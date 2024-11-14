Бронирование для работников должно продолжаться несмотря на аудит, - ФРУ

Проблема бронирования критических работников значительно усилилась из-за того, что правительство ввело аудит статусов об определении предприятия критически важным.

Из-за этого работа всех комиссий по определению критичности была приостановлена не только на уровне военно-гражданских администраций (ВГА), которых больше всего проверяли, но и на уровне министерств. Но эта ситуация показала - защита от государства, на которую рассчитывал бизнес, не является надежной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала директор Департамента дерегуляции предпринимательской деятельности Федерации работодателей Украины Наталья Гостева.

"Было приостановлено подписание всех приказов о выдаче отсрочки и бронирования. Поэтому имели место случаи, когда действующий статус завершился, комиссия не заседала, и соответственно работники не смогли получить новую отсрочку. То есть, защита со стороны государства была не такой прогнозируемой, как нам казалось в начале года", - отметила Гостева.

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Она выразила надежду, что 16 ноября, как и обещалось, система будет разблокирована. В то же время она отметила: бронирование могло бы быть продолжено, несмотря на проведение аудита.

"Уже состоялось частичное восстановление бронирования - для тех работников, которые получили приказ об отсрочке до 31 мая этого года. Между тем ФРУ обращалось в свое время в Министерство экономики с тем, чтобы применили практику, которая была применена несколько раз в течение действия военного положения, когда была пролонгирована отсрочка: один раз - на один месяц, второй раз - на три месяца, - и мы собственно надеялись, что и на этот раз в связи с аудитом государство сможет применить такую практику, и пролонгировать действие отсрочек. Да, было принято несколько иное решение. Но мы считаем, что государство услышало нас", - отметила эксперт.

Она подчеркнула: основной месседж, который бизнес каждый раз доносит до государства - не менять так часто вектор политики организации бронирования военнообязанных работников.

"Бизнес должен понимать, что эта политика является прогнозируемой, прозрачной и неизменной. Тогда мы можем говорить о некоторых усовершенствованиях, потому что понимаем, что должен быть баланс между обеспечением национального экономического фронта и защитой Вооруженными Силами Украины. Но все же подчеркиваем: такая политика должна базироваться на принципах сбалансированного подхода", - резюмировала Гостева.

Напомним: после принятия решения правительства от 8 октября относительно аудита решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая.

Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.