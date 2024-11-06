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У Боголюбова обнаружили многомиллиардный бизнес в Питере: России уплачено 1,5 млрд руб. налогов

олігарх Боголюбов Геннадій

Украинский олигарх, преследуемый за бегство из Украины, Геннадий Боголюбов через сеть оффшорных компаний владеет полимерным бизнесом в России. Принадлежащий ему актив в 2023 году получил почти 28 млрд рублей чистой выручки и уплатил в бюджет страны-агрессора полтора миллиарда рублей налогов.

Об этом свидетельствуют данные открытых Реестров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

В частности, петербургская компания АО "Петрус", являющаяся филиалом производственной фирмы "Ретал", которая выпускает полимерные колпачки и другую продукцию, аффилирована с украинским олигархом Геннадием Боголюбовым.

"Ретал" напрямую связана с группой "Приват", где Боголюбов является одним из главных ее соучредителей и основным контролером сегодня. Дело в том, что "Реталом" владеет кипрский офшор "Ретал Индастриз Лимитед", президентом которого является партнер Игоря Коломойского - бизнесмен из Днепра Анатолий Мартынов, которому принадлежат также холдинги "Оптимусагро Трейд" и "Щедро", имеющие прямую связь с группой "Приват". Петербургский филиал "Ретала" до апреля 2021 года принадлежал ООО "Пет.Рус", которым владел офшор Мартынова.

Затем, судя по данным российских реестров, филиал реорганизовали, и права на него перешли к АО "Петрус", которое напрямую связано с кипрским офшором, имеющим созвучное название "Пет.Рус Пластик Холдингс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd). Как указано в реестре оффшорных компаний b2bhint.com директором этой компании является Марианна Гианнаку, которая является руководительницей еще нескольких предприятий, связанных с Боголюбовым: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (предприятию принадлежит Запорожский маслоэкстракционный завод), Mervinox Holding Ltd и Sunaltezza Consulting Ltd. Причем последняя фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и бывший владелец петербургского филиала "Ретал", а еще одна кипрская компания - Ovaro Holding Limited - располагается по соседству и принадлежит Александру Ярославскому. В то время, как упомянутый выше оффшор Mervinox Holding Ltd - фигурирует в цепи фирм, за которыми скрывается отель Боголюбова в Хорватии. Речь о 5-ти звездочном Radisson Blu Resort & Spa, наличие которого украинский олигарх-беглец скрывал от Лондонского суда.

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Кроме того, связывает компании Боголюбова с российским бизнесом в России еще одно лицо - секретарь ООО "Пет.Рус" Лиана Марагу, которая работает на той же должности в Larva Investments Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и "Пет.Рус". Кроме этого, она исполняет обязанности секретаря в компаниях Viskona Investments Ltd и Derinoe Holding Ltd, которые принадлежат группе "Приват".

По данным налогового реестра России, контролируемое оффшорами Боголюбова АО "Петрус" в 2023 году получило почти 28 млрд рублей чистой выручки и уплатило в бюджет страны-агрессора полтора миллиарда рублей налогов. Напомним, ранее выяснилось, что принадлежащие Боголюбову российские ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг - Юг", которые занимались топливно-энергетической деятельностью в Республике Адыгея, уплатили в бюджет России миллионы долларов. Речь о периоде, когда Россия уже оккупировала украинский Донбасс и Крым. В частности, только в 2022 году и только компания "Южгазэнерджи" уплатила агрессору более 400 миллионов рублей налогов и сборов. Реагируя на такие данные, СБУ заявила, что рассматривает вероятность введения санкций в отношении беглого олигарха Геннадия Боголюбова.

Смотрите также: МВД России объявило в розыск Боголюбова. ФОТО

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) россия (96455) Санкт-Петербург (488)


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Топ комментарии
+26
Етажсавсємдругоє!!! Он баролся за пріход Зєлєнскага протів баріг і нажівальщіков на вайнє!
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06.11.2024 18:07 Ответить
+25
Боголюбов- бізнес- партнер Коломойського, котрий подарував нам Зеленського.
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06.11.2024 18:07 Ответить
+13
Подельник бени и вазелина по краже бабок из привата и не только...
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06.11.2024 18:10 Ответить
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Гнидота
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06.11.2024 18:05 Ответить
Чому за 3 р ТЕРРОРУ НЕ КОНФІСКУВАЛИ ВСЕ , на КОРИСТЬ ЗСУ ? Зевиродок , ПНХ ! Смішні санкції? ! ГНИДА НА ГНИДІ І ХЕІУДОЮ ПОГАНЯЮТЬ
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06.11.2024 20:07 Ответить


Чому за 3 р ТЕРРОРУ НЕ КОНФІСКУВАЛИ ВСЕ , на КОРИСТЬ ЗСУ ?
Особливо Бизнес в Питерi !!! З мене лайк!
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07.11.2024 09:36 Ответить
Я не в якому разі не захищаю мерзоту Боголюбова! Але що він повинен був зробити з российским бизнесом в России? Відмовитись? Щоб рашка отримала не 1.5 млрд рублів налогів а іще й прибуток в 28 млрд? І того близько 30 млард рублів !!! Підкажіть мені дурню що він мав робити ???
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07.11.2024 09:54 Ответить
Те що він втік, сподіваюсь , назавжди, вже велике досягнення! Ще мінору треба зруйнувати вщент. І це буде початок...
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06.11.2024 20:08 Ответить
Російськомовний.
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06.11.2024 18:06 Ответить
москворотий
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06.11.2024 18:09 Ответить
Боголюбов- бізнес- партнер Коломойського, котрий подарував нам Зеленського.
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06.11.2024 18:07 Ответить
Порошенко тобі мабуть і труси бруднить.
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06.11.2024 18:53 Ответить
Їм при мінських "договорняках" і баригі hу&во жилося.
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06.11.2024 20:57 Ответить
Звісно що набрид. Шоколадом завалив вже тошнило дібілів. Тортів об'їлись. Захотілось чогось новенького. Отримали.
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06.11.2024 19:33 Ответить
ПОРНОШУТА, який знімав 🤢🤡труси на сцені при їх жінках і дятях , імітуючи гру на роялі , принижував українську гідність ,вихваляючи *****-АДІННАРОД МИЖЄБРАТЬЯ ! 73% ідіотам не потрібен був БЕЗВІЗ , Томос, відродження армії ………… Зараз , отримавши БЕЗВИІЗД від « ЯНЕЛОХА « , платять по 10- 17 тис$ , щоб ЗДРИСТНУТИ від свого улюбленого « бубочкі» і зарплатні 4000$ ……
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06.11.2024 20:04 Ответить
Я не в якому разі не захищаю мерзоту Боголюбова! Але Зеленського нам подарував мудрий нарід !!!
пам ятаете як ви дружно за вказівкою Кремля обзивали патриотів Украіни ПОРОХОБОТАМИ !!!
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07.11.2024 10:02 Ответить
Етажсавсємдругоє!!! Он баролся за пріход Зєлєнскага протів баріг і нажівальщіков на вайнє!
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06.11.2024 18:07 Ответить
херем їм..
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06.11.2024 18:11 Ответить
І протів ліпєцкойфабрікі
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06.11.2024 18:16 Ответить
жінка у нього патріотка

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06.11.2024 18:08 Ответить
Ця "патріотка " насрала на рідний Крим і не захотіла разом з бодуновим пити кавувялті.
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06.11.2024 19:27 Ответить
а так допомагали, так допомагали «вітчизняному» виробнику,..
а воно па*дло - п***дар, заводи в Україні різало, нищило все, та здрисло на московію..
і не він один..
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06.11.2024 18:08 Ответить
Подельник бени и вазелина по краже бабок из привата и не только...
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06.11.2024 18:10 Ответить
В нього українського хіба що паспорт. І його треба відібрати!
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06.11.2024 18:12 Ответить
СПАЛИТИ !!! Разом з телом
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06.11.2024 18:15 Ответить
Так, петербурзька компанія АТ "Петрус", що є філією виробничої фірми "Ретал", яка випускає полімерні ковпачки та іншу продукцію, афілійована з українським олігархом Геннадієм Боголюбовим. Джерело:

Даю гарантію, що цей бендерівець, що втік від переслідування "сукнарідних", жене браковані ковпачки чим добиває економіку ерефії.
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06.11.2024 18:14 Ответить
Він партнер і друг Коломойського, Зеленського і Міндіча - а їм можна все, це ж не гої якісь.
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06.11.2024 18:16 Ответить
А що, хтось думав, що перший заступник міністра закордонних справ з дітьми подалася до Австрії на пособіє поневірятися?
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06.11.2024 18:23 Ответить
Не може бути! Мабуть, колишня заступниця міністра Кулеби про факт ганебної співпраці з кацапами свого чоловіка не знала. )))
Развод і дєвічья фамілія. У Австрії.

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06.11.2024 18:39 Ответить
"І це мова бабла мого чоловіка" )))
А как дисала, как дисала...

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06.11.2024 18:46 Ответить
Ви собі навіть не уявляєте скільки у нас є парашинського бізнесу який записаний за офшори чи фунтів і які тут сплачують податки.
Але так Боголюбов апріорі підор, як і бізнес партньор його.
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06.11.2024 18:23 Ответить
Недаром єврей-барига втік з України! Цікаво, а що з Бенею? Теж тихо пішов в ліс, чи що?
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06.11.2024 19:09 Ответить
З такою "запеклою" боротьбою з корупцією та "реформованими" судами - скоро, з урочистими заходами, звільнять Коломийського,як політичного в'язня та "патріота",який на путінських фронтах проливав віскі...повернеться Боголюбов та Корбан - і почнуть вони продовжувати "любити" Україну...
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06.11.2024 19:18 Ответить
ЭТО ДИВЕРСИЯ !!! СКРОК С КОНФИСКАЦИЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ !!!
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06.11.2024 19:31 Ответить
Написано Боголюбов, а фактично в дійсності -- Беня.
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06.11.2024 20:44 Ответить
Бідна Емінем Джапарова, зв'язатися з таким пройдисвітом!
Чи таким, Україна - країна для заробітку і наживи?
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07.11.2024 09:19 Ответить
 
 