Львову доведеться згортати фінансування освіти та медицини через вилучення урядом 2 млрд грн реверсної дотації, - Садовий

Львів не матиме змогу фінансувати освіту, медицину та підтримувати родини військових через вилучення 2 млрд гривень з бюджету міста.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на свої сторінці у ФБ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер звернувся до громади міста із закликом спільно вирішити, як жити місту у таких умовах.

"Хочу порадитись, що ми з вами не будемо фінансувати у наступному році? Може ми не будемо фінансувати освіту? Чи не будемо фінансувати медицину? Але ж ми приймаємо щодня дуже багато поранених. Чи може ми перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львівʼяни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші", - наголосив Садовий.

Він повідомив, що побачив пропозицію від уряду стосовно бюджету, яку він скерував до Верховної Ради.

"Я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 млрд грн, в тому числі "реверс". Я вважаю, це є неправильним. В минулому році, коли була важка ситуація і було прохання від уряду - ми поділилися в орієнтовно 1,8 млрд грн віддали на військові цілі. В цьому році ситуація надзвичайно складна. Ви ж знаєте, що ми 1 мільярд гривень віддаємо для збройних сил самі - на всі підрозділи щодня дуже багато звернень. Коли була остання атака і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено - це втрати для громади ще 1 млрд грн.

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Скільки ми отримали від уряду? Нуль. Так, ви скажете, що міста на сході обстрілюють, можливо навіть більше, це правда. Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра. Я говорив із керівниками громад - ніхто їх не питає. Це не є правильно - ми повинні бути обʼєднані, ми повинні приймати спільні рішення", - наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", реєстр. №12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.