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Единый налог должен оставаться в громадах, - Ассоциация городов Украины

аму

Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога из доходов местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба АГУ, информирует Цензор.НЕТ.

В пункте 2.3. Бюджетных выводов, одобренных Верховной Радой Украины 31 октября 2024 года к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" №12000, Кабинету Министров Украины поручено проработать вопрос о включении в доходы общего фонда государственного бюджета в 2025 году части единого налога с юридических лиц (код 18050300) и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей (код 18050500).

"Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога с доходов муниципалитетов, ведь это составляет около 11 млрд грн, большая часть которых может быть изъята из бюджетов сельских и поселковых громад", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что для совместной защиты доходов громад Ассоциация городов Украины начала сбор подписей руководителей громад к обращению на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сохранении единого налога в местных бюджетах.

Поддержать обращение на премьер-министра Украины о сохранении в доходах громад единого налога с юридических лиц и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей можно в региональных отделениях Ассоциации городов Украины.

Автор: 

единый налог (58) налоги (3243) Ассоциация городов Украины (17)


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Топ комментарии
+6
Я коли бачу викладання тротуарної плитки та висаджування квітів на клумбах, то тільки за те, щоби у місцевих князьків забрали усе. І це не відміняє того, що покидьків з центральної влади теж треба давити.
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04.11.2024 20:08 Ответить
+4
ви трішки задумайтесь! якщо оПа забере бюджети Харківщини, Запоріжжя та Сумщини... то вже рахуй -- здали ці території! Бо з Тої Опи роюлять рівно нф%я для захисту держави
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04.11.2024 20:03 Ответить
+4
мені особисто не подобається моя місцева влада (м'яко кажучи) але принцип децентралізації бюджетних надходжень сповна логічний! Вважаю кращою реформою у свій час! Бо подивіться на агресора... яка жопа у них на периферії... і їм норм.. Мені -- ні!
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04.11.2024 20:06 Ответить
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04.11.2024 20:00 Ответить
ви трішки задумайтесь! якщо оПа забере бюджети Харківщини, Запоріжжя та Сумщини... то вже рахуй -- здали ці території! Бо з Тої Опи роюлять рівно нф%я для захисту держави
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04.11.2024 20:03 Ответить
мені особисто не подобається моя місцева влада (м'яко кажучи) але принцип децентралізації бюджетних надходжень сповна логічний! Вважаю кращою реформою у свій час! Бо подивіться на агресора... яка жопа у них на периферії... і їм норм.. Мені -- ні!
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04.11.2024 20:06 Ответить
Принцип децентралізації бюджетних доходів сповна логічний для мирного часу. Чи годиться цей принцип для національної держави під час війни на знищення титульної нації?
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04.11.2024 21:23 Ответить
Только нужна малость - чтобы эти средства шли на оборону, а не на повышение зарплат депутатам или чиновникам. У нас 300 млрд. "лишних" средств тратятся на армию чиновников и власти это абсолютно не печет.
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04.11.2024 22:20 Ответить
Пздць оце логіка! Ви взагалі розумієте, що таке "децентралізація"?! Як взагалі можно приплести сюди "титульну націю"? Ви розумієте що таке ПДФО і ДЛЯ ЧОГО???? Ви розумієте що таке "ЗАГАЛЬНЕ КОРИТО" в бюджеті????
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04.11.2024 23:15 Ответить
Длбп ти не розумієш, що зепдрси повернули часи яниуковоща тільки в кубі! І тобі блдь смішно?!
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04.11.2024 23:12 Ответить
ну зберуть вони ті підписи - і що? підітруться ними, як завжди.
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04.11.2024 20:01 Ответить
Я коли бачу викладання тротуарної плитки та висаджування квітів на клумбах, то тільки за те, щоби у місцевих князьків забрали усе. І це не відміняє того, що покидьків з центральної влади теж треба давити.
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04.11.2024 20:08 Ответить
Згадалися Народні Ради...
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04.11.2024 20:10 Ответить
це була скоріш позитивна практика...
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04.11.2024 20:19 Ответить
Це така несподівана відповідь на вихід з теперішньої ситуації...
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04.11.2024 20:23 Ответить
так, але нажаль неконституційна... тому тільки Верховна Рада..
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04.11.2024 20:29 Ответить
Конституція це Конституція...

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
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04.11.2024 20:39 Ответить
та ок, але представником цього народу є Верховна Рада України, як представницький орган, а не орган державної влади....
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04.11.2024 22:47 Ответить
Зараз за усіма критеріями головним мав би бути Стефанчук...щось в нас не так...
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04.11.2024 22:55 Ответить
хочу зазначити, що якщо б хтось міг подумати про зраду України територіальними громадами -- усі хто міг -- вже зрадив, переконаний, що Дніпро краще себе захистить, як його захищає "верхівка"....
Там була така ідея ніби (можливо) від Бутусова -- пряма військова допомога конкретним бригадам, а не "зверху"...
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04.11.2024 20:32 Ответить
Держбюджет розглядається зермаками, як власний. Все, як за поребріком. А тут якісь "ніщєброди" заявляють про свої права на свої ж гроші !
Порошенківська децентралізація - загроза пануванню зеленого бидла.
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04.11.2024 20:15 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1853514371395186802 1 ч

Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України. Ширка слуг і опзж доручила уряду опрацювати питання щодо включення цих доходів до держбюджету. ЗЕбанді додаткова годівничка потрібна! Якщо ОПа забере ЄП у Харківщини, Запоріжжя, Сумщини etc, то оборону провалять.
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04.11.2024 22:50 Ответить
Сигнал понять можно. Хочется красть побольше.
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04.11.2024 23:21 Ответить
на вовину тисячу не вистачає ?
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05.11.2024 07:14 Ответить
 
 