ООО "ВАК "Новая Технология" оспаривает миллионные векселя: дело на рассмотрении в Верховном Суде

ООО "ВАК "Новая Технология" продолжает в судах оспаривать выдачу векселей, на основании которых было начато банкротство.

Цензор.НЕТ следит за этим делом с декабря 2022 года.

Ранее совладелец компании ООО "НПК "Техимпекс" Евгений Ващилин рассказал, о попытке бывших партнеров незаконно взять под полный контроль компанию его жены - "ВАК "Новая Технология".

Впоследствии лица, связанные с ООО "НПК "Техимпекс" таки инициировали дело о банкротстве ООО "ВАК "Новая Технология".

Поводом стала якобы выдача ООО "ВАК "Новая Технология" на имя связанного с ООО "НПК "Техимпекс" предприятия векселя на 5 млн грн. 26 октября 2022 года суд открыл производство по делу о банкротстве ООО "ВАК Новая Технология".

В деле появился еще один вексель на 15,5 млн грн. Однако ООО "ВАК "Новая Технология" отрицало как существование самого долга по векселям, так и предоставление разрешения своему руководителю подписывать такие векселя.

Судьи Хозяйственного суда Киевщины и Северного апелляционного хозяйственного суда рассмотрели ряд дел, в которых предприятие оспаривало такие векселя. Однако судьи свели законность требований кредиторов только к факту нахождения у них векселей.

Так, Хозяйственный суд Киевской области 1 ноября 2023 года отказал в удовлетворении иска "ВАК "Новая Технология", которое оспаривало вексель на 5 млн грн, а 12 сентября 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение. Таким образом суды узаконили возможность руководителю выдать вексель без разрешения.

А в июне 2024 года Хозяйственный суд Киевской области отказал в удовлетворении иска ООО "ВАК "Новая Технология", в котором оспаривался вексель уже на 15,5 млн грн, и Северный апелляционный хозяйственный суд также подтвердил это решение. Этими решениями суды легитимизировали выдачу векселя без существования долга.

Компания подала кассационные жалобы на эти решения, они находятся на рассмотрении Верховного Суда.

Справка

Сводя законность требований кредиторов лишь к факту существования у них векселей, суды создают риски для предприятий.

Поэтому бизнес не может быть защищен от нанятого им директора, который в любой момент может выписать кому угодно вексель, что повлечет наличие долга, который невозможно будет оспорить.

Законодательство позволяет взыскание средств по векселю без обращения в суд. Достаточно лишь посетить нотариуса, который по упрощенной процедуре выдаст исполнительную надпись, а ее можно сразу нести в исполнительную службу, которая наложит арест на счета предприятия и спишет с них средства.

Другой риск заключается в том, что такую схему могут использовать недобросовестные должники против своих кредиторов. Можно будет выдать вексель в пользу подконтрольной структуры, которая просто инициирует банкротство должника и будет иметь в нем решающее влияние. В самом векселе нужно лишь вписать сумму, которая будет больше суммы других долгов. Поэтому требования реальных кредиторов будут автоматически уменьшены на "указанную" сумму "вексельных обязательств".