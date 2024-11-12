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Новости
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Игра в длинную: "Интерпайп" влюбляет детей в инженерные профессии

Новости компаний

інтерпайп

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука преодолевает проблему дефицита кадров инвестициями в техническое образование региона города Днепр.

Как пишет издание Forbes, такая стратегия является одновременно эффективной и социально ответственной.

"Мы производим сложный машиностроительный продукт, и без инженеров с соответствующим образованием нам не обойтись, - рассказала директор по коммуникациям компании "Интерпайп" Людмила Новак. - Чтобы обеспечить завод кадрами в будущем, уже сегодня мы стремимся пробудить у детей интерес к техническим профессиям. Показать им, что производство может быть современным и высокотехнологичным".

Совместно с городскими властями Днепра "Интерпайп" уже выстроил два полных учебных маршрута.

Первый - от школьных уроков до квалифицированных работников на производстве. Для этого реконструировали семь кабинетов труда в школе и мастерскую станочников в ПТУ. Молодежь из школы пробует работать на современных станках и имеет возможность получить профессионально-техническое образование на современном оборудовании. В итоге молодой человек получает хорошую работу, а "Интерпайп" - готового квалифицированного работника.

Второй маршрут приводит школьника к профессии инженера-мехатроника. Его обеспечивают четыре лаборатории мехатроники в школах и две лаборатории в Днепровской политехнике. Фактически дети получают первые азы профессии на школьных уроках, где работают на уменьшенных учебных моделях промышленных линий, далее углубляют свои знания в вузе, из которого выходят готовыми специалистами.

В "Интерпайпе" понимают, что не все дети, которых охватила выстроенная им система технического образования, придут работать на их предприятие. Однако от дальнейших инвестиций не отказываются: "Такие проекты - часть нашей социальной ответственности, наши усилия по развитию инженерного потенциала региона", - заявила директор по коммуникациям "Интерпайпа" Людмила Новак.

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Колись при київському "Арсеналі" був технікум, що випускав спеціалістів, потрібних на заводі. Ну, здібні і зацікавлені потім вступали до вишів на інженерні спеціальності. Зараз телескопи під брендом "Арсенал" виробляє Китай.
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12.11.2024 20:13 Ответить
Ну, вот и настало время, когда совковое "вшивый инженеришка" больше не актуально. Владельцам бизнесов приготовиться платить инженерам конкурентную зарплату.
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12.11.2024 20:20 Ответить
ні вякому разі не вчити дітей англійській мові, бо повтікають до Європи або США...
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12.11.2024 20:33 Ответить
Молоді регіони?
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12.11.2024 20:34 Ответить
Соціальна інженерія в дії , новий рівень
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12.11.2024 20:35 Ответить
Олігархічна неріеодальна педофілія. Своїх діток таваріщ Пінчук вже змусив полюбити інженерні професії?
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12.11.2024 20:41 Ответить
Олігарх - трубник готує собі баранів в довгу
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12.11.2024 20:46 Ответить
 
 