МВД России объявило в розыск Боголюбова. ФОТО
В России объявили в розыск бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который недавно выехал из Украины по поддельным документам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российская служба "Радио Свобода".
В карточке говорится, что МВД РФ разыскивает Боголюбова, украинца по национальности, который родился в Донецке в 1962 году.
Отмечается, что его разыскивают по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.
Также указано, что Боголюбов - ближайший соратник олигарха Игоря Коломойского, который с сентября прошлого года находится в украинском СИЗО по обвинению в отмывании денег. Оба бизнесмена заочно арестованы российским судом по делу о хищении нефти у российской компании "Татнефть".
Что известно о Геннадии Боголюбове?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.
Ранее СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.
Как писало издание "Украинская правда", Боголюбов выехал из страны по паспорту 67-летнего жителя Волынской области - Николая Куприяновича Сюмака.
