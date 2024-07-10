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Боголюбов виїхав з України за паспортом 67-річного жителя Волині, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Геннадій Боголюбов: як виїхав з України?

Бізнесмен та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов залишив країну за паспортом мешканця Волинської області - 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича. Боголюбов відкинув версію, що з виїздами за кордон йому допомагала дружина Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на дані слідства та власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Олігарх виїхав за чужим паспортом

Джерела УП у правоохоронних органах заявили, що Боголюбов наприкінці червня "несподівано для українських правоохоронців" опинився "чи то в столиці Австрії Відні, чи то в Лондоні".

Як йдеться у статті, на момент виїзду за кордон підстав для обмеження його пересування не було: Боголюбову 62 роки, він батько 5 неповнолітніх дітей і обвинувачення йому не висували.

За версією слідства, незаконно перетнути кордон із чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко.

Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни?
Перша сторінка підозри прикордоннику Володимиру Макаренку, який, за версією ДБР, допоміг Боголюбову виїхати за кордон

Співрозмовники видання у правоохоронних органах та бізнесових колах розповіли, що наразі Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою, а Боголюбов - між Лондоном та Віднем, намагаючись отримати політичний притулок.

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За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.

Кілька співрозмовників УП у правоохоронних органах стверджують, що цю людину вже вдалося знайти й навіть допитати.

Видання також знайшло і зв'язалось з Миколою Сюмаком. Він підтвердив, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року і запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року та зараз перебуває вдома.

Крім того, "УП" вдалося встановити, що паспорт відповідної серії справді належить цій людині й неодноразово використовувався при перетині кордону до весни 2022 року.

Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни?
Портрети Геннадія Боголюбова та Миколи Сюмака

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Боголюбову могла допомогти дружина - Еміне Джапарова

Як пише УП, зазвичай Боголюбов пересувався Києвом на броньованому Mercedes у супроводі машини охорони, але 23 червня приїхав на вокзал у Києві разом із дружиною на її машині. Дружина Боголюбова - колишня перша заступниця міністра закордонних справ, постпредставниця при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова.

Згідно з підозрою ДБР, прикордонник Макаренко вночі 24 червня перебував у пункті пропуску Ягодин і підійшов до останнього купе 13 вагона потяга Київ-Хелм, у якому їхав Боголюбов. Далі він, за офіційною версією, дочекався своєї підлеглої, сказав їй не заходити в останнє купе, бо вже "особисто перевірив" паспорти пасажирів, і передав їй документи, зокрема паспорт, на ім'я Миколи Сюмака. Прикордонниця просканувала паспорти та повернула Макаренку, а той передав його Боголюбову, йдеться у матеріалі "УП".

Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни?

Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами, - ЗМІ  

У системі був "прапорець" поруч із прізвищем Боголюбова

При цьому сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за власним українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни, пише УП.

Джерела видання заявили, що стосовно Боголюбова "у системі прикордонників був значок додаткової перевірки - так званий прапорець", який означає, що дозвіл на його пропуск за кордон має дати керівництво прикордонної служби.

За словами Боголюбова, для виїзду за кордон у потязі "Київ – Хелм" він надав прикордонникам свій закордонний паспорт. Українські правоохоронці стверджують, що цей документ бізнесмен пред'явив польським прикордонникам. Щодо перетину українського кордону, за даними джерел УП, закордонний паспорт Боголюбова не вносили в систему. А це значить, що Боголюбов не міг його використовувати, йдеться у статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє екснардепів виїхали з України за системою "Шлях" та не повернулися, - ЗМІ 

Що каже сам Боголюбов?

У розмові з УП Боголюбов розповів, що на початку 2023 року при проходженні кордону в нього з невідомих, з його слів, причин забрали й анулювали український закордонний паспорт. Він визнав, що того року йому вдалося виїхати з України, але йому невідомо, яким чином було отримано дозвіл на цей виїзд від голови прикордонної служби.

"При цьому Боголюбов відкинув версію, що з виїздами йому допомагала дружина Еміне Джапарова. Боголюбов переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні. Цього разу, за словами олігарха, він збирався повернутись у країну за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі "думає над цим", - пише УП.

Автор матеріалу Михайло Ткач припускає, що"правоохоронні органи побоювалися, що коли в України з’являться підозри щодо Боголюбова, самого Боголюбова в Україні може вже не бути".

Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни
Геннадій Боголюбов на вході в НАБУ в жовтні 2022 року

Джерела "УП" повідомили, що Боголюбов із дружиною з початку року планували переїхати до Відня після того, як вона отримає нову посаду, але наказ про переведення Джапарової так і не видали. Співрозмовник УП у МЗС заявив, що указ про призначення Джапарової на посаду постпредставниці України в міжнародних організаціях було анульовано станом на вечір 9 липня.

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Що відомо про виїзд Геннадія Боголюбова?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) кордон (4823) втеча (221) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+30
Я думаю, що невдовзі ми ще почуємо історію про те, як перлина кримсько-татарського народу еміне джапарова шукала "простого жіночого щастя" з провідним крадієм країни.
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10.07.2024 14:08 Відповісти
+26
А пані Джапарова нам солоденькі казочки про Крим розповідала ,як вони будуть його "повертати", от нехай разом зі сковім коханим чоловіком і повертає (чому ж вона його закордон переправила ,от такі в нас всі "диванні патріоти " типу Джапарової показали всю свою гнилу сутність ,якими вони є насправді .
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10.07.2024 14:10 Відповісти
+21
А под каким паспортом будет выезжать ермак с зеленским?
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10.07.2024 14:06 Відповісти
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Президен-та
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10.07.2024 22:33 Відповісти
Вітаю
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10.07.2024 18:08 Відповісти
Усі, кого переслідує ця гадюча влада, є праведники. Червінський досі мордується.

Зєлю геть. Вибори
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10.07.2024 18:57 Відповісти
Якщо Боголюбов не прибігючи до підробки документів, використовуючи паспорт простого українця, зміг пройти кордон під час війни, то складається враження, що при Зелі кордон є тільки для простих українців, які мають йти на фронт. Скільки ж тут є кцапів, які закосили під українців по підробних паспортах? При Володі Боневтіку Херпідовичу спокійно проїхали шифер, його агітатор Ханумак, тут Боголюбов рванув за кордон. А перед цим поїхав собі в США цілий полковник спецоперацій, пілот, танкіст, підводник і конструктор ракет - абдристович... Беня захований від правоохоронців США, єрмак, татаров, смірнов, шурма на хлібних місцях, не кажучи скільки їх заховлося за мандат депутата... наріде 73%, ви неймовірні, ви дійсно зробили всіх разом.
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10.07.2024 19:30 Відповісти
Боголюбову 62
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10.07.2024 20:00 Відповісти
Але й себе зробили, зебіли
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10.07.2024 22:35 Відповісти
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10.07.2024 22:36 Відповісти
Повідомлено про підозру олігарху Боголюбову. Затримано прикордонника, який допоміг йому перетнути кордон за чужим паспортом.

Боголюбов виїхав у ту саму Австрію,

якій ті самі Зеленські третій рік не видають документи на екстрадицію Фірташа в США.
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10.07.2024 22:46 Відповісти
чергова соска одного із провідних олігархів-мародерів-перший замміністра Кулеби!!!!!такого взлету не мала жодна шльондра в Украіні
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10.07.2024 22:52 Відповісти
Михайло Ткач:"На момент перетину укр.кордону Боголюбов не мав жодного!!!обвинувачення від жодного!!!правоохоронного органу
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10.07.2024 22:57 Відповісти
Любовь зла, полюбишь и миллиардера
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10.07.2024 23:23 Відповісти
Повірте, мала і не одна. І міністрами були. І не лише за "зелених". Не хочеться просто перераховувати прізвища зайвий раз.
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11.07.2024 08:57 Відповісти
Перший замміністра закордонних справ?((Можливо,все можливо,я пориюсь для цікавості,не пам"ятаю,щоб так високо взлітали коханки олігарха,який де-юре ніколи не був у владі
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11.07.2024 11:48 Відповісти
08.‎04.‎2024

Канцлерський суд (Court of Chancery) штату Делавер у рамках розгляду позову "Приват-Банку" (2019-0377) до Ігоря Коломойського,

Геннадія Боголюбова,
Мордехая Корфа, Хаїма Шошета, Уріеля Лейберга

та інших поки не встановлених осіб, за звинуваченням метою заволодіння активами у США вартістю 674.533 мільйонів доларів шляхом присвоєння та легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих «ПриватБанком» у період, коли він був підконтрольний його колишнім власникам,
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10.07.2024 23:22 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ ПОСТРОИЛ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ЕВРЕЙСКИЙ ЦЕНТР

Этот уникальный центр духовной, культурной и деловой жизни евреев Украины задуман и создан в уникально короткие сроки

на средства президента Днепропетровской еврейской общин Геннадия Боголюбова
и президента Объединенной еврейской общины Украины, президента Европейского еврейского союза (EJU) Игоря Коломойского.
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10.07.2024 23:35 Відповісти
«Менора» состоит из семи башен, символически представляющих собою подобие храмового семисвечника: первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее - семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров.

А мемориальную доску с благодарственной надписью в честь основателей «Меноры» открыли президент Всеукраинского еврейского конгресса, сопредседатель Европейского еврейского парламента (EJP) Вадим Рабинович и президент Федерации еврейских общин СНГ Леви Леваев.

https://glavcom.ua/news/97366-kolomojskij-postroil-v-dnepropetrovske-krupnejshij-v-mire-evrejskij-tsentr-fotoreportazh.html
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10.07.2024 23:37 Відповісти
ЗНАЧИТ МЕНЯЙТЕ ЕГО ФАМИЛИЮ ОФИЦИАЛЬНО НА СЮМАКА И СО ВСЕМИ ИЗДЕРЖКАМИ !)
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11.07.2024 05:04 Відповісти
Покатаються поза кордонами, а як війна скінчиться - то ось вам і господарі життя з нащадками.
А ми як завжди в себе на землі, наче в гостях
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11.07.2024 06:56 Відповісти
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