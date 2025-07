У Боголюбова обнаружили многомиллиардный бизнес в Питере: России уплачено 1,5 млрд руб. налогов

Украинский олигарх, преследуемый за бегство из Украины, Геннадий Боголюбов через сеть оффшорных компаний владеет полимерным бизнесом в России. Принадлежащий ему актив в 2023 году получил почти 28 млрд рублей чистой выручки и уплатил в бюджет страны-агрессора полтора миллиарда рублей налогов.

Об этом свидетельствуют данные открытых Реестров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

В частности, петербургская компания АО "Петрус", являющаяся филиалом производственной фирмы "Ретал", которая выпускает полимерные колпачки и другую продукцию, аффилирована с украинским олигархом Геннадием Боголюбовым.

"Ретал" напрямую связана с группой "Приват", где Боголюбов является одним из главных ее соучредителей и основным контролером сегодня. Дело в том, что "Реталом" владеет кипрский офшор "Ретал Индастриз Лимитед", президентом которого является партнер Игоря Коломойского - бизнесмен из Днепра Анатолий Мартынов, которому принадлежат также холдинги "Оптимусагро Трейд" и "Щедро", имеющие прямую связь с группой "Приват". Петербургский филиал "Ретала" до апреля 2021 года принадлежал ООО "Пет.Рус", которым владел офшор Мартынова.

Затем, судя по данным российских реестров, филиал реорганизовали, и права на него перешли к АО "Петрус", которое напрямую связано с кипрским офшором, имеющим созвучное название "Пет.Рус Пластик Холдингс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd). Как указано в реестре оффшорных компаний b2bhint.com директором этой компании является Марианна Гианнаку, которая является руководительницей еще нескольких предприятий, связанных с Боголюбовым: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (предприятию принадлежит Запорожский маслоэкстракционный завод), Mervinox Holding Ltd и Sunaltezza Consulting Ltd. Причем последняя фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и бывший владелец петербургского филиала "Ретал", а еще одна кипрская компания - Ovaro Holding Limited - располагается по соседству и принадлежит Александру Ярославскому. В то время, как упомянутый выше оффшор Mervinox Holding Ltd - фигурирует в цепи фирм, за которыми скрывается отель Боголюбова в Хорватии. Речь о 5-ти звездочном Radisson Blu Resort & Spa, наличие которого украинский олигарх-беглец скрывал от Лондонского суда.

Кроме того, связывает компании Боголюбова с российским бизнесом в России еще одно лицо - секретарь ООО "Пет.Рус" Лиана Марагу, которая работает на той же должности в Larva Investments Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и "Пет.Рус". Кроме этого, она исполняет обязанности секретаря в компаниях Viskona Investments Ltd и Derinoe Holding Ltd, которые принадлежат группе "Приват".

По данным налогового реестра России, контролируемое оффшорами Боголюбова АО "Петрус" в 2023 году получило почти 28 млрд рублей чистой выручки и уплатило в бюджет страны-агрессора полтора миллиарда рублей налогов. Напомним, ранее выяснилось, что принадлежащие Боголюбову российские ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг - Юг", которые занимались топливно-энергетической деятельностью в Республике Адыгея, уплатили в бюджет России миллионы долларов. Речь о периоде, когда Россия уже оккупировала украинский Донбасс и Крым. В частности, только в 2022 году и только компания "Южгазэнерджи" уплатила агрессору более 400 миллионов рублей налогов и сборов. Реагируя на такие данные, СБУ заявила, что рассматривает вероятность введения санкций в отношении беглого олигарха Геннадия Боголюбова.

