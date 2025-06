У Боголюбова виявили багатомільярдний бізнес в Пітері: Росії сплачено 1,5 млрд руб. податків

Український олігарх, переслідуваний за втечу з України, Геннадій Боголюбов через мережу офшорних компаній володіє полімерним бізнесом в Росії. Належний йому актив у 2023 році отримав майже 28 млрд рублів чистої виручки та сплатив до бюджету країни-агресора півтора мільярда рублів податків.

Про це свідчать дані відкритих Реєстрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Так, петербурзька компанія АТ "Петрус", що є філією виробничої фірми "Ретал", яка випускає полімерні ковпачки та іншу продукцію, афілійована з українським олігархом Геннадієм Боголюбовим.

"Ретал" прямо пов’язана з групою "Приват", де Боголюбов є одним з головних її співзасновників та основним контролером сьогодні. Річ у тім, що "Реталом" володіє кіпрський офшор "Ретал Індастріз Лімітед", президентом якого є партнер Ігоря Коломойського - бізнесмен із Дніпра Анатолій Мартинов, якому належать також холдинги "Оптімусагро Трейд" і "Щедро", що мають прямий зв'язок із групою "Приват". Петербурзька філія "Ретала" до квітня 2021 року належала ТОВ "Пет.Рус", якою володів офшор Мартинова.

Потім, судячи з даних російських реєстрів, філію реорганізували, і права на неї перейшли до АТ "Петрус", яке безпосередньо пов'язане з кіпрським офшором, що має співзвучну назву "Пет.Рус Пластик Холдінгс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd). Як зазначено в реєстрі офшорних компаній b2bhint.com директором цієї компанії є Маріанна Гіаннаку, яка є керівницею ще кількох підприємств, пов'язаних з Боголюбовим: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (підприємству належить Запорізький олійноекстракційний завод), Mervinox Holding Ltd і Sunaltezza Consulting Ltd. Причому остання фірма зареєстрована за тією ж самою адресою, що й колишній власник петербурзької філії "Ретал", а ще одна кіпрська компанія - Ovaro Holding Limited - розташовується по сусідству і належить Олександру Ярославському. В той час, як згаданий вище офшор Mervinox Holding Ltd - фігурує у ланцюгу фірм, за якими ховається готель Боголюбова у Хорватії. Мова про 5-ти зірковий Radisson Blu Resort & Spa, наявність якого український олігарх-утікач приховував від Лондонського суду.

Крім того, пов'язує компанії Боголюбова із бізнесом в Росії ще одна особа - секретар ТОВ "Пет.Рус" Ліана Марагу, яка працює на тій самій посаді в Larva Investments Limited, що зареєстрована за тією ж самою адресою, що і "Пет.Рус". Крім цього, вона виконує обов'язки секретаря в компаніях Viskona Investments Ltd і Derinoe Holding Ltd, які належать групі "Приват".

За даними податкового реєстру Росії, контрольоване офшорами Боголюбов АТ "Петрус" у 2023 році отримало майже 28 млрд рублів чистої виручки та сплатило до бюджету країни-агресора півтора мільярда рублів податків.

Нагадаємо, раніше зясувалося, що належні Боголюбову російські ТОВ "Южгазэнерджи" та ТОВ "Кейтеринг - Юг", які займалися паливно-енергетичною діяльністю в Республіці Адигея, сплатили до бюджету Росії мільйони доларів. Мова про період, коли Росія вже окупувала український Донбас та Крим. Зокрема, тільки у 2022 році і тільки компанія "Южгазэнерджи" сплатила агресору понад 400 мільйонів рублів податків та зборів. Реагуючи на такі дані, СБУ заявила, що розглядає ймовірність запровадження санкцій щодо олігарха-втікача Геннадія Боголюбова.

