РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9077 посетителей онлайн
Новости
7 216 52

Львову придется сворачивать финансирование образования и медицины из-за изъятия правительством 2 млрд грн реверсной дотации, - Садовый

садовий

Львов не сможет финансировать образование, медицину и поддерживать семьи военных из-за изъятия 2 млрд гривен из бюджета города.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в ФБ, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр обратился к громаде города с призывом совместно решить, как жить городу в таких условиях.

"Хочу посоветоваться, что мы с вами не будем финансировать в следующем году? Может мы не будем финансировать образование? Или не будем финансировать медицину? Но мы принимаем ежедневно очень много раненых. Может мы перестанем помогать нашим военным? Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что вы, львовяне, наполняете бюджет громады, это ваши деньги", - подчеркнул Садовый.

Он сообщил, что увидел предложение от правительства относительно бюджета, которое он направил в Верховную Раду.

"Я увидел, что в этом году хотят забрать из громады города ориентировочно 2 млрд грн, в том числе "реверс". Я считаю, это является неправильным. В прошлом году, когда была тяжелая ситуация и была просьба от правительства - мы поделились и ориентировочно 1,8 млрд грн отдали на военные цели. В этом году ситуация чрезвычайно сложная. Вы же знаете, что мы 1 миллиард гривен отдаем для вооруженных сил сами - на все подразделения ежедневно очень много обращений. Когда была последняя атака и было повреждено 189 домов, 20 из них были уничтожены - это потери для громады еще 1 млрд грн.

Также читайте: Ассоциация городов Украины призывает президента сохранить реверсную дотацию для громад

Сколько мы получили от правительства? Ноль. Да, вы скажете, что города на востоке обстреливают, возможно даже больше, это правда. Но хотят забрать средства и у громады Кривого Рога, и у Сум, Запорожья, Днепра. Я говорил с руководителями громад - никто их не спрашивает. Это неправильно - мы должны быть объединены, мы должны принимать совместные решения", - подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", рег. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн в 189 громад.

Автор: 

Львов (4582) Садовый Андрей (651) местные бюджеты (38)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
13.11.2024 18:35
+25
а ти ще грошей позич, мільйонів так з 500 євро, для так званих реконструкцій нормальних доріг, і тоді Львову доведеться років 100, за тобою борги закривати. казнокрад грьобаний.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:36
+24
показать весь комментарий
13.11.2024 18:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.11.2024 18:35 Ответить
Хватит ныть! Лучше давайте поржем! Мы же это выбрали, сами, добровольно в 2019 году, трижды. Я ничего не перепутал?
показать весь комментарий
13.11.2024 20:22 Ответить
Ну ти вибрав - от і ржи.
показать весь комментарий
13.11.2024 22:24 Ответить
Ось воно, мерзта, що спить і бачить Україну загарбану руснею!
Так треба не розстрілювати, таких треба на шибенецю чіпляти яка встановлена на плоті і пускати з повішеним по Дніпру з табличкою на шиї: КОМУНЯКА, СОВОК, СВОЛОТА ПРО-РОСІЙСЬКА!!! А ні думайте, скоро-скрор Народ України до вас добереться! Цілуйте рки, що пенсії отримуєте з Українського бюджету, а то пендулем під зад і до московії! Ви ж все життя працювали на срср, ось хай те срср і плотить вам пенсію.
показать весь комментарий
15.11.2024 10:41 Ответить
так лизни жопу еще раз, своему Оманскому Нарику....
показать весь комментарий
13.11.2024 18:35 Ответить
а ти ще грошей позич, мільйонів так з 500 євро, для так званих реконструкцій нормальних доріг, і тоді Львову доведеться років 100, за тобою борги закривати. казнокрад грьобаний.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:36 Ответить
А чому б не розпочати з чиновників і безглуздих комунальних трат? Таких як покос трави по 3 рази на тиждень
показать весь комментарий
13.11.2024 18:36 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2024 18:39 Ответить
Розкажіть про витрати Львова, всі?))))
показать весь комментарий
13.11.2024 18:46 Ответить
Є в психіатрії таке поняття - дежавю. Це коли є відчуття чудасії і нереальності того, що відбувається. От скажімо, в державі реальний дефіцит коштів, бо ж війна, руйнації, смерті... Є дефіцит електроенергії... І в той же час, по селах відбувається повальна електрофікація - на всіх стовбах вішають ліхтарі вуличного освітлення, які світять з 5-ї вечора (ще білий день) і до 10-ї години наступного дня,,коли вже давно день. І то при тому, що після 9-ї по тих вулицях НІХТО не ходить. А ліхтарі світять. Яскраво так, весело...
Ну а про "зарплати" всіляких чиновників, депутатів, прокурорів, про їх виплати, компенсації помовчимо. чи просто про всіляких начальничків комунальних служб, коли в пенсіонерів останнє витягають а собі вони по 30-50 тисяч типу зарплати!
То вже, напевно не дежавю то вже якийсь п**дець, повний...
показать весь комментарий
13.11.2024 18:51 Ответить
ще і лічильники замінюють на нові в 15 км від кацапському кордону .
показать весь комментарий
13.11.2024 19:33 Ответить
Всі обленерго приватні. Ні місцева, ні тим більше центральна влада до цього ніякого відношення не має
показать весь комментарий
13.11.2024 21:09 Ответить
а до підняття тарифів теж влада не причетна ? сьодні замінювали лічильники в селі Чуйківка Дружбівської громади Сумська обл , погляньте на карту .
показать весь комментарий
13.11.2024 21:24 Ответить
Ми про лічильники, а не про тарифи. Тарифи регулюються державою.Але обгрунтовуються економічно. Що там наобгрунтують олігархи з корупційною владою те і маєм. Не змішуйте все в одну купу.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:54 Ответить
ціна лічильника входить в тариф чи олігархи роздають лічильники безкоштовно ?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:57 Ответить
Особисто мені - Ахмєтов подарував.
показать весь комментарий
13.11.2024 23:31 Ответить
В селах це робить місцева влада. Персонально зєльоний лідор до цього відношення не має жодного
показать весь комментарий
13.11.2024 21:08 Ответить
Перепрошую, а про функції апарату державного управління, про якісь обов`язки, відповідальність той зелений підор не чув нічого? Скажімо, про якесь державне управління в умовах надзвичайної ситуації, контроль використання коштів, розподіл і економію тої самої електроенергії в умовах її дефіциту, і, взагалі, про проблеми загальнодержавного рівня... Ні? А, не мішайте йому, він ще вчиться...
Йшов шостий рік зеленого управління...
показать весь комментарий
14.11.2024 09:23 Ответить
Про яку освіту та медицину йде мова? Львів на даний час саме найдорожче місто і по освіті, і по медицині, і по найму житла. Син хотів навчатись у вищому навчальному закладі Львова, так там ціни захмарні і на навчання (планували на бюджет, так конкурси ого-го), і на житло (гуртожиток мається на увазі, не кажучи вже про найм квартири) і на транспорт. Вчимося в Одесі, а хотілось ближче зо Європи, але вона виявилось доступна не для всіх. Апетити трохи при тримайте, і буде Вам щастя, пане Садовий.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:51 Ответить
холопы не должны учиться, а пахать и
показать весь комментарий
13.11.2024 21:10 Ответить
Попит створює пропозицію. Надмірний попит створює дорогу пропозицію. Ринок. Садовий тут ні до чого
показать весь комментарий
13.11.2024 21:13 Ответить
Помним-помним, как в первые месяцы полномасштабного вторжения, кто-то из львовян поддерживал знакомых беженцев из более близких к фронту регионов, а кто-то выехал в качестве беженца в Европу, получил там дотации и бесплатное жилье, а свое жилье сдал в тридорога реальным беженцам, потерявшим свои дома от бомбежек.
Ну да, рынок же, ничего личного.
показать весь комментарий
13.11.2024 23:40 Ответить
Невже ви були очевидцем, як якийсь лох здав своє житло, а сам живе в якомусь гуртожитку? То кацапська байка для тих, хто зі сходу. Кацапська байка для жителів заходу: поселили біженців, а вони все погромили, порвали, насрали і залишили записку "так вам і надо біндеровци".
показать весь комментарий
14.11.2024 01:28 Ответить
Та були такі випадки. Наскільки часто важко сказати. Перше твердження дуже сумнівне. Бо, що заважало бідним біженцям зі сходу проїхати на 50 км далі на захід в Польщу і отримати всі перераховані пелюшки? А то хитрі біндєровци виїхали, а нещасні жителі бамбасу чомусь осіли у Львові і давай мільйони платити за оренду. Зрозуміло, що лишились у Львові ті, хто мав кошти, хто мав бізнес в Україні, ті хто не хотів обмежувати по гуртожитках в Європі.
показать весь комментарий
14.11.2024 07:55 Ответить
Луцьк киянами був забитий. Автівки з київськими номерами переважали місцеві. Жінки в екстравагантному одязі одні кривились "что за дира", інші з подавленим виглядом істерили від повітряної тривоги. Один дід плювався на майданівців і плакав, що там де він рибалив в Києві, зараз ППО стоїть, інший матюкав кортеж з загиблим.
показать весь комментарий
14.11.2024 14:10 Ответить
А премії собі і міськраді скорочувати нехоче??
показать весь комментарий
13.11.2024 18:52 Ответить
Ви ще напишіть чи не хоче він і його ефективні менеджери перестати красти. Чиновники це корупція і неефективне використання коштів завжди і у всіх країнах.
показать весь комментарий
14.11.2024 07:57 Ответить
По своїм карманам пошурши щур зелений.
показать весь комментарий
13.11.2024 18:55 Ответить
А коли ти підтримав зільоного дятла у 2019 році ти якою частиною тіла думав ?
показать весь комментарий
13.11.2024 18:58 Ответить
Він і зараз його підтримує, нічого не змінилось. Подивіться, наприклад, його канал "24 новини", як вилизували сраку зеленим до виборів, так і продовжують надалі. Я не думаю, що є якась редакційна політика без згоди власника.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:26 Ответить
Садові це фіктивні власники, реально це Фрідмана канал.
показать весь комментарий
13.11.2024 20:44 Ответить
Сумно. Ялинку будете рубати?
показать весь комментарий
13.11.2024 19:01 Ответить
Все, *******, знову Садовий почне засипати Україну львівським сміттям.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:02 Ответить
"Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра."

Джерело:

*
Так жителі тих міст може і не проти?
Що б не витворяв їхній любий презедент ( всі вони далі за нього 80%+ - відсотків голосів в 2019 ), він все одно для них ЛУДШИЙ.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:19 Ответить
Дебіли повинні страждати.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:14 Ответить
Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб
Міський голова Львова підписав розпорядження № 365 «Про збільшення чисельності». Цим документом збільшено штатну чисельність низки структурних підрозділів та районних адміністрацій Львівської міської ради. Відповідний https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45B25967861DC2A9C2258B7B0040E0D9?OpenDocument докумен т оприлюднено на сайті ЛМР.
====================================================

А може вистачить плодити чиновників - дармоїдів під час війни ?! Ітак їх повно у міській раді!
показать весь комментарий
13.11.2024 19:30 Ответить
Таким чином з 16.08.2024 штатну чисельність Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури збільшено на 30 одиниць. Тепер там працює 135 чоловік. Штат управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики збільшено на 50 одиниць (усього 227 працівників). З 16.08.2024 штатну чисельність новоствореного управління з питань ветеранів та людей з інвалідністю затверджено у кількості 10 одиниць.

Також на 40 осіб збільшено і штат районних адміністрацій: Галицької на 5 одиниць (усього 41 працівник), Залізничної на 7 одиниць (усього 43 працівники), Личаківської на 7 одиниць (усього 42 працівники), Сихівської на 7 одиниць (усього 41 працівник), Франківської на 5 одиниць (усього 40 працівників), Шевченківської на 9 одиниць (усього 44 працівники). В загальному в райадміністраціях Львова тепер працює 251 особа, що усього на 3 штатних одиниці менше, ніж на початку 2023 року.

Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
показать весь комментарий
13.11.2024 19:31 Ответить
Садовий вибраний в мери мудрим народом Львова. Все демократично. Тому думка меншості нікого не цікавить Демократія річ невблаганна, як асфальтовий каток.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:17 Ответить
А тепер хай оприлюднить це риже злодійство, які щомісячні премії отримують його 1500 чиновників за два роки останні!
Менше Москаленко, Кіраль, Зубач і інша шобла по командіровках по маямі і баден баденах шастають!
показать весь комментарий
13.11.2024 19:37 Ответить
Інших чиновників у пана Садового для вас не має.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:18 Ответить
Садовый - а з себе почати не пробовав?
показать весь комментарий
13.11.2024 19:42 Ответить
Підстилка Фрідмана, ниє, шо бабло втрачає! Довів Львів за 20 років свого правління до того, що неможливо жити, всі парки забудував, всюди корки, мережі в аварійному стані, бардак з парковками, а де є парковка там всьо платно, дороги розбиті, тротуари в ямах, парків нема, фасади облуплені, цегла падає на голову людям........................ Коли ж ти вже нажрешся !
показать весь комментарий
13.11.2024 19:45 Ответить
Як мінімум три рази на ті самі граблі. Я б вже щось почав підозрювати. Загальне виборче право - це вирок для мудрого народу.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:21 Ответить
Садовому менше бруківочки треба перекладати, а не на медецині економити. Ремонти йдуть повних ніби Садовий вже виграв війну
показать весь комментарий
13.11.2024 19:48 Ответить
Андрюша, то тобі не Порошенко з його децентралізацією
показать весь комментарий
13.11.2024 19:54 Ответить
В лютому-травні 2022-го львівські лікарі непогано так наколядували на біженцях з Донбасу тож не збідніють.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:14 Ответить
Люди звикли до певних стандартів життя. Не будуть вони себе ломати, обмежуючи в грошах.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:23 Ответить
от дивлюся. я на наших можновладців, і так мені прикро.
ну, подивіться на того миршавого шлепера садового.
ну, от як воно може бути таким впливовим та недоторканим?
от мер дніпра, пробивний нахрапистий. мер одеси, мутний бандюган. навіть мій мер віталя, красавчик.
львів типу культурна столиця? типу інтелігентний ворюга?
показать весь комментарий
13.11.2024 21:21 Ответить
режим зеленского чуствует, что скоро останетьсябез денег. сын трампа его предупредил, 37 дней осталось до нет бенег.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:34 Ответить
Коли Черчелю сказали що під час війни потрібно скоротити видатки на культуру ,- він відповів , а навіщо ми тоді воюємо?
В Україні проблема значно гірше ніж у воєнній Британіі, тому що гроші в Україні є, на розкрадання на зарплати і пенсії прокурорам, суддям депутатам іхннім помічникам різним БЕпам , Убепам- тобто обслуги і охороні влади є кошти , а громадянам , населенню яке заробляє і захищає цю країну немає, мало того як вони роблять фортефікаціії з гнилого бвтону, який розсипається від удару лопати , елементарного загороджувальних мін немає на відміну як це було на Лінії Суровікина хай йому грець , але влада в Україні це якійсь там корупціонери які заробляють від прибутків ні вони грабують на збитках і смертях.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:43 Ответить
Міські голови перетворилися на тупих і жадібних мафіозі, яких через вади демократії просто неможливо зіпхнути з їхніх посад.
І це, схоже, так у всьому світі.
показать весь комментарий
13.11.2024 21:45 Ответить
Ви про що тут балакаєте, про що!? Якщо підтримка України у цій війні зникне, зникне не лише освіта, наука, медицина, культура! Зникне вся Україна! І ось таким як якийсь тут , це треба затямити, або вбити собі у ту бовдурну макітру!
Хто вчиться - платить сам за навчання і комуналку, хто лікується - платить за послуги, хто їздить, використовує, купує, володіє, продає має за все зараз платити. Тому, що бюджету громад не стане, а жити треба, і ТРО фінансувати треба, бо саме вони біля громад тримають небо від шахедів.
І це реальність, а не міф. Бо наступна реальність - російські танки на вулицях наших міст і тіла розстріляних Громадяни України на вулицях. Ось вона - дика, але ******* правда.
показать весь комментарий
15.11.2024 10:53 Ответить
 
 