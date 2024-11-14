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Россия испытывает на Харькове новые дроны, ВСУ учится сбивать беспилотники "Молния", - Терехов

Харків обстрілюють дронами Молнія

Российские захватчики бьют по Харькову всем имеющимся вооружением, сейчас оккупанты начали испытывать на городе новый тип беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми - Україна" сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Действительно с первого дня войны на Харьков летят все виды вооружения РФ, нас обстреливают КАБами, ракетами С-300, С-400, "искандерами", "шахедами" и всем, чем возможно. Сейчас еще есть новый вид оружия, которые испытывают россияне на Харькове, - это беспилотники "Молния". Наши военные учатся, им нужно определенное время и опыт, чтобы сбивать и эти новые дроны. Сегодня этот процесс продолжается, не могу всего говорить в эфире, но хочу заверить, что военные очень серьезно к этому относятся. Был у меня с ними вчера очень серьезный разговор о том, что можно сделать, чтобы сбивать эти летательные аппараты", - отметил он.

Терехов отметил, что сегодняшняя ночь в Харькове прошла более-менее спокойно, но взрывы были.

"Россияне изменили тип обстрелов города: в последние дни на Харьков летят БПЛА, были попадания и в жилые дома, и в офисные помещения. Что касается жилого фонда, который подвергся атакам, то мы его восстанавливаем. Хочу сказать, что на сегодня очень много разрушений в Харькове, и с приходом холодов мы еще больше набираем темпы, чтобы как можно скорее все восстанавливать", - добавил городской голова.

Что известно о новом беспилотнике?

"Молния-1" - это беспилотник-камикадзе самолетного типа, собранный из алюминиевых направляющих и обшитый фанерой. В отличие от "шахедов", "Молния" работает не на двигателе внутреннего сгорания, а на электротяге. На носу БПЛА установлен винт, питающийся от аккумулятора.

В репортажах российских пропагандистов отмечалось, что эффективная дальность применения этих беспилотников - примерно 40 километров. Управляет дроном оператор в FPV-очках. К тому же, у "Молнии-1" есть автопилот, который включается, если связь с оператором разорвана. В режиме автопилота "Молния-1" летит по заранее внесенным координатам.

Этот тип дронов относительно небольшой: размах крыла примерно 1,2 метра, а весят они вместе с боевой частью не более десяти килограммов. Боевая часть "Молнии-1" весит от трех до пяти килограммов. Известно о комплектации дронов выстрелами из противотанковых гранатометов и осколочно-фугасными боеприпасами. Пока неизвестно, какие именно боеприпасы используют россияне для ударов по Харькову.

Запускают "Молнии-1" из пневматической катапульты. Максимальная скорость этих дронов достигает до 80 километров в час. Двух батарей дрона с заявленной емкостью по 7 500 миллиампер-часов хватает на 40 минут полета.

"Молнии-1" сложно обнаружить: они работают не на двигателе внутреннего сгорания, поэтому выделяют меньше тепла. Акустическое обнаружение тоже затруднено, потому что электрический двигатель "Молнии-1" не такой шумный, как ДВС "шахедов".

Также смотрите: Рашисты нанесли удар по Харькову дроном новой разработки "Молния", - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

беспилотник (3564) обстрел (26995) Харьков (7462)


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Топ комментарии
+6
яка різниця з гівна воно чи з палок, якщо долетить до трансформатора чи техніки в тилу то наробить біди.
Це ж аналог фпв-дрона, тож ржати над тупими кацапами не варто, самим потрібно такі на конвеєр ставити, замість пиляння грошей на бруківці покосі трави та марафонах.
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14.11.2024 14:18
+4
Як показує досвід, то чим дешевше тим краще. Таким гівном можна спамити нон-стоп, щось та долетить. Той самий принцип що у м'ясних штурмах. Можна бачити що кількість перемагає якість у контексті війни з обмеженими ресурсами.
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14.11.2024 14:11
+2
7500 мА/годин... Бляха муха, при якій напрузі? Ємність АКБ визначають в Ватт * годинах
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14.11.2024 14:00
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7500 мА/годин... Бляха муха, при якій напрузі? Ємність АКБ визначають в Ватт * годинах
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14.11.2024 14:00 Ответить
Ємність акумулятора - це найбільший можливий корисний заряд, що віддається повністю зарядженим акумулятором при розряджанні до найменшої допустимої напруги.

В міжнародній систему одиниць SI ємність акумуляторів вимірюють в кулонах. Насправді ж використовується позасистемна одиниця Ампер-година: 1 А⋅год = 3600 Кл.
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14.11.2024 14:09 Ответить
Ну тоді виходить, що акумулятор напругою 24 В та напругою 3.7 В при ємності 1000 мА/год мають однакову кількість енергії
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14.11.2024 14:27 Ответить
Напряжение зависит от числа элементов. Емкость - характеризует отдельный элемент.
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14.11.2024 14:34 Ответить
Я в курсі. Але споживачу важлива загальна кількість енергії. Тобсто - батареї
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14.11.2024 15:49 Ответить
Ні не однакову. Напругу АКБ вказують теж. Але ви кажете що вимірюють у Ватт-годинах - це не так.
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14.11.2024 14:44 Ответить
Саме у Ватт*годинах. Виробники, які себе поважають, вказують ємність саме в них. Подивіться на АКБ електроінструменту та зарядних станцій типу Екофлоу. Якщо б всі Акумулятори в світі мали б однакову напругу - тоді можна було б вимірювати/вказувати ємність у А/г
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14.11.2024 15:48 Ответить
Ось прям зараз дивлюсь на АКБ свого шуруповерта Makita (достатньо поважний виробник?) - на ньому вказано 18V, 5.0Ah... Не треба мені розповідати, бо я інженер-електрик за фахом і трохи бачив обладнання за своє життя...
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14.11.2024 16:28 Ответить
Н а на шильдику зазвичай вказують ватт * години. Бо пересічному покупцеві добре заходить цифра 5 Ампер. А так виходить 18 * 5 = 90 W/h
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14.11.2024 16:34 Ответить
Дякую, я от прям не знав як повна потужність рахується... Закон Ома не підкажете?... Сарказм якщо що.
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14.11.2024 17:03 Ответить
як у мопеда - 40 вольт
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14.11.2024 14:17 Ответить
У Шахеда 40 Вольт? Наче ж там стартер крутнути, але може генератора немає. Ну якщо 40 Вольт, то тоді 300 W*h. Не погано
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14.11.2024 14:25 Ответить
мопед моторолер цевільний
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14.11.2024 14:30 Ответить
А, а я не зрозумів))))
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14.11.2024 15:52 Ответить
Watt-Hour w/h
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14.11.2024 14:22 Ответить
100Ah x 12V = 1200Wh
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14.11.2024 14:24 Ответить
Це на фото "Молнія"? Мдаааа. ПВА,фанера, шмат тканини,та китайська плата з відеогри- ось залог успіху у війні 21 століття. Алюміній? Та ну нах. Це тільки заявлено для розпилу грошей.
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14.11.2024 14:01 Ответить
Як показує досвід, то чим дешевше тим краще. Таким гівном можна спамити нон-стоп, щось та долетить. Той самий принцип що у м'ясних штурмах. Можна бачити що кількість перемагає якість у контексті війни з обмеженими ресурсами.
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14.11.2024 14:11 Ответить
яка різниця з гівна воно чи з палок, якщо долетить до трансформатора чи техніки в тилу то наробить біди.
Це ж аналог фпв-дрона, тож ржати над тупими кацапами не варто, самим потрібно такі на конвеєр ставити, замість пиляння грошей на бруківці покосі трави та марафонах.
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14.11.2024 14:18 Ответить
"...плата з відеогри..."- це ще що таке!?
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14.11.2024 15:39 Ответить
******* плати з відеоігр є досить продуктивними в АІ плані тому я б так критично не висловлювався. Умовно такий безпілотник можна масово клепати на коліні і вони дешевше ударних дронів та масовіші.
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14.11.2024 16:01 Ответить
А ми на бєлґарадє збираємся щось випробовувати? Чи цежненашіметодичиммитодікращізанихнехайїмстанесоромно?
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14.11.2024 14:05 Ответить
Гівно з алюмінію, фанери і скріплене саморізами. Але літає і вбивае. Це типово кацапський стиль створення зброї, з гівна і палок але воно дешеве і його багато.
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14.11.2024 14:40 Ответить
Парасдавацца?
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14.11.2024 14:44 Ответить
пора самим такі клепати, хіба ні ? чи марафон нам потрібніший на якому розкажуть що то є гівно з палками хахахах смішні алкаші кацапи у них вже гроші закінчились, хахаха скоро дефалт і розвал уррррааа..
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14.11.2024 14:55 Ответить
я маю клепати, чоловіче ти нічого не наплутав ?
наголосував па пріколу за ідіотів то від них і вимагай.
хоча я зрозумів, бачу Алекс Алекс пропав, значить новий акк зарегав ?)
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14.11.2024 15:15 Ответить
Не дивуйтеся, він мені писав, що я пишу з Луганська, типу ждун. Це люди, які не мають критичного мислення. Тільки десь хтось пише про наші помилки - ти троль, ждун тощо
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14.11.2024 16:37 Ответить
Питання в тому чому ми так не робимо.
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14.11.2024 14:46 Ответить
Ще раз тобі дегроїду повторюю, у мене нема хазяїв. Гнида подоляцька.
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14.11.2024 15:18 Ответить
Мабуть почнуть їх давити РЕБом так само і навігацію можна заглушити.
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14.11.2024 16:02 Ответить
Так, це єдиний ефективний засіб проти них - давити РЕБом зв'язок з оператором, а автопілот спуфити. Але все одно він буде влучати куди попало. Просто треба методично хєрачити по прикордонню, по всьому що має камуфляж та захисний колір у Муромі, Нєхотєєвкє, Вєргілєвкє, . Устіновкє, Журавльовкє... Не факт, що на цьому напрямку у ДПСУ вистачає на це людей відповідного озброєння і технічних засобів.
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14.11.2024 19:03 Ответить
 
 