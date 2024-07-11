РУС
10 067 35

МВД России объявило в розыск Боголюбова. ФОТО

МВС РФ оголосило в розшук Геннадія Боголюбова

В России объявили в розыск бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который недавно выехал из Украины по поддельным документам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

В карточке говорится, что МВД РФ разыскивает Боголюбова, украинца по национальности, который родился в Донецке в 1962 году.

Отмечается, что его разыскивают по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

Боголюбов Геннадій

Также указано, что Боголюбов - ближайший соратник олигарха Игоря Коломойского, который с сентября прошлого года находится в украинском СИЗО по обвинению в отмывании денег. Оба бизнесмена заочно арестованы российским судом по делу о хищении нефти у российской компании "Татнефть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД России объявило Буданова в розыск. ФОТО

Что известно о Геннадии Боголюбове?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Ранее СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.

Как писало издание "Украинская правда", Боголюбов выехал из страны по паспорту 67-летнего жителя Волынской области - Николая Куприяновича Сюмака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову, - росСМИ

Автор: 

Топ комментарии
+17
операція прикриття свого агента...
11.07.2024 13:01 Ответить
11.07.2024 13:01 Ответить
+5
"який народився в Донецьку в 1962 році. Джерело: " - в якому нахер Донецьку, він народився у Дніпродзержинську, зараз місто Кам'янське, Дніпропетровська область, знаю точно, бо сам там народився!
11.07.2024 13:06 Ответить
11.07.2024 13:06 Ответить
+4
Тільки но Боголюбов натякнув що розкаже на Заході (в Австрії чи Британії) як зе-єрмаковська ОПа в нього вимагала 100 млн. баксів за невідкриття карних справ, одразу кацапи оголосили його в розшук, щоб допомогти затримати Боголюбова та повернути в руки зе-єрмачні. Ніразу нє палєво
11.07.2024 13:09 Ответить
11.07.2024 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
операція прикриття свого агента...
11.07.2024 13:01 Ответить
11.07.2024 13:01 Ответить
Так. Поки зебіли чухались, пітьма тут як тут - оголосила в розшук свого слимака, щоби бува Інтерпол не виставив "червону картку" і не обмежив його у пересуванні по Європі і Світу.
11.07.2024 13:22 Ответить
11.07.2024 13:22 Ответить
Вони не чухались, Вальодья дал свому та Беніному полельнику здристнути з України і у розшук його не подадуть..
11.07.2024 13:28 Ответить
11.07.2024 13:28 Ответить
💯 % 👍
11.07.2024 14:09 Ответить
11.07.2024 14:09 Ответить
Кацапи можуть швидше наити як Украна - як вони швидко прочухали - своі люди
11.07.2024 13:05 Ответить
11.07.2024 13:05 Ответить
Чекаємо тепер, як загоються у папиКАРЛО-БЄНІ наслідки пластичної операції у тюрмі Малюка. І він зі зміненою зовнішністю перейде кордон як женсчина ...З глаз вови далой і від екстрадиції до США геть.
11.07.2024 13:40 Ответить
11.07.2024 13:40 Ответить
В Ізраіль він рветься - тои теж своіх не віддає
11.07.2024 13:43 Ответить
11.07.2024 13:43 Ответить
в вичікування перемоги трампона
11.07.2024 13:51 Ответить
11.07.2024 13:51 Ответить
"який народився в Донецьку в 1962 році. Джерело: " - в якому нахер Донецьку, він народився у Дніпродзержинську, зараз місто Кам'янське, Дніпропетровська область, знаю точно, бо сам там народився!
11.07.2024 13:06 Ответить
11.07.2024 13:06 Ответить
Руссскіі русскава іщют!
11.07.2024 13:09 Ответить
11.07.2024 13:09 Ответить
Русского еврея.
11.07.2024 13:36 Ответить
11.07.2024 13:36 Ответить
Ну, мабуть що непросто так їх прикметником назвали...
11.07.2024 13:50 Ответить
11.07.2024 13:50 Ответить
Тільки но Боголюбов натякнув що розкаже на Заході (в Австрії чи Британії) як зе-єрмаковська ОПа в нього вимагала 100 млн. баксів за невідкриття карних справ, одразу кацапи оголосили його в розшук, щоб допомогти затримати Боголюбова та повернути в руки зе-єрмачні. Ніразу нє палєво
11.07.2024 13:09 Ответить
11.07.2024 13:09 Ответить
Так я знаю де він...
11.07.2024 13:12 Ответить
11.07.2024 13:12 Ответить
У чувака реальний зальот. Якщо ще Моссад і ФБР оголосять у розшук, то хоч у Антарктиду тікай підтримувати пінгвінів...
11.07.2024 13:20 Ответить
11.07.2024 13:20 Ответить
Якщо мі 6 не оголосить, то можна до Лондона.
11.07.2024 13:22 Ответить
11.07.2024 13:22 Ответить
боголюбов сам винуватий: навіщо йому було потрібно мати стільки громадянств?
11.07.2024 13:29 Ответить
11.07.2024 13:29 Ответить
"Він занадто багато знав"
11.07.2024 13:21 Ответить
11.07.2024 13:21 Ответить
Він занадто багато мав.
11.07.2024 13:24 Ответить
11.07.2024 13:24 Ответить
Він занадто багато крав
11.07.2024 14:14 Ответить
11.07.2024 14:14 Ответить
Мав без крав неможливе.
11.07.2024 14:18 Ответить
11.07.2024 14:18 Ответить
гєна боголюбов, українець за національністю?
11.07.2024 13:25 Ответить
11.07.2024 13:25 Ответить
А джапарову? Витягати так обох.
11.07.2024 13:25 Ответить
11.07.2024 13:25 Ответить
Ще до виборів Хрипатого кацапюри возбуділі справи про вивід бабла з ряду меткомбінатів рашки виконавцем був приятель Бені і сусід(через паркан) в Канту Хрипатого. Тоді і прозвучала цифірь в 40 лямів виведених через Хрипатого поца, який тоді ошивався в Москві. Після авторитетної інавгурації Хрипатого в Турції, Скарабєєва, яка работала в *полє* пробралась на дачу інгуша Міші Махно і прямо спитала Хрипатого-когда вєрньотє дєнєжку. Тоді і Арьєв повідомив загалу про соучастіє. А це нагадування від х..... Хрипатому -папочкі на столє.
11.07.2024 13:26 Ответить
11.07.2024 13:26 Ответить
Із вогню та полум'я...
11.07.2024 13:27 Ответить
11.07.2024 13:27 Ответить
Це так спецслужби розвели його на гроші...але з паспортом коряво вийшло
11.07.2024 13:31 Ответить
11.07.2024 13:31 Ответить
Ускользнул,гад.Уже на хвосте висели,а он как сквозь землю провалился.
11.07.2024 13:33 Ответить
11.07.2024 13:33 Ответить
Єдине,що радує,так те,що прикордонник не довго буде в неволі.Зараз дружина на кухні одну з шухлядок відкриє та занесе гроші.
11.07.2024 13:36 Ответить
11.07.2024 13:36 Ответить
До тих пір, поки в КК України не введуть кримінальну відповідальність суддів за тих поців, яким суд поміняв запобіжний з арешту на домашній і вони (підсудні) здрисьнули за бугор, то діла не буде. Суддя повинен відповідати за ризики, що підсудний здрисьне...
11.07.2024 13:50 Ответить
11.07.2024 13:50 Ответить
боголюбов і бєня ще в 90х в Дніпрі кров'ю свого корєша по бізнесу руки замарали та ще у вдови все віджали а кацапи все знають і за ким який слід
11.07.2024 14:00 Ответить
11.07.2024 14:00 Ответить
МВС Росії оголосило в розшук Боголюбова. Джерело:
Медаль хочуть дати "За службу росії"
11.07.2024 14:26 Ответить
11.07.2024 14:26 Ответить
Цікаво що тотне зробила Україна, а має всі підстави!
Ан н н НІТ!
11.07.2024 14:36 Ответить
11.07.2024 14:36 Ответить
)))))))))
11.07.2024 14:56 Ответить
11.07.2024 14:56 Ответить
Походу не тільки Єрмак хоче грошей Коломоя та Боголюбова.
11.07.2024 18:36 Ответить
11.07.2024 18:36 Ответить
 
 