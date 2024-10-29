РУС
Новости
Рада планирует рассмотреть законопроект, который остановит работу больниц и школ, - Ассоциация городов Украины

Рада може зупинити роботу муніципалітетів: Що відомо?

Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня законопроект №6013, который может привести к остановке работы больниц, школ, предприятий тепло- и водоснабжения коммунальной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Ассоциация городов Украины.

Там заявили, что обращались в профильный Комитет Верховной Рады по этому вопросу.

Также читайте: Использование изъятого у местных громад "военного" НДФЛ составляет всего 45%

"К рассмотрению во втором чтении готовится проект Закона Украины "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период" №6013, который прямо нарушает статьи 142 и 143 Конституции Украины, ведь запрещает территориальным общинам создавать коммунальные предприятия, объединять бюджетные средства и создавать необходимые службы.

Учитывая то, что учреждения здравоохранения и другие учреждения в результате реформы с 2018 года являются коммунальными предприятиями, принятие такого закона остановит или как минимум усложнит предоставление жителям общин жизненно необходимых услуг. Более того, требование о реорганизации всех предприятий коммунальной собственности в хозяйственные общества является приватизацией объектов критической инфраструктуры, что требует прозрачного законодательства и широкого обсуждения обществом", - напомнили в Ассоциации городов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко в присутствии послов G7 заявил о давлении правоохранителей на местные власти

Автор: 

ВР (29426) законопроект (3285) Ассоциация городов Украины (18)
Таке відчуття,що в раду відбирають по зору, а розум потрібен мабуть помічникам, і то не всім, головне кнопки не плутати
29.10.2024 15:15 Ответить
головне щоб красти не переставали - це єдине за що ми всі переживаємо. А все інше - та стане жити в Україні 10 млн - та їм і пофігу. Вони ж будуть в Лондоні чи Філадельфії
29.10.2024 15:15 Ответить
Влада вирішила прихватизувати комунальні підприємства - лікарні, школи, водо та теплопостачання. Все вже розікрали, до цього добралися.
29.10.2024 15:26 Ответить
Головне, щоб корупціонерам строк ув'язнення при каїтті, понизили, а то що лікарні не будуть працювати, то фігня! Слуги народу вже давно лікуютьця за кордоном, то ж і пересічні українці та пенсіонери зможуть! 🤬
29.10.2024 15:29 Ответить
Зелені гниди планомірно і системно "розглядають" усі питання для забезпечення краху України.
Товариш полковник з ФСБ дуууже задоволений.
29.10.2024 15:47 Ответить
 
 