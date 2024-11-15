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Кабмин одобрил дополнительные доплаты военным, воюющим на Курщине

Уряд

Кабинет Министров в пятницу, 15 ноября, внес изменения в два постановления, предусмотрев повышенные выплаты для военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Курской области.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Предусмотрено, что военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на территории государства-агрессора, теперь будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени на передовой. Также предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил доплату военным, воюющим на территории РФ

Право на получение 100 тысяч гривен также сохраняется для военных, которые получили ранения на территории РФ и находятся на лечении.

"Предусмотрено, что в случае гибели лиц, выполнявших воинский долг на территории государства-агрессора... членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн. гривен", - рассказал Мельничук.

Тарас Мельничук про доплати військовим, які воюють на Курщині
Тарас Мельничук про доплати військовим, які воюють на Курщині

выплаты (642) Кабмин (14023) ВСУ (6531) заработная плата (2399) Курск (1071)


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Хворі дебіли. А ті хто зараз на Покровському та інших напрямках того не достойні
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15.11.2024 22:13 Ответить
Коли воно перестануть продокувати лайно у турборежимі? Хоча лайно може продокувати лише лайно Дай Боже розум людям
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16.11.2024 05:19 Ответить
 
 