Оккупанты обстреляли Славянск – повреждены многоэтажки, детсад и педуниверситет

14 ноября российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника городской военной администрации Славянска Вадима Ляха.

"Четверг, 14 ноября. Недоброе утро в Славянске. Город снова обстреляли. Два взрыва в микрорайоне Лесной", - написал он.

Повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили.

К счастью обошлись без жертв.

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"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - обратился Лях к жителям Славянска.