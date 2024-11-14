Не имею никакого бизнеса в России. Против меня развернули заказную кампанию, - Боголюбов

Недавно ряд медиа опубликовали новость о том, что у Геннадия Боголюбова обнаружили многомиллиардный полимерный бизнес в Петербурге, за счет которого бизнесмен якобы уплатил в бюджет страны-агрессора значительную сумму налогов.

Боголюбов опровергает эту информацию и приводит факты, которые подтверждают его позицию, передает Цензор.НЕТ.

В публикации говорится о петербургской компании АО "Петрус", являющейся филиалом производственной фирмы "Ретал", которая выпускает полимерную продукцию и якобы аффилирована с Геннадием Боголюбовым.

По словам бизнесмена, авторы связывают много разных и часто ложных данных в единую цепь, чтобы выстроить впечатление о связи между ним, его бизнес-деятельностью и определенными фирмами.

Геннадий Боголюбов отмечает, что он не является владельцем полимерного бизнеса в России, как и любого другого. Он прекратил любое участие в кипрской компании "Ретал" еще в 2016 году и не владеет ею. Так же он никогда не был участником и не имеет никакого отношения к кипрской компании Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

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Украинский бизнесмен отмечает, что попытки связать его с кипрской компанией Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через каких-то работников кипрских сервисных провайдеров, которые специализируются на предоставлении услуг неограниченному кругу клиентов по регистрации и управлению компаниями в Республике Кипр - откровенная манипуляция, ведь по такой логике чуть ли не все компании на Кипре, обслуживаемые определенным сервисным провайдером, можно назвать связанными между собой.

Кроме того, по словам Боголюбова он наблюдает как в последнее время одна за другой появляются различные публикации, которые пытаются исказить его бизнес-деятельность и заведомо содержат ложную информацию. Бизнесмен подчеркивает, что авторы искажают факты, ссылаются на документы, касающиеся других лиц, цитируют судебные решения, которые не имеют никакого отношения к теме статьи, и откровенно манипулируют темой войны. Он отмечает, что аргументы обвинений в громких заголовках разваливаются при первой же проверке приведенных в них данных.

"Для меня очевидно, что против меня разворачивается заказная кампания. Некоторые старательно пытаются изобразить меня и мой бизнес в искаженном виде, чтобы воспользоваться ситуацией и продвинуть собственные корпоративные интересы. Знаю, кто стоит за этим и не планирую оставаться в стороне", - отметил Геннадий Боголюбов.

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