Минсоцполитики предупреждает о мошеннических ссылках в соцсетях по выплате 1 тыс. грн

Министерство социальной политики Украины предупреждает, что в социальных сетях распространяют мошеннические ссылки якобы о выплате 1 тыс. грн помощи.

"В сети, в частности, среди телеграмм-каналов, распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и средствам массовой информации, которые могут распространять эти данные: НЕ доверяйте таким сообщениям и НЕ переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карточек, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", - предупредили в министерстве.

В Минсоцполитики отмечают, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1 тыс. грн будет размещена на официальных ресурсах правительства, а возможность получить эти средства в рамках программы "Зимова єПідтримка" будет осуществляться через официальное приложение "Дія".

Читайте: Повышение пенсий в следующем году будет, но незначительное, - Минсоцполитики

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен. Как впоследствии уточнили в Минэкономики, 1000 грн, о выплате которых каждому украинцу накануне объявил президент Владимир Зеленский, будут поступать на виртуальную карточку.

выплаты (697) мошенничество (1277) Министерство социальной политики (884) социальные сети (646)
+6
Так, ота "тисяча Зе" - чистої води шахрайство.
31.10.2024 15:50 Ответить
+5
Нехай Мінсоцполітики засуне ту тисячу Зєлі у дупу...
31.10.2024 15:47 Ответить
+4
так виплата цієї тищі і є шахрайство. спочатку треба відкрити карту кешбеку, а там в договорі людина дає згоду на аналітику всіх її рахунків і передачу третій стороні, тобто відбувається добровільна відмова від банківської таємниці.
31.10.2024 16:07 Ответить
Нехай Мінсоцполітики засуне ту тисячу Зєлі у дупу...
31.10.2024 15:47 Ответить
Так, ота "тисяча Зе" - чистої води шахрайство.
31.10.2024 15:50 Ответить
"Йулина тисяча"
"Вовина тисяча"
31.10.2024 15:52 Ответить
Мінпоцполітики, ша! Ми й так знаємо, хто нами править!
31.10.2024 15:52 Ответить
так виплата цієї тищі і є шахрайство. спочатку треба відкрити карту кешбеку, а там в договорі людина дає згоду на аналітику всіх її рахунків і передачу третій стороні, тобто відбувається добровільна відмова від банківської таємниці.
31.10.2024 16:07 Ответить
А враховуючи те, що ту Дію вже хакнули....
31.10.2024 16:13 Ответить
ДІЯ була замовлена у генерального підрядника ФСБ. Яка її могли не хакнути.
31.10.2024 17:59 Ответить
Шапіто під назвою "Цырковь свидетелей вофкиной тысячи" без лохотрона ніяк не може
31.10.2024 16:12 Ответить
Хрінпіду таким чином розширяє лохторат для голосування за нього через ''дію''. А далі маючи всю інформацію про користувача можна і підкупити, і шантажувати.
31.10.2024 16:17 Ответить
я чув шо нада заяву в ДіЇ подать , а пианист розгляне
31.10.2024 16:29 Ответить
а в кого ДІЇ нема , нема и 1000, я поставив на АйФон , поки нема ЕПідтримки
31.10.2024 16:33 Ответить
I m sorry for my bad Ukrainian
31.10.2024 16:36 Ответить
Ахметов перший в черзі за 1000
31.10.2024 16:38 Ответить
Сама роздача грошей з бюджету під час війни і на фоні катастрофічного фінансування Армії, носить не тільки шахрайські признаки, а й підпадає під зраду країни.
31.10.2024 17:27 Ответить
Цікавіше всього те, що тисячу обіцяють видати кожному , а скільки людей проживає в Україні не знає ніхто.
31.10.2024 17:48 Ответить
Зе-команда чесно визнала, що ''зєліна тисяча'' - це шахрайство.
31.10.2024 18:25 Ответить
 
 