Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України
Асоціація міст України проти вилучення єдиного податку з доходів місцевих бюджетів.
Про це повідомляє пресслужба АМУ, інформує Цензор.НЕТ.
В пункті 2.3. Бюджетних висновків, схвалених Верховною Радою України 31 жовтня 2024 року до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000, Кабінету Міністрів України доручено опрацювати питання щодо включення до доходів загального фонду державного бюджету в 2025 році частини єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (код 18050500).
"Асоціація міст України проти вилучення єдиного податку з доходів муніципалітетів, адже це становить близько 11 млрд грн, велика частина яких може бути вилучена з бюджетів сільських і селищних громад", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що для спільного захисту доходів громад Асоціація міст України розпочала збір підписів очільників громад до звернення на Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про збереження єдиного податку в місцевих бюджетах.
Підтримати звернення на Прем'єр-міністра України про збереження в доходах громад єдиного податку з юридичних осіб і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників можна в регіональних відділеннях Асоціації міст України.
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Олег Леусенко
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@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1853514371395186802 1 ч
Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України. Ширка слуг і опзж доручила уряду опрацювати питання щодо включення цих доходів до держбюджету. ЗЕбанді додаткова годівничка потрібна! Якщо ОПа забере ЄП у Харківщини, Запоріжжя, Сумщини etc, то оборону провалять.