Кабмін встановив доплату військовим, які воюють на території РФ

На засіданні у п'ятницю, 15 листопада, Кабінет Міністрів встановив доплату українським військовослужбовцям, які виконують свій військовий обов'язок на території держави-агресора.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у документі йдеться про те, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, які воюють на території РФ, виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць або одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Право на виплату додаткової винагороди також поширюється на осіб рядового i начальницького складу ДСНС, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо на території держави-агресора.

Також ці виплати поширюються і на тих, хто через поранення, контузію або каліцтво, отримане під час виконання завдань на території РФ, проходить лікування або перебуває у відпустці для відновлення здоров’я.

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Окрім того, уряд передбачив виплати родинам загиблого на території РФ військовослужбовця.

"Передбачено, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень",- повідомив Мельничук.

Нагадаємо, що у квітні цьогоріч Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищене грошове забезпечення для військових, які виконують бойові задачі на передовій.

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