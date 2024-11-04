Единый налог должен оставаться в громадах, - Ассоциация городов Украины
Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога из доходов местных бюджетов.
Об этом сообщает пресс-служба АГУ, информирует Цензор.НЕТ.
В пункте 2.3. Бюджетных выводов, одобренных Верховной Радой Украины 31 октября 2024 года к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" №12000, Кабинету Министров Украины поручено проработать вопрос о включении в доходы общего фонда государственного бюджета в 2025 году части единого налога с юридических лиц (код 18050300) и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей (код 18050500).
"Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога с доходов муниципалитетов, ведь это составляет около 11 млрд грн, большая часть которых может быть изъята из бюджетов сельских и поселковых громад", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для совместной защиты доходов громад Ассоциация городов Украины начала сбор подписей руководителей громад к обращению на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о сохранении единого налога в местных бюджетах.
Поддержать обращение на премьер-министра Украины о сохранении в доходах громад единого налога с юридических лиц и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей можно в региональных отделениях Ассоциации городов Украины.
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Там була така ідея ніби (можливо) від Бутусова -- пряма військова допомога конкретним бригадам, а не "зверху"...
Порошенківська децентралізація - загроза пануванню зеленого бидла.
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Олег Леусенко
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@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1853514371395186802 1 ч
Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України. Ширка слуг і опзж доручила уряду опрацювати питання щодо включення цих доходів до держбюджету. ЗЕбанді додаткова годівничка потрібна! Якщо ОПа забере ЄП у Харківщини, Запоріжжя, Сумщини etc, то оборону провалять.