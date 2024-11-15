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Новости
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Кабмин установил доплату военным, воюющим на территории РФ

Військовим, які воюють на території РФ, передбачена доплата

На заседании в пятницу, 15 ноября, Кабинет Министров установил доплату украинским военнослужащим, которые выполняют свой воинский долг на территории государства-агрессора.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в документе говорится о том, что на период действия военного положения военнослужащим, которые воюют на территории РФ, будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц или одноразовое вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Право на выплату дополнительного вознаграждения также распространяется на лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно на территории государства-агрессора.

Также эти выплаты распространяются и на тех, кто из-за ранения, контузии или увечья, полученного во время выполнения задач на территории РФ, проходит лечение или находится в отпуске для восстановления здоровья.

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Кроме того, правительство предусмотрело выплаты семьям погибшего на территории РФ военнослужащего.

"Предусмотрено, что в случае гибели лиц, выполнявших воинский долг на территории государства-агрессора, во время их непосредственного участия в осуществлении или обеспечении осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, членам семьи будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен",- сообщил Мельничук.

Напомним, что в апреле этого года Кабинет Министров принял постановление о повышенном денежном обеспечении для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

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выплаты (642) Кабмин (14023) военнослужащие (6087) боевые действия (3912)


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Топ комментарии
+4
Не пройшло і трьох місяців, а якось вчасно можна хоч щось зробити?
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15.11.2024 20:17
+4
осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро

НАБУ борется с "коррупцией" в Судже? А в Украине не пробовали?
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15.11.2024 20:18
+3
Необхідно створити спеціалізований "експедиційний корпус" з дуже сердитих воїнів України для проведення рейдів по кацапських тилах. Там має палати все! Забігли, швиденько знищили все що має військове значення та забезпечує нормальне життя (комунікації, енергетика, каналізація, водопровід, газові труби і т.п.) і негайно повернулись. Отакі от "летючі загони" які мають працювати в усіх слабозахищених кацапських провінціях вздовж кордонів. Там "дір" ну просто навалом! На 100 км. вглиб вздовж кордону України можна і потрібно трощити все що там є у кацапів. Війна має до повернутись обовязково!
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15.11.2024 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Так 100 тисяч, чи 70 тисяч? Щось вони вже крутять?
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15.11.2024 20:09 Ответить
що за моразм? А до цього що, не платили?
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15.11.2024 20:15 Ответить
Напевно в попередній постанові КМ не згадувалась ця територія,просто узаконили цю плату.
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15.11.2024 21:00 Ответить
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15.11.2024 20:16 Ответить
Не пройшло і трьох місяців, а якось вчасно можна хоч щось зробити?
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15.11.2024 20:17 Ответить
осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро

НАБУ борется с "коррупцией" в Судже? А в Украине не пробовали?
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15.11.2024 20:18 Ответить
Необхідно створити спеціалізований "експедиційний корпус" з дуже сердитих воїнів України для проведення рейдів по кацапських тилах. Там має палати все! Забігли, швиденько знищили все що має військове значення та забезпечує нормальне життя (комунікації, енергетика, каналізація, водопровід, газові труби і т.п.) і негайно повернулись. Отакі от "летючі загони" які мають працювати в усіх слабозахищених кацапських провінціях вздовж кордонів. Там "дір" ну просто навалом! На 100 км. вглиб вздовж кордону України можна і потрібно трощити все що там є у кацапів. Війна має до повернутись обовязково!
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15.11.2024 20:26 Ответить
А чому не оголошують маньяками тих "миротворців" які хочуть "зону безпеки" глибиною 600 км. по території України заснувати?
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15.11.2024 20:44 Ответить
записуйся добровольцем і в перед... чи ти чужими руками ?????
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15.11.2024 21:36 Ответить
Записувався в 22. Прогнали. Кажуть старий для цього. Так і є. Тому маю час подумати що для нас було б кращим застосуванням наших обмежених ресурсів. Тому так. Чужими руками.
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15.11.2024 22:04 Ответить
тепер беруть всих .. іди не соромся .. не проженуть .. волонтером в якийсь госпіталь - помити хлопців ... судно винести..
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15.11.2024 22:21 Ответить
Мені по статусу "нє положєно".
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15.11.2024 22:32 Ответить
і за шо тебе туди опрєдєлілі
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15.11.2024 22:37 Ответить
За докторську ступінь, написані книжки і вік я сам себе "опрєділіл". І, до речі, я ще й сам собі пенсію плачу, а на ЗСУ з 2014 задонатив мабуть більше ніж ти за все своє життя заробив.
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15.11.2024 22:43 Ответить
Как только первый раз РДК заскочил в белгородск обл, ещё в 23 г, печатал про подобное не раз, ведь такие рейды, классика жанра любой войны, это не партизанщина! Всегда есть рисковые люди, и за деньги конечно. Три кацапских области можно было давно затерзать на куски уничтожая все стратегическое и иное. И не на 100 км, а на 50 км. И на сутки двое. Валуйки, Белгород буквально по границе, как Харьков, отомстить за всё!
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16.11.2024 08:05 Ответить
Мова не про помсту, а про доцільність доведення до кацапні що розпочата ними війна до них повертається. Вони настільки байдужі один до одного поки їх особисто це не стосується що їм абсолютно пофіг загибель та інвалідність сусідів, друзів і навіть родичів. А тільки но у них виникають "нєудобства" то гвалту....
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16.11.2024 08:22 Ответить
Доплату військовим, які воюють на території РФ треба платити. А ось доплати у ТЦКашників треба забрати. Щоправда, дуже розумні знову обурюватимуться і петиції писатимуть. Але на них увагу вже звертати не потрібно, нехай пишуть та кричать.

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15.11.2024 20:41 Ответить
Курска волость, це украинська земля окупова рашкой в 1920 году.
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15.11.2024 22:04 Ответить
ВСУ тебе шмыгаль твоё воровство из их карманов не забудут, будет как с транковским
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15.11.2024 22:29 Ответить
Командіровочні
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15.11.2024 22:43 Ответить
 
 