходах громад единого налога с юридических лиц и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей можно в региональных отделениях Ассоциации городов Украины.