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Новини
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Львову доведеться згортати фінансування освіти та медицини через вилучення урядом 2 млрд грн реверсної дотації, - Садовий

садовий

Львів не матиме змогу фінансувати освіту, медицину та підтримувати родини військових через вилучення 2 млрд гривень з бюджету міста.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на свої сторінці у ФБ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер звернувся до громади міста із закликом спільно вирішити, як жити місту у таких умовах.

"Хочу порадитись, що ми з вами не будемо фінансувати у наступному році? Може ми не будемо фінансувати освіту? Чи не будемо фінансувати медицину? Але ж ми приймаємо щодня дуже багато поранених. Чи може ми перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львівʼяни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші", - наголосив Садовий.

Він повідомив, що побачив пропозицію від уряду стосовно бюджету, яку він скерував до Верховної Ради.

"Я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 млрд грн, в тому числі "реверс". Я вважаю, це є неправильним. В минулому році, коли була важка ситуація і було прохання від уряду - ми поділилися в орієнтовно 1,8 млрд грн віддали на військові цілі. В цьому році ситуація надзвичайно складна. Ви ж знаєте, що ми 1 мільярд гривень віддаємо для збройних сил самі - на всі підрозділи щодня дуже багато звернень. Коли була остання атака і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено - це втрати для громади ще 1 млрд грн.

Також читайте: Асоціація міст України закликає президента зберегти реверсну дотацію для громад

Скільки ми отримали від уряду? Нуль. Так, ви скажете, що міста на сході обстрілюють, можливо навіть більше, це правда. Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра. Я говорив із керівниками громад - ніхто їх не питає. Це не є правильно - ми повинні бути обʼєднані, ми повинні приймати спільні рішення", - наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", реєстр. №12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

Автор: 

Львів (3066) Садовий Андрій (536) місцеві бюджети (288)


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Топ коментарі
+26
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13.11.2024 18:35
+25
а ти ще грошей позич, мільйонів так з 500 євро, для так званих реконструкцій нормальних доріг, і тоді Львову доведеться років 100, за тобою борги закривати. казнокрад грьобаний.
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13.11.2024 18:36
+24
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13.11.2024 18:39
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13.11.2024 18:35 Відповісти
Хватит ныть! Лучше давайте поржем! Мы же это выбрали, сами, добровольно в 2019 году, трижды. Я ничего не перепутал?
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13.11.2024 20:22 Відповісти
Ну ти вибрав - от і ржи.
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13.11.2024 22:24 Відповісти
Ось воно, мерзта, що спить і бачить Україну загарбану руснею!
Так треба не розстрілювати, таких треба на шибенецю чіпляти яка встановлена на плоті і пускати з повішеним по Дніпру з табличкою на шиї: КОМУНЯКА, СОВОК, СВОЛОТА ПРО-РОСІЙСЬКА!!! А ні думайте, скоро-скрор Народ України до вас добереться! Цілуйте рки, що пенсії отримуєте з Українського бюджету, а то пендулем під зад і до московії! Ви ж все життя працювали на срср, ось хай те срср і плотить вам пенсію.
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15.11.2024 10:41 Відповісти
так лизни жопу еще раз, своему Оманскому Нарику....
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13.11.2024 18:35 Відповісти
а ти ще грошей позич, мільйонів так з 500 євро, для так званих реконструкцій нормальних доріг, і тоді Львову доведеться років 100, за тобою борги закривати. казнокрад грьобаний.
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13.11.2024 18:36 Відповісти
А чому б не розпочати з чиновників і безглуздих комунальних трат? Таких як покос трави по 3 рази на тиждень
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13.11.2024 18:36 Відповісти
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13.11.2024 18:39 Відповісти
Розкажіть про витрати Львова, всі?))))
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13.11.2024 18:46 Відповісти
Є в психіатрії таке поняття - дежавю. Це коли є відчуття чудасії і нереальності того, що відбувається. От скажімо, в державі реальний дефіцит коштів, бо ж війна, руйнації, смерті... Є дефіцит електроенергії... І в той же час, по селах відбувається повальна електрофікація - на всіх стовбах вішають ліхтарі вуличного освітлення, які світять з 5-ї вечора (ще білий день) і до 10-ї години наступного дня,,коли вже давно день. І то при тому, що після 9-ї по тих вулицях НІХТО не ходить. А ліхтарі світять. Яскраво так, весело...
Ну а про "зарплати" всіляких чиновників, депутатів, прокурорів, про їх виплати, компенсації помовчимо. чи просто про всіляких начальничків комунальних служб, коли в пенсіонерів останнє витягають а собі вони по 30-50 тисяч типу зарплати!
То вже, напевно не дежавю то вже якийсь п**дець, повний...
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13.11.2024 18:51 Відповісти
ще і лічильники замінюють на нові в 15 км від кацапському кордону .
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13.11.2024 19:33 Відповісти
Всі обленерго приватні. Ні місцева, ні тим більше центральна влада до цього ніякого відношення не має
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13.11.2024 21:09 Відповісти
а до підняття тарифів теж влада не причетна ? сьодні замінювали лічильники в селі Чуйківка Дружбівської громади Сумська обл , погляньте на карту .
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13.11.2024 21:24 Відповісти
Ми про лічильники, а не про тарифи. Тарифи регулюються державою.Але обгрунтовуються економічно. Що там наобгрунтують олігархи з корупційною владою те і маєм. Не змішуйте все в одну купу.
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13.11.2024 21:54 Відповісти
ціна лічильника входить в тариф чи олігархи роздають лічильники безкоштовно ?
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13.11.2024 21:57 Відповісти
Особисто мені - Ахмєтов подарував.
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13.11.2024 23:31 Відповісти
В селах це робить місцева влада. Персонально зєльоний лідор до цього відношення не має жодного
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13.11.2024 21:08 Відповісти
Перепрошую, а про функції апарату державного управління, про якісь обов`язки, відповідальність той зелений підор не чув нічого? Скажімо, про якесь державне управління в умовах надзвичайної ситуації, контроль використання коштів, розподіл і економію тої самої електроенергії в умовах її дефіциту, і, взагалі, про проблеми загальнодержавного рівня... Ні? А, не мішайте йому, він ще вчиться...
Йшов шостий рік зеленого управління...
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14.11.2024 09:23 Відповісти
Про яку освіту та медицину йде мова? Львів на даний час саме найдорожче місто і по освіті, і по медицині, і по найму житла. Син хотів навчатись у вищому навчальному закладі Львова, так там ціни захмарні і на навчання (планували на бюджет, так конкурси ого-го), і на житло (гуртожиток мається на увазі, не кажучи вже про найм квартири) і на транспорт. Вчимося в Одесі, а хотілось ближче зо Європи, але вона виявилось доступна не для всіх. Апетити трохи при тримайте, і буде Вам щастя, пане Садовий.
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13.11.2024 18:51 Відповісти
холопы не должны учиться, а пахать и
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13.11.2024 21:10 Відповісти
Попит створює пропозицію. Надмірний попит створює дорогу пропозицію. Ринок. Садовий тут ні до чого
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13.11.2024 21:13 Відповісти
Помним-помним, как в первые месяцы полномасштабного вторжения, кто-то из львовян поддерживал знакомых беженцев из более близких к фронту регионов, а кто-то выехал в качестве беженца в Европу, получил там дотации и бесплатное жилье, а свое жилье сдал в тридорога реальным беженцам, потерявшим свои дома от бомбежек.
Ну да, рынок же, ничего личного.
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13.11.2024 23:40 Відповісти
Невже ви були очевидцем, як якийсь лох здав своє житло, а сам живе в якомусь гуртожитку? То кацапська байка для тих, хто зі сходу. Кацапська байка для жителів заходу: поселили біженців, а вони все погромили, порвали, насрали і залишили записку "так вам і надо біндеровци".
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14.11.2024 01:28 Відповісти
Та були такі випадки. Наскільки часто важко сказати. Перше твердження дуже сумнівне. Бо, що заважало бідним біженцям зі сходу проїхати на 50 км далі на захід в Польщу і отримати всі перераховані пелюшки? А то хитрі біндєровци виїхали, а нещасні жителі бамбасу чомусь осіли у Львові і давай мільйони платити за оренду. Зрозуміло, що лишились у Львові ті, хто мав кошти, хто мав бізнес в Україні, ті хто не хотів обмежувати по гуртожитках в Європі.
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14.11.2024 07:55 Відповісти
Луцьк киянами був забитий. Автівки з київськими номерами переважали місцеві. Жінки в екстравагантному одязі одні кривились "что за дира", інші з подавленим виглядом істерили від повітряної тривоги. Один дід плювався на майданівців і плакав, що там де він рибалив в Києві, зараз ППО стоїть, інший матюкав кортеж з загиблим.
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14.11.2024 14:10 Відповісти
А премії собі і міськраді скорочувати нехоче??
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13.11.2024 18:52 Відповісти
Ви ще напишіть чи не хоче він і його ефективні менеджери перестати красти. Чиновники це корупція і неефективне використання коштів завжди і у всіх країнах.
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14.11.2024 07:57 Відповісти
По своїм карманам пошурши щур зелений.
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13.11.2024 18:55 Відповісти
А коли ти підтримав зільоного дятла у 2019 році ти якою частиною тіла думав ?
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13.11.2024 18:58 Відповісти
Він і зараз його підтримує, нічого не змінилось. Подивіться, наприклад, його канал "24 новини", як вилизували сраку зеленим до виборів, так і продовжують надалі. Я не думаю, що є якась редакційна політика без згоди власника.
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13.11.2024 20:26 Відповісти
Садові це фіктивні власники, реально це Фрідмана канал.
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13.11.2024 20:44 Відповісти
Сумно. Ялинку будете рубати?
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13.11.2024 19:01 Відповісти
Все, *******, знову Садовий почне засипати Україну львівським сміттям.
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13.11.2024 19:02 Відповісти
"Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра."

Джерело:

*
Так жителі тих міст може і не проти?
Що б не витворяв їхній любий презедент ( всі вони далі за нього 80%+ - відсотків голосів в 2019 ), він все одно для них ЛУДШИЙ.
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13.11.2024 19:19 Відповісти
Дебіли повинні страждати.
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13.11.2024 21:14 Відповісти
Садовий збільшив штат чиновників Львівської міськради на 130 осіб
Міський голова Львова підписав розпорядження № 365 «Про збільшення чисельності». Цим документом збільшено штатну чисельність низки структурних підрозділів та районних адміністрацій Львівської міської ради. Відповідний https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45B25967861DC2A9C2258B7B0040E0D9?OpenDocument докумен т оприлюднено на сайті ЛМР.
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А може вистачить плодити чиновників - дармоїдів під час війни ?! Ітак їх повно у міській раді!
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13.11.2024 19:30 Відповісти
Таким чином з 16.08.2024 штатну чисельність Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури збільшено на 30 одиниць. Тепер там працює 135 чоловік. Штат управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики збільшено на 50 одиниць (усього 227 працівників). З 16.08.2024 штатну чисельність новоствореного управління з питань ветеранів та людей з інвалідністю затверджено у кількості 10 одиниць.

Також на 40 осіб збільшено і штат районних адміністрацій: Галицької на 5 одиниць (усього 41 працівник), Залізничної на 7 одиниць (усього 43 працівники), Личаківської на 7 одиниць (усього 42 працівники), Сихівської на 7 одиниць (усього 41 працівник), Франківської на 5 одиниць (усього 40 працівників), Шевченківської на 9 одиниць (усього 44 працівники). В загальному в райадміністраціях Львова тепер працює 251 особа, що усього на 3 штатних одиниці менше, ніж на початку 2023 року.

Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
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13.11.2024 19:31 Відповісти
Садовий вибраний в мери мудрим народом Львова. Все демократично. Тому думка меншості нікого не цікавить Демократія річ невблаганна, як асфальтовий каток.
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13.11.2024 21:17 Відповісти
А тепер хай оприлюднить це риже злодійство, які щомісячні премії отримують його 1500 чиновників за два роки останні!
Менше Москаленко, Кіраль, Зубач і інша шобла по командіровках по маямі і баден баденах шастають!
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13.11.2024 19:37 Відповісти
Інших чиновників у пана Садового для вас не має.
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13.11.2024 21:18 Відповісти
Садовый - а з себе почати не пробовав?
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13.11.2024 19:42 Відповісти
Підстилка Фрідмана, ниє, шо бабло втрачає! Довів Львів за 20 років свого правління до того, що неможливо жити, всі парки забудував, всюди корки, мережі в аварійному стані, бардак з парковками, а де є парковка там всьо платно, дороги розбиті, тротуари в ямах, парків нема, фасади облуплені, цегла падає на голову людям........................ Коли ж ти вже нажрешся !
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13.11.2024 19:45 Відповісти
Як мінімум три рази на ті самі граблі. Я б вже щось почав підозрювати. Загальне виборче право - це вирок для мудрого народу.
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13.11.2024 21:21 Відповісти
Садовому менше бруківочки треба перекладати, а не на медецині економити. Ремонти йдуть повних ніби Садовий вже виграв війну
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13.11.2024 19:48 Відповісти
Андрюша, то тобі не Порошенко з його децентралізацією
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13.11.2024 19:54 Відповісти
В лютому-травні 2022-го львівські лікарі непогано так наколядували на біженцях з Донбасу тож не збідніють.
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13.11.2024 21:14 Відповісти
Люди звикли до певних стандартів життя. Не будуть вони себе ломати, обмежуючи в грошах.
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13.11.2024 21:23 Відповісти
от дивлюся. я на наших можновладців, і так мені прикро.
ну, подивіться на того миршавого шлепера садового.
ну, от як воно може бути таким впливовим та недоторканим?
от мер дніпра, пробивний нахрапистий. мер одеси, мутний бандюган. навіть мій мер віталя, красавчик.
львів типу культурна столиця? типу інтелігентний ворюга?
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13.11.2024 21:21 Відповісти
режим зеленского чуствует, что скоро останетьсябез денег. сын трампа его предупредил, 37 дней осталось до нет бенег.
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13.11.2024 21:34 Відповісти
Коли Черчелю сказали що під час війни потрібно скоротити видатки на культуру ,- він відповів , а навіщо ми тоді воюємо?
В Україні проблема значно гірше ніж у воєнній Британіі, тому що гроші в Україні є, на розкрадання на зарплати і пенсії прокурорам, суддям депутатам іхннім помічникам різним БЕпам , Убепам- тобто обслуги і охороні влади є кошти , а громадянам , населенню яке заробляє і захищає цю країну немає, мало того як вони роблять фортефікаціії з гнилого бвтону, який розсипається від удару лопати , елементарного загороджувальних мін немає на відміну як це було на Лінії Суровікина хай йому грець , але влада в Україні це якійсь там корупціонери які заробляють від прибутків ні вони грабують на збитках і смертях.
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13.11.2024 21:43 Відповісти
Міські голови перетворилися на тупих і жадібних мафіозі, яких через вади демократії просто неможливо зіпхнути з їхніх посад.
І це, схоже, так у всьому світі.
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13.11.2024 21:45 Відповісти
Ви про що тут балакаєте, про що!? Якщо підтримка України у цій війні зникне, зникне не лише освіта, наука, медицина, культура! Зникне вся Україна! І ось таким як якийсь тут , це треба затямити, або вбити собі у ту бовдурну макітру!
Хто вчиться - платить сам за навчання і комуналку, хто лікується - платить за послуги, хто їздить, використовує, купує, володіє, продає має за все зараз платити. Тому, що бюджету громад не стане, а жити треба, і ТРО фінансувати треба, бо саме вони біля громад тримають небо від шахедів.
І це реальність, а не міф. Бо наступна реальність - російські танки на вулицях наших міст і тіла розстріляних Громадяни України на вулицях. Ось вона - дика, але ******* правда.
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15.11.2024 10:53 Відповісти
 
 