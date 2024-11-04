Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України

Асоціація міст України проти вилучення єдиного податку з доходів місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

В пункті 2.3. Бюджетних висновків, схвалених Верховною Радою України 31 жовтня 2024 року до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000, Кабінету Міністрів України доручено опрацювати питання щодо включення до доходів загального фонду державного бюджету в 2025 році частини єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (код 18050500).

"Асоціація міст України проти вилучення єдиного податку з доходів муніципалітетів, адже це становить близько 11 млрд грн, велика частина яких може бути вилучена з бюджетів сільських і селищних громад", - ідеться у повідомленні.

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Також зазначається, що для спільного захисту доходів громад Асоціація міст України розпочала збір підписів очільників громад до звернення на Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про збереження єдиного податку в місцевих бюджетах.

Підтримати звернення на Прем'єр-міністра України про збереження в доходах громад єдиного податку з юридичних осіб і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників можна в регіональних відділеннях Асоціації міст України.