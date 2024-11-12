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Гра в довгу: Інтерпайп закохує дітей в інженерні професії

Новини компаній

інтерпайп

Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука долає проблему дефіциту кадрів інвестиціями в технічну освіту регіону міста Дніпро.

Як пише видання Forbes, така стратегія є водночас ефективною і соціально відповідальною. 

"Ми виробляємо складний машинобудівний продукт, і без інженерів із відповідною освітою нам не обійтися, – розповіла директор з комунікацій компанії Інтерпайп Людмила Новак. – Щоб забезпечити завод кадрами в майбутньому, вже сьогодні ми прагнемо пробудити у дітей інтерес до технічних професій. Показати їм, що виробництво може бути сучасним і високотехнологічним".

Спільно із міською владою Дніпра Інтерпайп уже вибудував два повні навчальні маршрути.

Перший – від шкільних уроків до кваліфікованих працівників на виробництві. Для цього реконструювали сім кабінетів праці в школі та майстерню верстатників в ПТУ. Молодь зі школи пробує працювати на сучасних верстатах і має змогу отримати професійно-технічну освіту на сучасному обладнанні. У підсумку молода людина отримує хорошу роботу, а Інтерпайп – готового кваліфікованого працівника.

Другий маршрут приводить школяра до професії інженера-мехатроніка. Його забезпечують чотири лабораторії мехатроніки в школах та дві лабораторії в Дніпровській політехніці. Фактично діти отримують перші ази професії на шкільних уроках, де працюють на зменшених учбових моделях промислових ліній, далі поглиблюють свої знання у виші, з якого виходять готовими фахівцями.

В Інтерпайпі свідомі того, що не всі діти, яких охопила вибудована ним система технічної освіти, прийдуть працювати на їхнє підприємство. Однак від подальших інвестицій не відмовляються: "Такі проєкти – частина нашої соціальної відповідальності, наші зусилля із розбудови інженерного потенціалу регіону", – заявила директор з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.

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Колись при київському "Арсеналі" був технікум, що випускав спеціалістів, потрібних на заводі. Ну, здібні і зацікавлені потім вступали до вишів на інженерні спеціальності. Зараз телескопи під брендом "Арсенал" виробляє Китай.
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12.11.2024 20:13 Відповісти
Ну, вот и настало время, когда совковое "вшивый инженеришка" больше не актуально. Владельцам бизнесов приготовиться платить инженерам конкурентную зарплату.
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12.11.2024 20:20 Відповісти
ні вякому разі не вчити дітей англійській мові, бо повтікають до Європи або США...
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12.11.2024 20:33 Відповісти
Молоді регіони?
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12.11.2024 20:34 Відповісти
Соціальна інженерія в дії , новий рівень
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12.11.2024 20:35 Відповісти
Олігархічна неріеодальна педофілія. Своїх діток таваріщ Пінчук вже змусив полюбити інженерні професії?
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12.11.2024 20:41 Відповісти
Олігарх - трубник готує собі баранів в довгу
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12.11.2024 20:46 Відповісти
 
 