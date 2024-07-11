МВД России объявило в розыск Боголюбова. ФОТО

В России объявили в розыск бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который недавно выехал из Украины по поддельным документам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

В карточке говорится, что МВД РФ разыскивает Боголюбова, украинца по национальности, который родился в Донецке в 1962 году.

Отмечается, что его разыскивают по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

Также указано, что Боголюбов - ближайший соратник олигарха Игоря Коломойского, который с сентября прошлого года находится в украинском СИЗО по обвинению в отмывании денег. Оба бизнесмена заочно арестованы российским судом по делу о хищении нефти у российской компании "Татнефть".

Что известно о Геннадии Боголюбове?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Ранее СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.

Как писало издание "Украинская правда", Боголюбов выехал из страны по паспорту 67-летнего жителя Волынской области - Николая Куприяновича Сюмака.

