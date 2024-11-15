Бронирование должно продолжаться во время проведения аудита, – Укрметаллургпром

Из-за махинаций с механизмом бронирования, Кабмин проводит аудит решений о предоставлении статуса критически важных предприятий, чем остановил процедуру бронирования для всех предприятий. Это усилило негативный эффект, который действующая система бронирования оказывает на бизнес. В частности, уже сейчас предприятия ГМК из-за дефицита рабочей силы дольше проводят ремонты и запуски оборудования, производят меньше продукции, чем могли бы. Если не внести качественные изменения в механизм бронирования, то ситуация для ГМК только ухудшится и, как следствие, негативно повлияет на экономику страны.

Об этом написал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможности выпуска продукции крупных предприятий не являются прямо пропорциональными объему мобилизации персонала. Если, например, у нас мобилизовали 10% персонала, это не значит, что уменьшим производство на 10%. Сейчас на наших предприятиях мобилизовано 15-20% сотрудников. Поэтому бизнес не просто сталкивается с риском снижения производства на 15-20%, а может полностью остановиться из-за дефицита работников", - пояснил Каленков.

Он также отметил, что предприятия ГМК вступают в неравную конкуренцию с теневой экономикой, поскольку имеют прозрачный кадровый учет и "белые" зарплаты: чтобы выполнить план по мобилизации, сотрудникам ТЦК достаточно просто прийти на проходную завода и за раз раздать сотни или даже тысячи повесток.

"Мы хотим, но не успеваем забронировать людей, которых только приняли на работу. Процесс оформления документов для бронирования может длиться несколько месяцев. Пока готовятся документы на бронирование, этих людей могут мобилизовать! Кроме того, на предприятиях часто мобилизуют квалифицированный персонал, подготовка замены которому длится несколько лет", - подчеркнул Каленков.

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Он подчеркнул: "белый" бизнес заинтересован в том, чтобы в сфере бронирования был наведен порядок, ведь любое злоупотребление бьет не по "серым" компаниям, а по легальному сектору экономики.

"Однако решение об аудите реализуется неправильно, и негативно влияет на экономику. Первая ошибка - приостановлено не только выдача "критического" статуса новым предприятиям, но и продолжение бронирования для работников предприятий, которые уже имеют этот статус. Кроме того, наши предприятия получали этот статус через Минэкономики, а не через ОВА, где были найдены основные злоупотребления. По идее, наши предприятия вообще не должны были иметь проблемы, но они возникли и у нас", - пояснил эксперт.

Он выразил убеждение, что сейчас необходимо принять решение на уровне правительства, чтобы Минэкономики и другие госорганы продлили статус критичности предприятиям, которые уже получали этот статус через министерство и утверждали списки на бронирование работников. Кроме того, необходимо ввести автоматическое бронирование на 3 месяца для работников, которых только приняли на работу. А также - увеличить до 85% квоту на бронирование персонала предприятиям отрасли, в частности предприятий на прифронтовых территориях (зона 100 км от линии фронта).