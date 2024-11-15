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Новини
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Кабмін встановив доплату військовим, які воюють на території РФ

Військовим, які воюють на території РФ, передбачена доплата

На засіданні у п'ятницю, 15 листопада, Кабінет Міністрів встановив доплату українським військовослужбовцям, які виконують свій військовий обов'язок на території держави-агресора.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у документі йдеться про те, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, які воюють на території РФ, виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць або одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Право на виплату додаткової винагороди також поширюється на осіб рядового i начальницького складу ДСНС, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо на території держави-агресора.

Також ці виплати поширюються і на тих, хто через поранення, контузію або каліцтво, отримане під час виконання завдань на території РФ, проходить лікування або перебуває у відпустці для відновлення здоров’я.

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Окрім того, уряд передбачив виплати родинам загиблого на території РФ військовослужбовця.

"Передбачено, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень",- повідомив Мельничук.

Нагадаємо, що у квітні цьогоріч Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищене грошове забезпечення для військових, які виконують бойові задачі на передовій.

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Автор: 

виплати (1032) Кабмін (14061) військовослужбовці (4703) бойові дії (3675)


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Топ коментарі
+4
Не пройшло і трьох місяців, а якось вчасно можна хоч щось зробити?
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15.11.2024 20:17
+4
осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро

НАБУ борется с "коррупцией" в Судже? А в Украине не пробовали?
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15.11.2024 20:18
+3
Необхідно створити спеціалізований "експедиційний корпус" з дуже сердитих воїнів України для проведення рейдів по кацапських тилах. Там має палати все! Забігли, швиденько знищили все що має військове значення та забезпечує нормальне життя (комунікації, енергетика, каналізація, водопровід, газові труби і т.п.) і негайно повернулись. Отакі от "летючі загони" які мають працювати в усіх слабозахищених кацапських провінціях вздовж кордонів. Там "дір" ну просто навалом! На 100 км. вглиб вздовж кордону України можна і потрібно трощити все що там є у кацапів. Війна має до повернутись обовязково!
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15.11.2024 20:26
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Так 100 тисяч, чи 70 тисяч? Щось вони вже крутять?
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15.11.2024 20:09 Відповісти
що за моразм? А до цього що, не платили?
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15.11.2024 20:15 Відповісти
Напевно в попередній постанові КМ не згадувалась ця територія,просто узаконили цю плату.
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15.11.2024 21:00 Відповісти
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15.11.2024 20:16 Відповісти
Не пройшло і трьох місяців, а якось вчасно можна хоч щось зробити?
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15.11.2024 20:17 Відповісти
осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро

НАБУ борется с "коррупцией" в Судже? А в Украине не пробовали?
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15.11.2024 20:18 Відповісти
Необхідно створити спеціалізований "експедиційний корпус" з дуже сердитих воїнів України для проведення рейдів по кацапських тилах. Там має палати все! Забігли, швиденько знищили все що має військове значення та забезпечує нормальне життя (комунікації, енергетика, каналізація, водопровід, газові труби і т.п.) і негайно повернулись. Отакі от "летючі загони" які мають працювати в усіх слабозахищених кацапських провінціях вздовж кордонів. Там "дір" ну просто навалом! На 100 км. вглиб вздовж кордону України можна і потрібно трощити все що там є у кацапів. Війна має до повернутись обовязково!
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15.11.2024 20:26 Відповісти
А чому не оголошують маньяками тих "миротворців" які хочуть "зону безпеки" глибиною 600 км. по території України заснувати?
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15.11.2024 20:44 Відповісти
записуйся добровольцем і в перед... чи ти чужими руками ?????
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15.11.2024 21:36 Відповісти
Записувався в 22. Прогнали. Кажуть старий для цього. Так і є. Тому маю час подумати що для нас було б кращим застосуванням наших обмежених ресурсів. Тому так. Чужими руками.
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15.11.2024 22:04 Відповісти
тепер беруть всих .. іди не соромся .. не проженуть .. волонтером в якийсь госпіталь - помити хлопців ... судно винести..
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15.11.2024 22:21 Відповісти
Мені по статусу "нє положєно".
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15.11.2024 22:32 Відповісти
і за шо тебе туди опрєдєлілі
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15.11.2024 22:37 Відповісти
За докторську ступінь, написані книжки і вік я сам себе "опрєділіл". І, до речі, я ще й сам собі пенсію плачу, а на ЗСУ з 2014 задонатив мабуть більше ніж ти за все своє життя заробив.
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15.11.2024 22:43 Відповісти
Как только первый раз РДК заскочил в белгородск обл, ещё в 23 г, печатал про подобное не раз, ведь такие рейды, классика жанра любой войны, это не партизанщина! Всегда есть рисковые люди, и за деньги конечно. Три кацапских области можно было давно затерзать на куски уничтожая все стратегическое и иное. И не на 100 км, а на 50 км. И на сутки двое. Валуйки, Белгород буквально по границе, как Харьков, отомстить за всё!
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16.11.2024 08:05 Відповісти
Мова не про помсту, а про доцільність доведення до кацапні що розпочата ними війна до них повертається. Вони настільки байдужі один до одного поки їх особисто це не стосується що їм абсолютно пофіг загибель та інвалідність сусідів, друзів і навіть родичів. А тільки но у них виникають "нєудобства" то гвалту....
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16.11.2024 08:22 Відповісти
Доплату військовим, які воюють на території РФ треба платити. А ось доплати у ТЦКашників треба забрати. Щоправда, дуже розумні знову обурюватимуться і петиції писатимуть. Але на них увагу вже звертати не потрібно, нехай пишуть та кричать.

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15.11.2024 20:41 Відповісти
Курска волость, це украинська земля окупова рашкой в 1920 году.
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15.11.2024 22:04 Відповісти
ВСУ тебе шмыгаль твоё воровство из их карманов не забудут, будет как с транковским
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15.11.2024 22:29 Відповісти
Командіровочні
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15.11.2024 22:43 Відповісти
 
 