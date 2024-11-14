Оккупанты осуществляют постоянные механизированные и пехотные штурмы на Кураховском направлении, продолжаются тяжелые бои, - пресс-офицер 79-й ОДШБр Дрималовский

На Кураховском направлении российские силы осуществляют постоянные механизированные и пехотные штурмы, применяя значительное количество техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми - Україна" сообщил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский.

"Наши десантники из 79-й десантно-штурмовой бригады Таврической группировки войск держат оборону на юго-востоке, на Кураховском направлении, сохраняя линию боевого соприкосновения. Эта линия является неизменной в течение длительного времени в нашей зоне ответственности, несмотря на то что враг сосредоточил против нас значительные силы", - отметил он.

Дрималовский добавил, что враг бросает в бой танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и пытается прорвать оборону бригады, используя мотоциклы, багги и другие тактики.

"Цель - прорваться через ряд населенных пунктов к Успеновке, но наши десантники крепко держат оборону," - сообщил он.

Кроме штурмовых атак, враг активно использует авиацию и артиллерию.

"Эффективность вражеской артиллерии остается чрезвычайно высокой. Мы фиксируем от трех до десяти авиаударов ежедневно, осуществляемых КАБами, что значительно усложняет ситуацию, однако наши воины продолжают удерживать оборону," - подытожил Дрымаловский.

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