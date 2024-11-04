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Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України

аму

Асоціація міст України проти вилучення єдиного податку з доходів місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

В пункті 2.3. Бюджетних висновків, схвалених Верховною Радою України 31 жовтня 2024 року до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000, Кабінету Міністрів України доручено опрацювати питання щодо включення до доходів загального фонду державного бюджету в 2025 році частини єдиного податку з юридичних осіб (код 18050300) і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (код 18050500).

"Асоціація міст України проти вилучення єдиного податку з доходів муніципалітетів, адже це становить близько 11 млрд грн, велика частина яких може бути вилучена з бюджетів сільських і селищних громад", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: Рада планує розглянути законопроєкт, який зупинить роботу лікарень та шкіл, - Асоціація міст України

Також зазначається, що для спільного захисту доходів громад Асоціація міст України розпочала збір підписів очільників громад до звернення на Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про збереження єдиного податку в місцевих бюджетах.

Підтримати звернення на Прем'єр-міністра України про збереження в доходах громад єдиного податку з юридичних осіб і єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників можна в регіональних відділеннях Асоціації міст України.

Автор: 

єдиний податок (46) податки (3913) Асоціація міст України (20)


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Топ коментарі
+6
Я коли бачу викладання тротуарної плитки та висаджування квітів на клумбах, то тільки за те, щоби у місцевих князьків забрали усе. І це не відміняє того, що покидьків з центральної влади теж треба давити.
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04.11.2024 20:08 Відповісти
+4
ви трішки задумайтесь! якщо оПа забере бюджети Харківщини, Запоріжжя та Сумщини... то вже рахуй -- здали ці території! Бо з Тої Опи роюлять рівно нф%я для захисту держави
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04.11.2024 20:03 Відповісти
+4
мені особисто не подобається моя місцева влада (м'яко кажучи) але принцип децентралізації бюджетних надходжень сповна логічний! Вважаю кращою реформою у свій час! Бо подивіться на агресора... яка жопа у них на периферії... і їм норм.. Мені -- ні!
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04.11.2024 20:06 Відповісти
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04.11.2024 20:00 Відповісти
ви трішки задумайтесь! якщо оПа забере бюджети Харківщини, Запоріжжя та Сумщини... то вже рахуй -- здали ці території! Бо з Тої Опи роюлять рівно нф%я для захисту держави
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04.11.2024 20:03 Відповісти
мені особисто не подобається моя місцева влада (м'яко кажучи) але принцип децентралізації бюджетних надходжень сповна логічний! Вважаю кращою реформою у свій час! Бо подивіться на агресора... яка жопа у них на периферії... і їм норм.. Мені -- ні!
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04.11.2024 20:06 Відповісти
Принцип децентралізації бюджетних доходів сповна логічний для мирного часу. Чи годиться цей принцип для національної держави під час війни на знищення титульної нації?
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04.11.2024 21:23 Відповісти
Только нужна малость - чтобы эти средства шли на оборону, а не на повышение зарплат депутатам или чиновникам. У нас 300 млрд. "лишних" средств тратятся на армию чиновников и власти это абсолютно не печет.
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04.11.2024 22:20 Відповісти
Пздць оце логіка! Ви взагалі розумієте, що таке "децентралізація"?! Як взагалі можно приплести сюди "титульну націю"? Ви розумієте що таке ПДФО і ДЛЯ ЧОГО???? Ви розумієте що таке "ЗАГАЛЬНЕ КОРИТО" в бюджеті????
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04.11.2024 23:15 Відповісти
Длбп ти не розумієш, що зепдрси повернули часи яниуковоща тільки в кубі! І тобі блдь смішно?!
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04.11.2024 23:12 Відповісти
ну зберуть вони ті підписи - і що? підітруться ними, як завжди.
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04.11.2024 20:01 Відповісти
Я коли бачу викладання тротуарної плитки та висаджування квітів на клумбах, то тільки за те, щоби у місцевих князьків забрали усе. І це не відміняє того, що покидьків з центральної влади теж треба давити.
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04.11.2024 20:08 Відповісти
Згадалися Народні Ради...
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04.11.2024 20:10 Відповісти
це була скоріш позитивна практика...
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04.11.2024 20:19 Відповісти
Це така несподівана відповідь на вихід з теперішньої ситуації...
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04.11.2024 20:23 Відповісти
так, але нажаль неконституційна... тому тільки Верховна Рада..
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04.11.2024 20:29 Відповісти
Конституція це Конституція...

Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
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04.11.2024 20:39 Відповісти
та ок, але представником цього народу є Верховна Рада України, як представницький орган, а не орган державної влади....
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04.11.2024 22:47 Відповісти
Зараз за усіма критеріями головним мав би бути Стефанчук...щось в нас не так...
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04.11.2024 22:55 Відповісти
хочу зазначити, що якщо б хтось міг подумати про зраду України територіальними громадами -- усі хто міг -- вже зрадив, переконаний, що Дніпро краще себе захистить, як його захищає "верхівка"....
Там була така ідея ніби (можливо) від Бутусова -- пряма військова допомога конкретним бригадам, а не "зверху"...
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04.11.2024 20:32 Відповісти
Держбюджет розглядається зермаками, як власний. Все, як за поребріком. А тут якісь "ніщєброди" заявляють про свої права на свої ж гроші !
Порошенківська децентралізація - загроза пануванню зеленого бидла.
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04.11.2024 20:15 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1853514371395186802 1 ч

Єдиний податок має залишатися в громадах, - Асоціація міст України. Ширка слуг і опзж доручила уряду опрацювати питання щодо включення цих доходів до держбюджету. ЗЕбанді додаткова годівничка потрібна! Якщо ОПа забере ЄП у Харківщини, Запоріжжя, Сумщини etc, то оборону провалять.
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04.11.2024 22:50 Відповісти
Сигнал понять можно. Хочется красть побольше.
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04.11.2024 23:21 Відповісти
на вовину тисячу не вистачає ?
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05.11.2024 07:14 Відповісти
 
 