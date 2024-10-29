Рада планирует рассмотреть законопроект, который остановит работу больниц и школ, - Ассоциация городов Украины
Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня законопроект №6013, который может привести к остановке работы больниц, школ, предприятий тепло- и водоснабжения коммунальной собственности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Ассоциация городов Украины.
Там заявили, что обращались в профильный Комитет Верховной Рады по этому вопросу.
"К рассмотрению во втором чтении готовится проект Закона Украины "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период" №6013, который прямо нарушает статьи 142 и 143 Конституции Украины, ведь запрещает территориальным общинам создавать коммунальные предприятия, объединять бюджетные средства и создавать необходимые службы.
Учитывая то, что учреждения здравоохранения и другие учреждения в результате реформы с 2018 года являются коммунальными предприятиями, принятие такого закона остановит или как минимум усложнит предоставление жителям общин жизненно необходимых услуг. Более того, требование о реорганизации всех предприятий коммунальной собственности в хозяйственные общества является приватизацией объектов критической инфраструктуры, что требует прозрачного законодательства и широкого обсуждения обществом", - напомнили в Ассоциации городов Украины.
