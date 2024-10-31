Мінсоцполітики попереджає про шахрайські посилання у соцмережах щодо виплати 1 тис. грн

Міністерство соціальної політики України попереджає, що в соціальних мережах поширюють шахрайські посилання нібито щодо виплати 1 тис. грн допомоги.

"У мережі, зокрема серед телеграм - каналів, ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: НЕ довіряйте таким повідомленням та НЕ переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - попередили в міністерстві.

У Мінсоцполітики наголошують, що всю достовірну інформацію щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщено на офіційних ресурсах уряду, а можливість одержати ці кошти в рамках програми "Зимова єПідтримка" буде здійснюватись через офіційний застосунок "Дія".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень. Як згодом уточнили в Мінекономіки, 1000 грн, про виплату яких кожному українцю напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, будуть надходити на віртуальну картку.