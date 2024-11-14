Руководители региональных громад массово призывают правительство не изымать деньги из местных бюджетов

Конгресс региональных громад при президенте Украины поддержал призывы Ассоциации городов Украины против изъятия инверсных дотаций из местных бюджетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, Председатель Палаты Регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Максим Козицкий заявил, что изъятие части средств в виде реверсной дотации из областных бюджетов ухудшит их финансовое состояние, ведь для областных бюджетов не предусмотрели компенсацию дополнительных расходов на энергоносители в связи с ростом тарифов на них, как это предполагается в течение 3 лет для органов местного самоуправления путем увеличения норматива отчислений налога на доходы физических лиц на 4 процентных пункта.

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"Также не будет возможности софинансировать расходы на нужды обороны страны, обеспечивать подготовку объектов критической инфраструктуры к работе в зимний период, обустраивать места для проживания внутренне перемещенных лиц и обеспечивать другие первоочередные расходы. Несмотря на это, предлагаю Кабинету Министров Украины применять единые подходы к этому вопросу для всех местных бюджетов, в том числе и областных. Для Львовщины речь идет о 376 миллионах гривен", - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", рег. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн в 189 громад.

За сохранение средств реверсной дотации и 64% в бюджетах громад выступили ряд мэров, народных депутатов и экспертов.

"Главы больших и маленьких громад обратились к президенту Украины о сохранении средств реверса в местных бюджетах. И это правильно - работать вместе, усиливать друг друга, находить общие решения. У Киева реверса нет. Нет и 64% НДФЛ в киевском бюджете, только 40%. И я тоже присоединяюсь к своим коллегам и прошу оставить в доходах громад средства реверса, 64% и единого налога", - поддержал заявление мэров Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

С заявлениями выступили мэр Львова Андрей Садовый, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, мэр Днепра Борис Филатов, к заявлениям присоединились Областные советы и администрации - Харьковщина, Львовщина, Днепропетровская и Киевская области.

"В проекте госбюджета, который подало правительство ко второму чтению, предполагается забрать у громад 12,9 млрд грн. Но бедным громадам не добавили ни копейки базовой дотации. Поэтому когда кто-то говорит, что берут у богатых для бедных, это неправда", - пояснила советник председателя Ассоциации городов Украины Продан. Народные депутаты Украины тоже массово выступают против изъятия денег у громад.

В частности, Павел Бакунец, народный депутат Украины, представляющий Львовщину, настоял на голосовании за учет поправок о сохранении 64% НДФЛ и реверса в бюджетах громад и подробно обосновал их необходимость для местного самоуправления.

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Андрей Пузийчук, народный депутат Украины, представляющий Житомирскую область, привел аргументы в поддержку закрепления 64% НДФЛ за бюджетами 1469 общин.

Николай Люшняк, народный депутат Украины, представляющий Тернопольщину, обратил внимание Комитета на необходимость сохранения в местных бюджетах реверсной дотации, имеющейся у 189 громад, большинство из которых это малые города, поселки и села.

Всего 68 народных депутатов Украины обратились к Вице-премьер-министру Украины Алексею Кулебе.

"Изъятие реверсной дотации из бюджетов громад было остановлено 28 февраля 2022 года для сохранения устойчивости и способности громад, реверсная дотация в 2025 году предусмотрена у 189 громад, большинство из которых - маленькие города, поселки и села, 64 процента налога с доходов физических лиц в местных бюджетах определены Отчетом Европейской Комиссии как одно из оснований начала процедуры присоединения Украины к Европейскому Союзу. Сохранение реверсной дотации и 64 процентов налога с доходов физических лиц в доходной части бюджетов громад необходимо для сохранения способности муниципалитетов содержать инфраструктуру, организовывать работу "Пунктов Незламности" и независимое энергоснабжение критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без повышения тарифов для населения", - говорится в обращении.

Предложения Ассоциации городов Украины учтены в Бюджетных выводах путем поручения Кабмину при подготовке проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год ко второму чтению рассмотреть возможность зачисления в 2025 году в бюджеты территориальных общин НДФЛ в размере 64%, определиться с реверсной дотацией, рассмотреть возможность распределения между местными бюджетами образовательной субвенции и исключить норму о переводе больниц от обслуживания счетов в банках в Казначейство.

Народный депутат, заместитель председателя соответствующего парламентского Комитета Леся Забуранная заявила, что предложение от парламентариев - оставлять реверсную дотацию в регионах, а это около 12 млрд грн, и пересмотреть возможность не изымать на местах 4% дополнительных НДФЛ за счет компенсации разницы в тарифах.