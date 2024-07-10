Боголюбов виїхав з України за паспортом 67-річного жителя Волині, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Бізнесмен та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов залишив країну за паспортом мешканця Волинської області - 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича. Боголюбов відкинув версію, що з виїздами за кордон йому допомагала дружина Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на дані слідства та власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Олігарх виїхав за чужим паспортом

Джерела УП у правоохоронних органах заявили, що Боголюбов наприкінці червня "несподівано для українських правоохоронців" опинився "чи то в столиці Австрії Відні, чи то в Лондоні".

Як йдеться у статті, на момент виїзду за кордон підстав для обмеження його пересування не було: Боголюбову 62 роки, він батько 5 неповнолітніх дітей і обвинувачення йому не висували.

За версією слідства, незаконно перетнути кордон із чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко.

Перша сторінка підозри прикордоннику Володимиру Макаренку, який, за версією ДБР, допоміг Боголюбову виїхати за кордон

Співрозмовники видання у правоохоронних органах та бізнесових колах розповіли, що наразі Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою, а Боголюбов - між Лондоном та Віднем, намагаючись отримати політичний притулок.

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За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.

Кілька співрозмовників УП у правоохоронних органах стверджують, що цю людину вже вдалося знайти й навіть допитати.

Видання також знайшло і зв'язалось з Миколою Сюмаком. Він підтвердив, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року і запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року та зараз перебуває вдома.

Крім того, "УП" вдалося встановити, що паспорт відповідної серії справді належить цій людині й неодноразово використовувався при перетині кордону до весни 2022 року.

Портрети Геннадія Боголюбова та Миколи Сюмака

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Боголюбову могла допомогти дружина - Еміне Джапарова

Як пише УП, зазвичай Боголюбов пересувався Києвом на броньованому Mercedes у супроводі машини охорони, але 23 червня приїхав на вокзал у Києві разом із дружиною на її машині. Дружина Боголюбова - колишня перша заступниця міністра закордонних справ, постпредставниця при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова.

Згідно з підозрою ДБР, прикордонник Макаренко вночі 24 червня перебував у пункті пропуску Ягодин і підійшов до останнього купе 13 вагона потяга Київ-Хелм, у якому їхав Боголюбов. Далі він, за офіційною версією, дочекався своєї підлеглої, сказав їй не заходити в останнє купе, бо вже "особисто перевірив" паспорти пасажирів, і передав їй документи, зокрема паспорт, на ім'я Миколи Сюмака. Прикордонниця просканувала паспорти та повернула Макаренку, а той передав його Боголюбову, йдеться у матеріалі "УП".

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У системі був "прапорець" поруч із прізвищем Боголюбова

При цьому сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за власним українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни, пише УП.

Джерела видання заявили, що стосовно Боголюбова "у системі прикордонників був значок додаткової перевірки - так званий прапорець", який означає, що дозвіл на його пропуск за кордон має дати керівництво прикордонної служби.

За словами Боголюбова, для виїзду за кордон у потязі "Київ – Хелм" він надав прикордонникам свій закордонний паспорт. Українські правоохоронці стверджують, що цей документ бізнесмен пред'явив польським прикордонникам. Щодо перетину українського кордону, за даними джерел УП, закордонний паспорт Боголюбова не вносили в систему. А це значить, що Боголюбов не міг його використовувати, йдеться у статті.

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Що каже сам Боголюбов?

У розмові з УП Боголюбов розповів, що на початку 2023 року при проходженні кордону в нього з невідомих, з його слів, причин забрали й анулювали український закордонний паспорт. Він визнав, що того року йому вдалося виїхати з України, але йому невідомо, яким чином було отримано дозвіл на цей виїзд від голови прикордонної служби.

"При цьому Боголюбов відкинув версію, що з виїздами йому допомагала дружина Еміне Джапарова. Боголюбов переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні. Цього разу, за словами олігарха, він збирався повернутись у країну за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі "думає над цим", - пише УП.

Автор матеріалу Михайло Ткач припускає, що"правоохоронні органи побоювалися, що коли в України з’являться підозри щодо Боголюбова, самого Боголюбова в Україні може вже не бути".

Геннадій Боголюбов на вході в НАБУ в жовтні 2022 року

Джерела "УП" повідомили, що Боголюбов із дружиною з початку року планували переїхати до Відня після того, як вона отримає нову посаду, але наказ про переведення Джапарової так і не видали. Співрозмовник УП у МЗС заявив, що указ про призначення Джапарової на посаду постпредставниці України в міжнародних організаціях було анульовано станом на вечір 9 липня.

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Що відомо про виїзд Геннадія Боголюбова?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.