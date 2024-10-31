Мінсоцполітики попереджає про шахрайські посилання у соцмережах щодо виплати 1 тис. грн
Міністерство соціальної політики України попереджає, що в соціальних мережах поширюють шахрайські посилання нібито щодо виплати 1 тис. грн допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"У мережі, зокрема серед телеграм - каналів, ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.
Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: НЕ довіряйте таким повідомленням та НЕ переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - попередили в міністерстві.
У Мінсоцполітики наголошують, що всю достовірну інформацію щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщено на офіційних ресурсах уряду, а можливість одержати ці кошти в рамках програми "Зимова єПідтримка" буде здійснюватись через офіційний застосунок "Дія".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень. Як згодом уточнили в Мінекономіки, 1000 грн, про виплату яких кожному українцю напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, будуть надходити на віртуальну картку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Вовина тисяча"
Мінпоцполітики, ша! Ми й так знаємо, хто нами править!