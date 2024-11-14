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Оккупанты обстреляли Славянск – повреждены многоэтажки, детсад и педуниверситет

Окупанти обстріляли Слов'янськ

14 ноября российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника городской военной администрации Славянска Вадима Ляха.

"Четверг, 14 ноября. Недоброе утро в Славянске. Город снова обстреляли. Два взрыва в микрорайоне Лесной", - написал он.

Повреждены многоэтажки, админздания педагогического университета, детский сад, супермаркет, частные автомобили.

К счастью обошлись без жертв.

Также смотрите: Захватчики ударили по Славянску в Донецкой области: один человек погиб, шестеро ранены, среди них два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - обратился Лях к жителям Славянска.

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обстрел (26995) Донецкая область (9570) Славянск (2569)


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