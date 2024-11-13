Львову доведеться згортати фінансування освіти та медицини через вилучення урядом 2 млрд грн реверсної дотації, - Садовий
Львів не матиме змогу фінансувати освіту, медицину та підтримувати родини військових через вилучення 2 млрд гривень з бюджету міста.
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на свої сторінці у ФБ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мер звернувся до громади міста із закликом спільно вирішити, як жити місту у таких умовах.
"Хочу порадитись, що ми з вами не будемо фінансувати у наступному році? Може ми не будемо фінансувати освіту? Чи не будемо фінансувати медицину? Але ж ми приймаємо щодня дуже багато поранених. Чи може ми перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львівʼяни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші", - наголосив Садовий.
Він повідомив, що побачив пропозицію від уряду стосовно бюджету, яку він скерував до Верховної Ради.
"Я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 млрд грн, в тому числі "реверс". Я вважаю, це є неправильним. В минулому році, коли була важка ситуація і було прохання від уряду - ми поділилися в орієнтовно 1,8 млрд грн віддали на військові цілі. В цьому році ситуація надзвичайно складна. Ви ж знаєте, що ми 1 мільярд гривень віддаємо для збройних сил самі - на всі підрозділи щодня дуже багато звернень. Коли була остання атака і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено - це втрати для громади ще 1 млрд грн.
Скільки ми отримали від уряду? Нуль. Так, ви скажете, що міста на сході обстрілюють, можливо навіть більше, це правда. Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра. Я говорив із керівниками громад - ніхто їх не питає. Це не є правильно - ми повинні бути обʼєднані, ми повинні приймати спільні рішення", - наголосив Андрій Садовий.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", реєстр. №12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.
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Так треба не розстрілювати, таких треба на шибенецю чіпляти яка встановлена на плоті і пускати з повішеним по Дніпру з табличкою на шиї: КОМУНЯКА, СОВОК, СВОЛОТА ПРО-РОСІЙСЬКА!!! А ні думайте, скоро-скрор Народ України до вас добереться! Цілуйте рки, що пенсії отримуєте з Українського бюджету, а то пендулем під зад і до московії! Ви ж все життя працювали на срср, ось хай те срср і плотить вам пенсію.
Ну а про "зарплати" всіляких чиновників, депутатів, прокурорів, про їх виплати, компенсації помовчимо. чи просто про всіляких начальничків комунальних служб, коли в пенсіонерів останнє витягають а собі вони по 30-50 тисяч типу зарплати!
То вже, напевно не дежавю то вже якийсь п**дець, повний...
Йшов шостий рік зеленого управління...
Ну да, рынок же, ничего личного.
Джерело:
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Так жителі тих міст може і не проти?
Що б не витворяв їхній любий презедент ( всі вони далі за нього 80%+ - відсотків голосів в 2019 ), він все одно для них ЛУДШИЙ.
Міський голова Львова підписав розпорядження № 365 «Про збільшення чисельності». Цим документом збільшено штатну чисельність низки структурних підрозділів та районних адміністрацій Львівської міської ради. Відповідний https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45B25967861DC2A9C2258B7B0040E0D9?OpenDocument докумен т оприлюднено на сайті ЛМР.
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А може вистачить плодити чиновників - дармоїдів під час війни ?! Ітак їх повно у міській раді!
Також на 40 осіб збільшено і штат районних адміністрацій: Галицької на 5 одиниць (усього 41 працівник), Залізничної на 7 одиниць (усього 43 працівники), Личаківської на 7 одиниць (усього 42 працівники), Сихівської на 7 одиниць (усього 41 працівник), Франківської на 5 одиниць (усього 40 працівників), Шевченківської на 9 одиниць (усього 44 працівники). В загальному в райадміністраціях Львова тепер працює 251 особа, що усього на 3 штатних одиниці менше, ніж на початку 2023 року.
Таким чином штатна чисельність працівників виконавчих органі Львівської міської ради зросла з 1471 осіб до 1601 штатної одиниці.
Менше Москаленко, Кіраль, Зубач і інша шобла по командіровках по маямі і баден баденах шастають!
ну, подивіться на того миршавого шлепера садового.
ну, от як воно може бути таким впливовим та недоторканим?
от мер дніпра, пробивний нахрапистий. мер одеси, мутний бандюган. навіть мій мер віталя, красавчик.
львів типу культурна столиця? типу інтелігентний ворюга?
В Україні проблема значно гірше ніж у воєнній Британіі, тому що гроші в Україні є, на розкрадання на зарплати і пенсії прокурорам, суддям депутатам іхннім помічникам різним БЕпам , Убепам- тобто обслуги і охороні влади є кошти , а громадянам , населенню яке заробляє і захищає цю країну немає, мало того як вони роблять фортефікаціії з гнилого бвтону, який розсипається від удару лопати , елементарного загороджувальних мін немає на відміну як це було на Лінії Суровікина хай йому грець , але влада в Україні це якійсь там корупціонери які заробляють від прибутків ні вони грабують на збитках і смертях.
І це, схоже, так у всьому світі.
Хто вчиться - платить сам за навчання і комуналку, хто лікується - платить за послуги, хто їздить, використовує, купує, володіє, продає має за все зараз платити. Тому, що бюджету громад не стане, а жити треба, і ТРО фінансувати треба, бо саме вони біля громад тримають небо від шахедів.
І це реальність, а не міф. Бо наступна реальність - російські танки на вулицях наших міст і тіла розстріляних Громадяни України на вулицях. Ось вона - дика, але ******* правда.