Кабмин одобрил дополнительные доплаты военным, воюющим на Курщине

Кабинет Министров в пятницу, 15 ноября, внес изменения в два постановления, предусмотрев повышенные выплаты для военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Курской области.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Предусмотрено, что военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на территории государства-агрессора, теперь будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени на передовой. Также предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения таких задач.

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Право на получение 100 тысяч гривен также сохраняется для военных, которые получили ранения на территории РФ и находятся на лечении.

"Предусмотрено, что в случае гибели лиц, выполнявших воинский долг на территории государства-агрессора... членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн. гривен", - рассказал Мельничук.



