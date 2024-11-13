Львову придется сворачивать финансирование образования и медицины из-за изъятия правительством 2 млрд грн реверсной дотации, - Садовый

Львов не сможет финансировать образование, медицину и поддерживать семьи военных из-за изъятия 2 млрд гривен из бюджета города.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в ФБ, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр обратился к громаде города с призывом совместно решить, как жить городу в таких условиях.

"Хочу посоветоваться, что мы с вами не будем финансировать в следующем году? Может мы не будем финансировать образование? Или не будем финансировать медицину? Но мы принимаем ежедневно очень много раненых. Может мы перестанем помогать нашим военным? Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что вы, львовяне, наполняете бюджет громады, это ваши деньги", - подчеркнул Садовый.

Он сообщил, что увидел предложение от правительства относительно бюджета, которое он направил в Верховную Раду.

"Я увидел, что в этом году хотят забрать из громады города ориентировочно 2 млрд грн, в том числе "реверс". Я считаю, это является неправильным. В прошлом году, когда была тяжелая ситуация и была просьба от правительства - мы поделились и ориентировочно 1,8 млрд грн отдали на военные цели. В этом году ситуация чрезвычайно сложная. Вы же знаете, что мы 1 миллиард гривен отдаем для вооруженных сил сами - на все подразделения ежедневно очень много обращений. Когда была последняя атака и было повреждено 189 домов, 20 из них были уничтожены - это потери для громады еще 1 млрд грн.

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Сколько мы получили от правительства? Ноль. Да, вы скажете, что города на востоке обстреливают, возможно даже больше, это правда. Но хотят забрать средства и у громады Кривого Рога, и у Сум, Запорожья, Днепра. Я говорил с руководителями громад - никто их не спрашивает. Это неправильно - мы должны быть объединены, мы должны принимать совместные решения", - подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", рег. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн в 189 громад.