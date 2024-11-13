Львову придется сворачивать финансирование образования и медицины из-за изъятия правительством 2 млрд грн реверсной дотации, - Садовый
Львов не сможет финансировать образование, медицину и поддерживать семьи военных из-за изъятия 2 млрд гривен из бюджета города.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в ФБ, сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр обратился к громаде города с призывом совместно решить, как жить городу в таких условиях.
"Хочу посоветоваться, что мы с вами не будем финансировать в следующем году? Может мы не будем финансировать образование? Или не будем финансировать медицину? Но мы принимаем ежедневно очень много раненых. Может мы перестанем помогать нашим военным? Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что вы, львовяне, наполняете бюджет громады, это ваши деньги", - подчеркнул Садовый.
Он сообщил, что увидел предложение от правительства относительно бюджета, которое он направил в Верховную Раду.
"Я увидел, что в этом году хотят забрать из громады города ориентировочно 2 млрд грн, в том числе "реверс". Я считаю, это является неправильным. В прошлом году, когда была тяжелая ситуация и была просьба от правительства - мы поделились и ориентировочно 1,8 млрд грн отдали на военные цели. В этом году ситуация чрезвычайно сложная. Вы же знаете, что мы 1 миллиард гривен отдаем для вооруженных сил сами - на все подразделения ежедневно очень много обращений. Когда была последняя атака и было повреждено 189 домов, 20 из них были уничтожены - это потери для громады еще 1 млрд грн.
Сколько мы получили от правительства? Ноль. Да, вы скажете, что города на востоке обстреливают, возможно даже больше, это правда. Но хотят забрать средства и у громады Кривого Рога, и у Сум, Запорожья, Днепра. Я говорил с руководителями громад - никто их не спрашивает. Это неправильно - мы должны быть объединены, мы должны принимать совместные решения", - подчеркнул Андрей Садовый.
Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", рег. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн в 189 громад.
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Так треба не розстрілювати, таких треба на шибенецю чіпляти яка встановлена на плоті і пускати з повішеним по Дніпру з табличкою на шиї: КОМУНЯКА, СОВОК, СВОЛОТА ПРО-РОСІЙСЬКА!!! А ні думайте, скоро-скрор Народ України до вас добереться! Цілуйте рки, що пенсії отримуєте з Українського бюджету, а то пендулем під зад і до московії! Ви ж все життя працювали на срср, ось хай те срср і плотить вам пенсію.
Ну а про "зарплати" всіляких чиновників, депутатів, прокурорів, про їх виплати, компенсації помовчимо. чи просто про всіляких начальничків комунальних служб, коли в пенсіонерів останнє витягають а собі вони по 30-50 тисяч типу зарплати!
То вже, напевно не дежавю то вже якийсь п**дець, повний...
Йшов шостий рік зеленого управління...
Ну да, рынок же, ничего личного.
Джерело:
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Так жителі тих міст може і не проти?
Що б не витворяв їхній любий презедент ( всі вони далі за нього 80%+ - відсотків голосів в 2019 ), він все одно для них ЛУДШИЙ.
Міський голова Львова підписав розпорядження № 365 «Про збільшення чисельності». Цим документом збільшено штатну чисельність низки структурних підрозділів та районних адміністрацій Львівської міської ради. Відповідний https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45B25967861DC2A9C2258B7B0040E0D9?OpenDocument докумен т оприлюднено на сайті ЛМР.
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А може вистачить плодити чиновників - дармоїдів під час війни ?! Ітак їх повно у міській раді!
Також на 40 осіб збільшено і штат районних адміністрацій: Галицької на 5 одиниць (усього 41 працівник), Залізничної на 7 одиниць (усього 43 працівники), Личаківської на 7 одиниць (усього 42 працівники), Сихівської на 7 одиниць (усього 41 працівник), Франківської на 5 одиниць (усього 40 працівників), Шевченківської на 9 одиниць (усього 44 працівники). В загальному в райадміністраціях Львова тепер працює 251 особа, що усього на 3 штатних одиниці менше, ніж на початку 2023 року.
Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
Менше Москаленко, Кіраль, Зубач і інша шобла по командіровках по маямі і баден баденах шастають!
ну, подивіться на того миршавого шлепера садового.
ну, от як воно може бути таким впливовим та недоторканим?
от мер дніпра, пробивний нахрапистий. мер одеси, мутний бандюган. навіть мій мер віталя, красавчик.
львів типу культурна столиця? типу інтелігентний ворюга?
В Україні проблема значно гірше ніж у воєнній Британіі, тому що гроші в Україні є, на розкрадання на зарплати і пенсії прокурорам, суддям депутатам іхннім помічникам різним БЕпам , Убепам- тобто обслуги і охороні влади є кошти , а громадянам , населенню яке заробляє і захищає цю країну немає, мало того як вони роблять фортефікаціії з гнилого бвтону, який розсипається від удару лопати , елементарного загороджувальних мін немає на відміну як це було на Лінії Суровікина хай йому грець , але влада в Україні це якійсь там корупціонери які заробляють від прибутків ні вони грабують на збитках і смертях.
І це, схоже, так у всьому світі.
Хто вчиться - платить сам за навчання і комуналку, хто лікується - платить за послуги, хто їздить, використовує, купує, володіє, продає має за все зараз платити. Тому, що бюджету громад не стане, а жити треба, і ТРО фінансувати треба, бо саме вони біля громад тримають небо від шахедів.
І це реальність, а не міф. Бо наступна реальність - російські танки на вулицях наших міст і тіла розстріляних Громадяни України на вулицях. Ось вона - дика, але ******* правда.