Оккупанты обстреляли Славянск – повреждены многоэтажки, детсад и педуниверситет
14 ноября российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника городской военной администрации Славянска Вадима Ляха.
"Четверг, 14 ноября. Недоброе утро в Славянске. Город снова обстреляли. Два взрыва в микрорайоне Лесной", - написал он.
Повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили.
К счастью обошлись без жертв.
"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - обратился Лях к жителям Славянска.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль