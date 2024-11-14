Россия испытывает на Харькове новые дроны, ВСУ учится сбивать беспилотники "Молния", - Терехов

Российские захватчики бьют по Харькову всем имеющимся вооружением, сейчас оккупанты начали испытывать на городе новый тип беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми - Україна" сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Действительно с первого дня войны на Харьков летят все виды вооружения РФ, нас обстреливают КАБами, ракетами С-300, С-400, "искандерами", "шахедами" и всем, чем возможно. Сейчас еще есть новый вид оружия, которые испытывают россияне на Харькове, - это беспилотники "Молния". Наши военные учатся, им нужно определенное время и опыт, чтобы сбивать и эти новые дроны. Сегодня этот процесс продолжается, не могу всего говорить в эфире, но хочу заверить, что военные очень серьезно к этому относятся. Был у меня с ними вчера очень серьезный разговор о том, что можно сделать, чтобы сбивать эти летательные аппараты", - отметил он.

Терехов отметил, что сегодняшняя ночь в Харькове прошла более-менее спокойно, но взрывы были.

"Россияне изменили тип обстрелов города: в последние дни на Харьков летят БПЛА, были попадания и в жилые дома, и в офисные помещения. Что касается жилого фонда, который подвергся атакам, то мы его восстанавливаем. Хочу сказать, что на сегодня очень много разрушений в Харькове, и с приходом холодов мы еще больше набираем темпы, чтобы как можно скорее все восстанавливать", - добавил городской голова.

Что известно о новом беспилотнике?

"Молния-1" - это беспилотник-камикадзе самолетного типа, собранный из алюминиевых направляющих и обшитый фанерой. В отличие от "шахедов", "Молния" работает не на двигателе внутреннего сгорания, а на электротяге. На носу БПЛА установлен винт, питающийся от аккумулятора.



В репортажах российских пропагандистов отмечалось, что эффективная дальность применения этих беспилотников - примерно 40 километров. Управляет дроном оператор в FPV-очках. К тому же, у "Молнии-1" есть автопилот, который включается, если связь с оператором разорвана. В режиме автопилота "Молния-1" летит по заранее внесенным координатам.



Этот тип дронов относительно небольшой: размах крыла примерно 1,2 метра, а весят они вместе с боевой частью не более десяти килограммов. Боевая часть "Молнии-1" весит от трех до пяти килограммов. Известно о комплектации дронов выстрелами из противотанковых гранатометов и осколочно-фугасными боеприпасами. Пока неизвестно, какие именно боеприпасы используют россияне для ударов по Харькову.



Запускают "Молнии-1" из пневматической катапульты. Максимальная скорость этих дронов достигает до 80 километров в час. Двух батарей дрона с заявленной емкостью по 7 500 миллиампер-часов хватает на 40 минут полета.



"Молнии-1" сложно обнаружить: они работают не на двигателе внутреннего сгорания, поэтому выделяют меньше тепла. Акустическое обнаружение тоже затруднено, потому что электрический двигатель "Молнии-1" не такой шумный, как ДВС "шахедов".

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