1 949 18

Мінсоцполітики попереджає про шахрайські посилання у соцмережах щодо виплати 1 тис. грн

шахрайство

Міністерство соціальної політики України попереджає, що в соціальних мережах поширюють шахрайські посилання нібито щодо виплати 1 тис. грн допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі, зокрема серед телеграм - каналів, ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: НЕ довіряйте таким повідомленням та НЕ переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - попередили в міністерстві.

У Мінсоцполітики наголошують, що всю достовірну інформацію щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщено на офіційних ресурсах уряду, а можливість одержати ці кошти в рамках програми "Зимова єПідтримка" буде здійснюватись через офіційний застосунок "Дія".

Також читайте: Готуємо комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок, - Шмигаль

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень. Як згодом уточнили в Мінекономіки, 1000 грн, про виплату яких кожному українцю напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, будуть надходити на віртуальну картку.

Автор: 

Топ коментарі
+6
Так, ота "тисяча Зе" - чистої води шахрайство.
показати весь коментар
31.10.2024 15:50 Відповісти
+5
Нехай Мінсоцполітики засуне ту тисячу Зєлі у дупу...
показати весь коментар
31.10.2024 15:47 Відповісти
+4
так виплата цієї тищі і є шахрайство. спочатку треба відкрити карту кешбеку, а там в договорі людина дає згоду на аналітику всіх її рахунків і передачу третій стороні, тобто відбувається добровільна відмова від банківської таємниці.
показати весь коментар
31.10.2024 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай Мінсоцполітики засуне ту тисячу Зєлі у дупу...
показати весь коментар
31.10.2024 15:47 Відповісти
Так, ота "тисяча Зе" - чистої води шахрайство.
показати весь коментар
31.10.2024 15:50 Відповісти
"Йулина тисяча"
"Вовина тисяча"
показати весь коментар
31.10.2024 15:52 Відповісти
Мінсоцполітики попереджає про шахрайські посилання у соцмережах щодо виплати 1 тис. грн

Мінпоцполітики, ша! Ми й так знаємо, хто нами править!
показати весь коментар
31.10.2024 15:52 Відповісти
так виплата цієї тищі і є шахрайство. спочатку треба відкрити карту кешбеку, а там в договорі людина дає згоду на аналітику всіх її рахунків і передачу третій стороні, тобто відбувається добровільна відмова від банківської таємниці.
показати весь коментар
31.10.2024 16:07 Відповісти
А враховуючи те, що ту Дію вже хакнули....
показати весь коментар
31.10.2024 16:13 Відповісти
ДІЯ була замовлена у генерального підрядника ФСБ. Яка її могли не хакнути.
показати весь коментар
31.10.2024 17:59 Відповісти
Шапіто під назвою "Цырковь свидетелей вофкиной тысячи" без лохотрона ніяк не може
показати весь коментар
31.10.2024 16:12 Відповісти
Хрінпіду таким чином розширяє лохторат для голосування за нього через ''дію''. А далі маючи всю інформацію про користувача можна і підкупити, і шантажувати.
показати весь коментар
31.10.2024 16:17 Відповісти
я чув шо нада заяву в ДіЇ подать , а пианист розгляне
показати весь коментар
31.10.2024 16:29 Відповісти
а в кого ДІЇ нема , нема и 1000, я поставив на АйФон , поки нема ЕПідтримки
показати весь коментар
31.10.2024 16:33 Відповісти
I m sorry for my bad Ukrainian
показати весь коментар
31.10.2024 16:36 Відповісти
Ахметов перший в черзі за 1000
показати весь коментар
31.10.2024 16:38 Відповісти
Сама роздача грошей з бюджету під час війни і на фоні катастрофічного фінансування Армії, носить не тільки шахрайські признаки, а й підпадає під зраду країни.
показати весь коментар
31.10.2024 17:27 Відповісти
Цікавіше всього те, що тисячу обіцяють видати кожному , а скільки людей проживає в Україні не знає ніхто.
показати весь коментар
31.10.2024 17:48 Відповісти
Зе-команда чесно визнала, що ''зєліна тисяча'' - це шахрайство.
показати весь коментар
31.10.2024 18:25 Відповісти
 
 