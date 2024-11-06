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У Боголюбова виявили багатомільярдний бізнес в Пітері: Росії сплачено 1,5 млрд руб. податків

олігарх Боголюбов Геннадій

Український олігарх, переслідуваний за втечу з України, Геннадій Боголюбов через мережу офшорних компаній володіє полімерним бізнесом в Росії. Належний йому актив у 2023 році отримав майже 28 млрд рублів чистої виручки та сплатив до бюджету країни-агресора півтора мільярда рублів податків.

Про це свідчать дані відкритих Реєстрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Так, петербурзька компанія АТ "Петрус", що є філією виробничої фірми "Ретал", яка випускає полімерні ковпачки та іншу продукцію, афілійована з українським олігархом Геннадієм Боголюбовим.

"Ретал" прямо пов’язана з групою "Приват", де Боголюбов є одним з головних її співзасновників та основним контролером сьогодні. Річ у тім, що "Реталом" володіє кіпрський офшор "Ретал Індастріз Лімітед", президентом якого є партнер Ігоря Коломойського - бізнесмен із Дніпра Анатолій Мартинов, якому належать також холдинги "Оптімусагро Трейд" і "Щедро", що мають прямий зв'язок із групою "Приват". Петербурзька філія "Ретала" до квітня 2021 року належала ТОВ "Пет.Рус", якою володів офшор Мартинова.

Потім, судячи з даних російських реєстрів, філію реорганізували, і права на неї перейшли до АТ "Петрус", яке безпосередньо пов'язане з кіпрським офшором, що має співзвучну назву "Пет.Рус Пластик Холдінгс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd). Як зазначено в реєстрі офшорних компаній b2bhint.com директором цієї компанії є Маріанна Гіаннаку, яка є керівницею ще кількох підприємств, пов'язаних з Боголюбовим: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (підприємству належить Запорізький олійноекстракційний завод), Mervinox Holding Ltd і Sunaltezza Consulting Ltd. Причому остання фірма зареєстрована за тією ж самою адресою, що й колишній власник петербурзької філії "Ретал", а ще одна кіпрська компанія - Ovaro Holding Limited - розташовується по сусідству і належить Олександру Ярославському. В той час, як згаданий вище офшор Mervinox Holding Ltd - фігурує у ланцюгу фірм, за якими ховається готель Боголюбова у Хорватії. Мова про 5-ти зірковий Radisson Blu Resort & Spa, наявність якого український олігарх-утікач приховував від Лондонського суду.

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Крім того, пов'язує компанії Боголюбова із бізнесом в Росії ще одна особа - секретар ТОВ "Пет.Рус" Ліана Марагу, яка працює на тій самій посаді в Larva Investments Limited, що зареєстрована за тією ж самою адресою, що і "Пет.Рус". Крім цього, вона виконує обов'язки секретаря в компаніях Viskona Investments Ltd і Derinoe Holding Ltd, які належать групі "Приват".

За даними податкового реєстру Росії, контрольоване офшорами Боголюбов АТ "Петрус" у 2023 році отримало майже 28 млрд рублів чистої виручки та сплатило до бюджету країни-агресора півтора мільярда рублів податків.

Нагадаємо, раніше зясувалося, що належні Боголюбову російські ТОВ "Южгазэнерджи" та ТОВ "Кейтеринг - Юг", які займалися паливно-енергетичною діяльністю в Республіці Адигея, сплатили до бюджету Росії мільйони доларів. Мова про період, коли Росія вже окупувала український Донбас та Крим. Зокрема, тільки у 2022 році і тільки компанія "Южгазэнерджи" сплатила агресору понад 400 мільйонів рублів податків та зборів. Реагуючи на такі дані, СБУ заявила, що розглядає ймовірність запровадження санкцій щодо олігарха-втікача Геннадія Боголюбова.

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Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) росія (66431) Санкт-Петербург (279)


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Топ коментарі
+26
Етажсавсємдругоє!!! Он баролся за пріход Зєлєнскага протів баріг і нажівальщіков на вайнє!
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06.11.2024 18:07 Відповісти
+25
Боголюбов- бізнес- партнер Коломойського, котрий подарував нам Зеленського.
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06.11.2024 18:07 Відповісти
+13
Подельник бени и вазелина по краже бабок из привата и не только...
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06.11.2024 18:10 Відповісти
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06.11.2024 18:05 Відповісти
Чому за 3 р ТЕРРОРУ НЕ КОНФІСКУВАЛИ ВСЕ , на КОРИСТЬ ЗСУ ? Зевиродок , ПНХ ! Смішні санкції? ! ГНИДА НА ГНИДІ І ХЕІУДОЮ ПОГАНЯЮТЬ
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06.11.2024 20:07 Відповісти


Чому за 3 р ТЕРРОРУ НЕ КОНФІСКУВАЛИ ВСЕ , на КОРИСТЬ ЗСУ ?
Особливо Бизнес в Питерi !!! З мене лайк!
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07.11.2024 09:36 Відповісти
Я не в якому разі не захищаю мерзоту Боголюбова! Але що він повинен був зробити з российским бизнесом в России? Відмовитись? Щоб рашка отримала не 1.5 млрд рублів налогів а іще й прибуток в 28 млрд? І того близько 30 млард рублів !!! Підкажіть мені дурню що він мав робити ???
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07.11.2024 09:54 Відповісти
Те що він втік, сподіваюсь , назавжди, вже велике досягнення! Ще мінору треба зруйнувати вщент. І це буде початок...
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06.11.2024 20:08 Відповісти
Російськомовний.
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06.11.2024 18:06 Відповісти
москворотий
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06.11.2024 18:09 Відповісти
Боголюбов- бізнес- партнер Коломойського, котрий подарував нам Зеленського.
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06.11.2024 18:07 Відповісти
Порошенко тобі мабуть і труси бруднить.
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06.11.2024 18:53 Відповісти
Їм при мінських "договорняках" і баригі hу&во жилося.
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06.11.2024 20:57 Відповісти
Звісно що набрид. Шоколадом завалив вже тошнило дібілів. Тортів об'їлись. Захотілось чогось новенького. Отримали.
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06.11.2024 19:33 Відповісти
ПОРНОШУТА, який знімав 🤢🤡труси на сцені при їх жінках і дятях , імітуючи гру на роялі , принижував українську гідність ,вихваляючи *****-АДІННАРОД МИЖЄБРАТЬЯ ! 73% ідіотам не потрібен був БЕЗВІЗ , Томос, відродження армії ………… Зараз , отримавши БЕЗВИІЗД від « ЯНЕЛОХА « , платять по 10- 17 тис$ , щоб ЗДРИСТНУТИ від свого улюбленого « бубочкі» і зарплатні 4000$ ……
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06.11.2024 20:04 Відповісти
Я не в якому разі не захищаю мерзоту Боголюбова! Але Зеленського нам подарував мудрий нарід !!!
пам ятаете як ви дружно за вказівкою Кремля обзивали патриотів Украіни ПОРОХОБОТАМИ !!!
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07.11.2024 10:02 Відповісти
Етажсавсємдругоє!!! Он баролся за пріход Зєлєнскага протів баріг і нажівальщіков на вайнє!
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06.11.2024 18:07 Відповісти
херем їм..
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06.11.2024 18:11 Відповісти
І протів ліпєцкойфабрікі
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06.11.2024 18:16 Відповісти
жінка у нього патріотка

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06.11.2024 18:08 Відповісти
Ця "патріотка " насрала на рідний Крим і не захотіла разом з бодуновим пити кавувялті.
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06.11.2024 19:27 Відповісти
а так допомагали, так допомагали «вітчизняному» виробнику,..
а воно па*дло - п***дар, заводи в Україні різало, нищило все, та здрисло на московію..
і не він один..
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06.11.2024 18:08 Відповісти
Подельник бени и вазелина по краже бабок из привата и не только...
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06.11.2024 18:10 Відповісти
В нього українського хіба що паспорт. І його треба відібрати!
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06.11.2024 18:12 Відповісти
СПАЛИТИ !!! Разом з телом
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06.11.2024 18:15 Відповісти
Так, петербурзька компанія АТ "Петрус", що є філією виробничої фірми "Ретал", яка випускає полімерні ковпачки та іншу продукцію, афілійована з українським олігархом Геннадієм Боголюбовим. Джерело:

Даю гарантію, що цей бендерівець, що втік від переслідування "сукнарідних", жене браковані ковпачки чим добиває економіку ерефії.
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06.11.2024 18:14 Відповісти
Він партнер і друг Коломойського, Зеленського і Міндіча - а їм можна все, це ж не гої якісь.
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06.11.2024 18:16 Відповісти
А що, хтось думав, що перший заступник міністра закордонних справ з дітьми подалася до Австрії на пособіє поневірятися?
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06.11.2024 18:23 Відповісти
Не може бути! Мабуть, колишня заступниця міністра Кулеби про факт ганебної співпраці з кацапами свого чоловіка не знала. )))
Развод і дєвічья фамілія. У Австрії.

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06.11.2024 18:39 Відповісти
"І це мова бабла мого чоловіка" )))
А как дисала, как дисала...

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06.11.2024 18:46 Відповісти
Ви собі навіть не уявляєте скільки у нас є парашинського бізнесу який записаний за офшори чи фунтів і які тут сплачують податки.
Але так Боголюбов апріорі підор, як і бізнес партньор його.
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06.11.2024 18:23 Відповісти
Недаром єврей-барига втік з України! Цікаво, а що з Бенею? Теж тихо пішов в ліс, чи що?
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06.11.2024 19:09 Відповісти
З такою "запеклою" боротьбою з корупцією та "реформованими" судами - скоро, з урочистими заходами, звільнять Коломийського,як політичного в'язня та "патріота",який на путінських фронтах проливав віскі...повернеться Боголюбов та Корбан - і почнуть вони продовжувати "любити" Україну...
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06.11.2024 19:18 Відповісти
ЭТО ДИВЕРСИЯ !!! СКРОК С КОНФИСКАЦИЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ !!!
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06.11.2024 19:31 Відповісти
Написано Боголюбов, а фактично в дійсності -- Беня.
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06.11.2024 20:44 Відповісти
Бідна Емінем Джапарова, зв'язатися з таким пройдисвітом!
Чи таким, Україна - країна для заробітку і наживи?
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07.11.2024 09:19 Відповісти
 
 