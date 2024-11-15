Кабмин установил доплату военным, воюющим на территории РФ

На заседании в пятницу, 15 ноября, Кабинет Министров установил доплату украинским военнослужащим, которые выполняют свой воинский долг на территории государства-агрессора.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в документе говорится о том, что на период действия военного положения военнослужащим, которые воюют на территории РФ, будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц или одноразовое вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Право на выплату дополнительного вознаграждения также распространяется на лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно на территории государства-агрессора.

Также эти выплаты распространяются и на тех, кто из-за ранения, контузии или увечья, полученного во время выполнения задач на территории РФ, проходит лечение или находится в отпуске для восстановления здоровья.

Также читайте: Правительство расширило социальные гарантии для семей пропавших без вести военных и лиц с инвалидностью

Кроме того, правительство предусмотрело выплаты семьям погибшего на территории РФ военнослужащего.

"Предусмотрено, что в случае гибели лиц, выполнявших воинский долг на территории государства-агрессора, во время их непосредственного участия в осуществлении или обеспечении осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен",- сообщил Мельничук.

Напомним, что в апреле этого года Кабинет Министров принял постановление о повышенном денежном обеспечении для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

Читайте: Минсоцполитики предупреждает о мошеннических ссылках в соцсетях по выплате 1 тыс. грн