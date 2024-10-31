Минсоцполитики предупреждает о мошеннических ссылках в соцсетях по выплате 1 тыс. грн

Министерство социальной политики Украины предупреждает, что в социальных сетях распространяют мошеннические ссылки якобы о выплате 1 тыс. грн помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"В сети, в частности, среди телеграмм-каналов, распространяются ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и средствам массовой информации, которые могут распространять эти данные: НЕ доверяйте таким сообщениям и НЕ переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карточек, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", - предупредили в министерстве.

В Минсоцполитики отмечают, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1 тыс. грн будет размещена на официальных ресурсах правительства, а возможность получить эти средства в рамках программы "Зимова єПідтримка" будет осуществляться через официальное приложение "Дія".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен. Как впоследствии уточнили в Минэкономики, 1000 грн, о выплате которых каждому украинцу накануне объявил президент Владимир Зеленский, будут поступать на виртуальную карточку.