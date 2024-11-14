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Не имею никакого бизнеса в России. Против меня развернули заказную кампанию, - Боголюбов

Боголюбов заперечив наявність бізнесу в Росії

Недавно ряд медиа опубликовали новость о том, что у Геннадия Боголюбова обнаружили многомиллиардный полимерный бизнес в Петербурге, за счет которого бизнесмен якобы уплатил в бюджет страны-агрессора значительную сумму налогов.

Боголюбов опровергает эту информацию и приводит факты, которые подтверждают его позицию, передает Цензор.НЕТ.

В публикации говорится о петербургской компании АО "Петрус", являющейся филиалом производственной фирмы "Ретал", которая выпускает полимерную продукцию и якобы аффилирована с Геннадием Боголюбовым.

По словам бизнесмена, авторы связывают много разных и часто ложных данных в единую цепь, чтобы выстроить впечатление о связи между ним, его бизнес-деятельностью и определенными фирмами.

Геннадий Боголюбов отмечает, что он не является владельцем полимерного бизнеса в России, как и любого другого. Он прекратил любое участие в кипрской компании "Ретал" еще в 2016 году и не владеет ею. Так же он никогда не был участником и не имеет никакого отношения к кипрской компании Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

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Украинский бизнесмен отмечает, что попытки связать его с кипрской компанией Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через каких-то работников кипрских сервисных провайдеров, которые специализируются на предоставлении услуг неограниченному кругу клиентов по регистрации и управлению компаниями в Республике Кипр - откровенная манипуляция, ведь по такой логике чуть ли не все компании на Кипре, обслуживаемые определенным сервисным провайдером, можно назвать связанными между собой.

Кроме того, по словам Боголюбова он наблюдает как в последнее время одна за другой появляются различные публикации, которые пытаются исказить его бизнес-деятельность и заведомо содержат ложную информацию. Бизнесмен подчеркивает, что авторы искажают факты, ссылаются на документы, касающиеся других лиц, цитируют судебные решения, которые не имеют никакого отношения к теме статьи, и откровенно манипулируют темой войны. Он отмечает, что аргументы обвинений в громких заголовках разваливаются при первой же проверке приведенных в них данных.

"Для меня очевидно, что против меня разворачивается заказная кампания. Некоторые старательно пытаются изобразить меня и мой бизнес в искаженном виде, чтобы воспользоваться ситуацией и продвинуть собственные корпоративные интересы. Знаю, кто стоит за этим и не планирую оставаться в стороне", - отметил Геннадий Боголюбов.

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Автор: 

бизнес (1620) Боголюбов Геннадий (110) россия (95418)


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Топ комментарии
+6
Є така нація. Збрехати гоям - зачотно.
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14.11.2024 11:30
+3
Боголюбов така ж гнида, як і Коломой.

Але у прагнення ЗЄрмаків віджати бізнес та гроші колишніх хозяїв віриться чомусь легко.
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14.11.2024 12:11
+2
Не маю ніякого бізнесу в Росії. Проти мене розгорнули замовну кампанію

Ще й про мопед не забудь сказати, що не твій!
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14.11.2024 11:20
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Не маю ніякого бізнесу в Росії. Проти мене розгорнули замовну кампанію

Ще й про мопед не забудь сказати, що не твій!
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14.11.2024 11:20 Ответить
Злі язики?😊
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14.11.2024 11:25 Ответить
брехло шитивське
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14.11.2024 11:25 Ответить
Є така нація. Збрехати гоям - зачотно.
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14.11.2024 11:30 Ответить
Ага, білий та пушистий....
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14.11.2024 11:33 Ответить
"красіво красть нє запрєтішь!" )
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14.11.2024 11:34 Ответить
Нехай краще розколеться разом з бенею на процесі в суді штату Делавер. Може там скажуть, що він πιζδить. Хоча зараз, при трампоні, πιζδіти можна всім.
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14.11.2024 11:37 Ответить
От же ж бідося. Це мабуть я крала з Приватбанку.
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14.11.2024 11:51 Ответить
Може бути. Цілком імовірно, що "арештант" Беня Коломойський вирішив трохи "поскубти" колишнього партнера по бізнесу! З нього станеться...
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14.11.2024 11:53 Ответить
А "вбити" як Дмитрука не погрожують?
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14.11.2024 12:00 Ответить
Боголюбов така ж гнида, як і Коломой.

Але у прагнення ЗЄрмаків віджати бізнес та гроші колишніх хозяїв віриться чомусь легко.
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14.11.2024 12:11 Ответить
Бєня з Боголюбовим на початку 2022го розвісили по Дніпру бігборди, де обіцяли за російського "барана" десять штук баксів. Тоді був епізод, коли через перехід в Донецькій ломивсь мінівен забитий іхтамнєтами запакованими зброєю до зубів. Російські погранці їх перетворили на лайно(мають право і обов'язок). Фактично Бєня з Боголюбським звільнили тоді Україну.
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14.11.2024 12:31 Ответить
А як поживає його остання ? Заступниця міністра закордонних справ України, який типу займався арештом коштів на закордонних рахунках Бені та Боголюбова ??? Ще один лазутчик при владі
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14.11.2024 12:55 Ответить
Ще та кровосіся
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14.11.2024 13:20 Ответить
Это тебе, гнида, за "липецкую хвабрику"!
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14.11.2024 16:11 Ответить
Животное украло с баней как минимум 5.5 лярдов баксов из привата, часть из которых вывели через офшоры 95 квартала в Штатах уголовные дела для этого Нарик и спрятал беню в сизо а это Мразь лепит горбатого для умолишенных зелеДрочеров...
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15.11.2024 08:09 Ответить
 
 