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Уряд ухвалив постанову про доплати у 70 тис. грн військовим "на нулі"

зсу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищене грошове забезпечення для військових, які виконують бойові задачі на передовій.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін тільки що ухвалив постанову і підвищив ще на 70 тисяч грошове забезпечення військовим "на нулі". Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили", - йдеться в повідомленні.

Так, військові "на нулі" окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив рішення Кабміну.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", - пояснив він.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив: "Це рішення не лише про мотивацію, але й про справедливість. Винагорода стане додатковим стимулом для наших захисників, які знаходяться на вістрі бойових дій. Вдячний колегам за розуміння і підтримку".

Читайте: Комітет Ради з нацбезпеки та оборони виключив із законопроєкту про мобілізацію попередньо схвалені норми про додаткові виплати військовим

Автор: 

виплати (1032) Кабмін (14057) військовослужбовці (4693) Гончаренко (488)


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Топ коментарі
+10
А если выборы не назначает старый президент, то переименовывается в Великого и Могучего и правит вечно!
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12.04.2024 12:12
+9
У багатьох професійних військових бронь від передової, вже третій рік. А на штурм ворожих окопів нехай йдуть "рабочіє і крєстьянє", як завжди.
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12.04.2024 12:10
+5
Це вони злякалися реакції на закон демотивації?
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12.04.2024 11:31
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Це вони злякалися реакції на закон демотивації?
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12.04.2024 11:31 Відповісти
почитай уважно...не отримають а мають право на доплату.... як умаєш??? з окпа хтось напише рапорт на доплату??? я думаю ні!!! а от з штбу,напишуть і за себе і за тих хтона нолі!!! і отримають за себе і більшу частину тих хто на ноі. бо у нас докуя прав, але зе, поставив конституцію на "паузу" так що до сраки їм наші права
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12.04.2024 21:26 Відповісти
А гроші як завжди присвоять ті хто в кабінетиках сидить?.
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12.04.2024 21:38 Відповісти
Експерд ти навіть не знаєш хто той рапорт пише і як він виглядає.
І якщо ти не воюєш тебе це не стосується зовсім.
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13.04.2024 06:54 Відповісти
Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили
Рішення нелегітимної ВР не може бути прийнято до виконання.
Чи не так?
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12.04.2024 11:32 Відповісти
Верховна Рада легітимна до обрання нової. Президент ні.
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12.04.2024 12:02 Відповісти
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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12.04.2024 12:06 Відповісти
А если выборы не назначает старый президент, то переименовывается в Великого и Могучего и правит вечно!
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12.04.2024 12:12 Відповісти
Про це в Конституції нічого не сказано.
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12.04.2024 12:13 Відповісти
Т.е., то что сейчас делает Херпиду - антиконституционно. Сами написали
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12.04.2024 12:15 Відповісти
Він продовжує виконувати обов'язки Президента України, поки нового не оберуть. Чи як інакше розуміти 108 статтю Конституції?
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12.04.2024 12:17 Відповісти
Є статус "штатного працівника",а є статус "виконуючого обов"язки",у якого багато менше прав і якого можна звільнити,перевести на іншу роботу тощо.Де можна прочитати про права і обов"язки виконуючого обов"язки Президента України,в Конституціі цього нічого нема...
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12.04.2024 16:36 Відповісти
Стаття 108 і передбачає, що зеля - в.о., але у повному обсязі обов'язків.
ТаймЗє вливає у вуха, що обов'язки нібито обмежені, не має права підписувати закони, хоча про це ніде - ані слова. Але вкраїнчики вірять. Це ж так приємно - ігнорувати всі закони, грунтуючись на "нелегітимності" зєлі.
А ще кажуть, що кацапи - тупі. Ага.
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15.04.2024 08:51 Відповісти
А як розуміти статтю 103???
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13.04.2024 11:30 Відповісти
Не бреши! Стаття 103.
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13.04.2024 11:29 Відповісти
Покажіть, де в Конституції написано, що якщо чергові вибори Президента не відбулись, діючий Президент діє пожиттєво.
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15.04.2024 09:17 Відповісти
При этом дебиле мне впервые за 7 лет вчера не перевели ка карту пенсию. Такого еще не было. Неужели наступило "покращення"от клоуна. Все закономерно. Линия соприкосновения под Авдеевкой поменялась не в пользу Украины впервые за 10 лет. Наверное все это чисто случайно случилось, и одно к другому не касается? Да, вовочка?
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13.04.2024 09:20 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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12.04.2024 12:22 Відповісти
А якщо термін сплив, але новий Президент не обраний (наша ситуація)? Що написано в Конституції на цей випадок?
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12.04.2024 12:24 Відповісти
Для цього існує конституційний суд, який повинен винести свій вердикт.
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12.04.2024 12:53 Відповісти
Записано,що будь який суддя керується Законом і власним переконанням.Тобто крім Закону має бути і власне якесь переконання,інакше роль судді міг би виконати простий комп.В одного судді буде переконання що наш президент не для військового часу,некомпетентний,невитриманий,корупційний,в іншого - що коней на переправі не міняють,третій скаже що кращого і не треба...тобто людський фактор,відсутність спільної думки.І як завжди вирішить все сила,яка або прийде з вулиці в президенський палац,або з палацу на вулицю...А все тому що Конституцію писали і приймали не вузьке коло компетентних і високоосвідчених людей,а чотириста п"ятдесят бандитів,поетів,колишніх і майбутніх зеків,мрійників,збоченців,мудрих,ідіотів і т.д.
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12.04.2024 16:54 Відповісти
Рішення Конституційного суду від 25 грудня 2003 року N 22-рп/2003.
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13.04.2024 11:35 Відповісти
А чому термін сплив, а новий Президент не обраний?
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12.04.2024 12:58 Відповісти
Знаєте чудово, чому.
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12.04.2024 13:00 Відповісти
Не знаю, поясніть.
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12.04.2024 13:07 Відповісти
Чесно кажучи, ліньки клавіатуру топтати.
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12.04.2024 13:07 Відповісти
Пояснити не можете бо немає аргументів, а не ліньки клавіатуру топтати.
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12.04.2024 14:00 Відповісти
Нехай так.
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12.04.2024 14:02 Відповісти
Тому що Херпіду не хоче втрачати владу і знову поставив раком конституцію.
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12.04.2024 22:03 Відповісти
Яким чином пропонуєте проводити вибори ? Я не за чинного президента, але просто цікаво.
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12.04.2024 22:15 Відповісти
Так як проводили в 2019 році. Що змінилося
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13.04.2024 11:37 Відповісти
В Украине законодательно запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов в условиях военного положения.
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12.04.2024 22:29 Відповісти
Заборонено чим? Конституцією? Брехня! Законном? Конституція є основним Законом
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13.04.2024 11:38 Відповісти
Закон не может противоречить Конституции, если он противоречит, то он никчемный и не подлежит выполнению.
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13.04.2024 13:31 Відповісти
Тогда должна действовать

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
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13.04.2024 13:28 Відповісти
Очевидно нужно объявить импичмент, в связи невыполнением президента своих обязанностей, в частности гаранта Конституции.

И избрать нового президента.
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13.04.2024 13:35 Відповісти
Цікава стаття. За нею якийсь лугандон може вносити зміни в Конституцію і взагалі керувати всією Україною, адже він теж - народ України.
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15.04.2024 08:46 Відповісти
Хорошо, что ты не юрист
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15.04.2024 11:43 Відповісти
але вибори обовязкові.
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12.04.2024 15:13 Відповісти
Проблема, як їх провести за поточних умов.
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12.04.2024 15:25 Відповісти
Это головная боль исполнительной власти, а Конституцию надо соблюдать!
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12.04.2024 16:35 Відповісти
Якщо дотримуватись норм Конституції, то треба оголошувати стан війни замість пролонгації військового стану, тому що Стаття 106, п.19:
Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
Що буде, якщо оголосити стан війни, не маючи закону про правовий режим стану війни, додумайтесь самі.
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13.04.2024 09:34 Відповісти
В чем проблема? Есть электронное голосование. Можно голосовать в бомбоубежищах, в метро. С заграничными участками, где миллионы украинцев живут, вообще проблем нет.
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13.04.2024 13:42 Відповісти
Якщо електронне голосування покаже, що 97,45% за зєлю, повірите результатам?
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15.04.2024 08:47 Відповісти
В США и Швейцарии как-то голосуют. Это все технические проблемы, все можно проверить, наблюдатели опять же.
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15.04.2024 11:55 Відповісти
Це була б просто пісня для д'Єрьмако-Татаровської шобли.
Крутіше, ніж ***** свої "вибори" зробило.
Ніякої явки не треба. Всі логи в "Дії" підшаманив - і готово.
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15.04.2024 12:04 Відповісти
Питання до "великого юриста" А як ст конституції 103,де вказано,що президент вибирається строком на ПЯТЬ років. Ця стаття визначальна,а ст108---.як похибна. Якщо говорите А то говоріть і Б,а так ви маніпулятор Чому немає звернення до КС,щоб якось зняти напругу по цьому питанню,бо знають,що відповідь буде негативна для президента.
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12.04.2024 17:06 Відповісти
бо шмаркля конкурс суддів до КС ще не провів, щоб своїх призначити. То ж писали, вже давненько, що офес приза не звертається, бо там судді призначені ще до нього, і тому немає гарантії, що приймуть потрібне рішення, але є момент, що не повний склад от і проводять конкурс. А тепер питання, якщо вже не зрозуміло чи легітимний, призначить суддей КС, то невже вони визнають, що він нелегетимний, бо ж і вони тоді полетять з посад раз їх призначив нелегітимний. от така фігня.
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12.04.2024 19:42 Відповісти
Ця стаття визначальна,а ст108---.як похибна
Звідки висновок, що 103 стаття вища за 108? На основі порядкового номеру?
І якщо вже дотримуватись Конституції буквально, покажіть, де там написано про статус Президента у випадку, коли нового Президента не вдалось (з будь-якої причини) обрати у визначений Конституцією термін.
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13.04.2024 09:38 Відповісти
Слухай урист, Конституція норма прямої дії. Вона не потребує тлумачення. Тим більше Конституційний суд підтвердив, п'ять років і край! Немає нового Президента - це узурпація влади. Не призначені чергові вибори - порушення Конституції, узурпація влади. Що робити? Звернутися до основного носія влади в Україні
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13.04.2024 11:45 Відповісти
Конституція норма прямої дії. Вона не потребує тлумачення
А нащо тоді Конституційний суд? Абсолютно безглузда структура, виходить.
Тим більше Конституційний суд підтвердив
Можна офіційне посилання на цей висновок КС?
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15.04.2024 08:41 Відповісти
"Новообраний" означає "тільки що обраний", а не 5 років тому
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13.04.2024 08:43 Відповісти
так вже трохи краще
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12.04.2024 11:33 Відповісти
мають право і отримують це різні речі .
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12.04.2024 11:38 Відповісти
ну, теперь можно и в армию. почти 200 штук в месяц. разбогатею....
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12.04.2024 11:35 Відповісти
так кажуть тількі ті, хто там не був. Я готовий на 20 тис , але повернутись до цивільного життя
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12.04.2024 11:45 Відповісти
был. еще в 2015-м. зам комбата спецназа. это сарказм. понятно что даже за 200 не стоит того.
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12.04.2024 12:09 Відповісти
в який місяць? 70 доплата за 30 днів на нулі, не всі оті повні 100 заробляють, бо місяць на нулі ніхто майже не буває.
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12.04.2024 12:17 Відповісти
ну там по бр-ке надо смотреть.
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12.04.2024 12:35 Відповісти
це постанова і вона легко може ігноруватись командирами в.ч( що робиться вже давно) як окремими субєктами господарюання. Хочу дам , а буде економія собі залишу.
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12.04.2024 14:02 Відповісти
ну это уже отдельный разговор. у нас президент на конституцию забил, не то что постанова.
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12.04.2024 14:15 Відповісти
Зеленоригані
тридцятку вже давно не платять тільки піаряться, те саме буде із сімдесяткою
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12.04.2024 11:35 Відповісти
До влади у мене теж дуже багато претензій, але вам, мабуть, с Чехії видніше.
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12.04.2024 11:47 Відповісти
Довго Дєрмак з зеленським чекали цього часу коли Америка застопорить свою допомогу, а ТЦК стане реально ворогом суспільства, відтік від ЗСУ і брак кадрів повинні спонукати суспільство України і ГНОЙНИХ політиків піти на поступки кремля і заморозити війнну на лінії боєзіткнення. Зелені клоуни йшли до цього моменту два року, не вдалося злити Україну в Стамбулі в березні 2022, зараз з'явився шанс, що цікаво умови на фронті приблизно ті ж самі що і були на початку 2022, тільки Харківська область визволена.
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12.04.2024 11:48 Відповісти
Проблема в тому что русня не хоче ніякого заморожування. Маховик розкрутився...
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12.04.2024 22:06 Відповісти
Який маховік, що за потетика, кацапам треба передих хоча з рік, залатати рани, заробити грошенят на нафті, газі, наклепати ракет,навчити селян з туви і дагестанів воювати і знову на покорєніє Європи через Україну.
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12.04.2024 23:37 Відповісти
Гроші в них є, ракети є, снаряди є. Все це виробляється прямо зараз. Дрони, ланцети, шахеди в решта. Все це виробляється на державному рівні.
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12.04.2024 23:59 Відповісти
Кращі військові підрозділи кацапи втратили ще на початку 2022, людей навчати воювати треба, вагнерівців не пошлеш Європу завойовувати по планах Генштабу. Кращу техніку кацапи теж там залишили, все це треба поновлювати, на складах танків дофіга, тільки це Т 55 іїм подібні техніка, те що виробляється зараз, зараз і використовується по Україні. Паращі треба передих на рік і зеленський цей передих з Дєрмаком готові їм забезпечити.
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13.04.2024 00:14 Відповісти
Скоро по документам окажеться, что все профессиональные военные на ноле. Хотя многие из них и пороха еще не нюхали.
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12.04.2024 11:57 Відповісти
У багатьох професійних військових бронь від передової, вже третій рік. А на штурм ворожих окопів нехай йдуть "рабочіє і крєстьянє", як завжди.
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12.04.2024 12:10 Відповісти
не третий, а 10-й...с Хмельницкого не выезжал, все штатки забиты!!!
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12.04.2024 13:16 Відповісти
можно подумать ты америку открыл. я когда служил, бойцы комбату гараж строили. а по документам на боевых были. в итоге комбат щас уже комбриг. дело закрыли...
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12.04.2024 12:13 Відповісти
А що оце сталося? Невже війна? Десь грошики починають з'являтися? Чи що? В лютому 22 року нас просто завалили смс з грошима. Ми навіть не розуміли, що за премії, за що, за які дні. Цілий 21 рік бубочка втюхівав, що не може підвищити зарплату навіть на 3000 грн. Бо немає в бюджеті і іще там якусь брехню. А через тиждень два в березні 22 року полетіли всім по 100 к. Звідки гроші? Тиждень назад не було, а тут вже є? Чи знову треба щоб до Бучі дійшли? Знову будете обсираними бігати і вмовляти як в 22? Хлопці рятуйте! Ха ха ха.
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12.04.2024 12:09 Відповісти
Вони на цей раз спізнилися.
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12.04.2024 12:18 Відповісти
станок запрацював, якщо не на повну то на 50% точно. 1к зараз в обігу на рівні 100грн.
вищі ставки - вищє податок який повертається в державу, але це все так чи інакше має зворотню сторону - інфляцію, а інфляція це податок на бідних. Вкупі в відомостях півріччя нам намалюють гарну картинку по податкам, і буде враження що щось добре ,але це картинка якої в реаліях немає.
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12.04.2024 12:21 Відповісти
Курс гривні бачив? Станок увімкнули знову, як і тоді на початку 2022.
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12.04.2024 13:38 Відповісти
даже хз, а на какое-нибудь впк \ энергобезопасность \ постройку убежищ, заводов \ обеспечение военных \ медицины и т.п. не на часі? видимо баблом будут стрелять и им же окопы облицовывать.
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12.04.2024 12:18 Відповісти
Зелені клоуни вважають, що для перемоги потрібні гроші і мобіки з лопатами і калашама І все! А люди з лопатами на місція якось порішають з москалями. За свої гроші військові будуть дрони куплять і тачки з турникетами. А, що треба укриття, зброя, гранати, **********, міни, снаряди, ракети, танки, не тільки дрони, що треба розбудовувати свій ВПК, військову промисловість і все ,що ви кажете -це вони їхнім клоунським розумом не здатні збагнути...
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12.04.2024 13:37 Відповісти
Нащо, їм з кацапами в стилістиці Агрохімії простіше все порішати - ось вам Південь і Донбас, а ви нам газ і трохи грошей на відбудову України. Парашисти погодяться, на таке можуть видати і 500 млрд., майбутня війна в Європі все окупить.
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12.04.2024 23:42 Відповісти
а нельзя не мутить и сразу платить 250 тысяч, если на боевых???
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12.04.2024 13:15 Відповісти
можно, в станок побільше фарби та 24/7 щоб колотив.
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12.04.2024 15:59 Відповісти
рузге зальют....
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12.04.2024 16:53 Відповісти
Это все прекрасно и правильно делать надбавки солдатам. Но какой смысл в деньгах если в новом Законе нет нормы о сроках демобилизации военослужащих Украины? За 100-150 тысяч гривен в месяц Я бы и сам пошел на передовую, но мне самое важное в контракте, не деньги, а фиксированный день окончания моего контракта, после которого Я, если выживу и не убьют, смог бы по собственному желанию уйти/демобилизироваться из армии на гражданку с заработанным "лавэ" и ни Зеленский ни Сырский не смогли бы мне этого запретить.......
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12.04.2024 14:45 Відповісти
корупція в війську зашкалює.врят чи ці гроші будуть адекватно нараховуватись.
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12.04.2024 15:14 Відповісти
Ви ж не платите тим хто на першій лінії стоїть, служу в дпсу. Обороняємо держ. кордон в Харківській області. Відстань до ворога 1-2км., по нам працюють з усіх калібрів: від скидів з дрона і до кабів, інколи дрг лазить. Отримуємо 30к премії, будемо судитись
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12.04.2024 15:52 Відповісти
У мене син там також, в тер.обороні, втрати більше ніж коли вони були під Бахмутом, а платять в 2 рази менше, як і Вам (((
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13.04.2024 10:01 Відповісти
Найяскравіший головнокомандувач країною Україна - це все завдяки тобі - йти на смерть, без домобілізації, за такі шалені гроші - це ж і нардепи такі гроші не отримують, майже.
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12.04.2024 18:42 Відповісти
За 4000 уе в місяць можно завербовати, весь Талібан, Пакістан, Колумбію, і пів Африки, тільки на пів року і ще багато кого.
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12.04.2024 19:35 Відповісти
Талібан не надо, но найти обученных военных за границей, желающих воевать за такие деньги вполне реально. Но их брать не будут. На фронте нужны старые инвалиды, а не спецы.
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13.04.2024 12:11 Відповісти
потрібно вибити українців а не колумбійців.тереторія потрібна.
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13.04.2024 13:37 Відповісти
А тепер рахуєм, якщо платити 5тис уе в місяць, можно на пів року взяти ,100 тис мотивованих спеців, або на 200 тис на 3 місяці, плюс українці, дайте техніки озброєння, корочє перемогти кацапвю за пів року ціна питання для активної наступальної операції з авіацією і ПВО, 100 млрд, але якщо приїде все зразу то і за 50 можно справитись, і головне питання що в Захода нема для цього грошей??????
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13.04.2024 16:05 Відповісти
не займайтесь ПРОФАНАЦІЄЮ
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13.04.2024 11:03 Відповісти
Хай воюють самі за таку справедливість. Погляньте на декларації. +70 тис.грн. за життя, а голова нафтогазу 1.7 млн.грн. на місяць і гарно жере, м'яко спить і головне - життям не ризикує
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13.04.2024 11:45 Відповісти
Каждые 30 дней? А за 29 дней можно не платить? Раз в 30 дней на сутки отвели и можно не платить, да?
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13.04.2024 12:09 Відповісти
Умеров вже б мовчав про мотивацію. Її повністю знищили новим законом. Зробили з солдатів кріпаків. Ганебні брехуни.
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13.04.2024 12:37 Відповісти
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13.04.2024 15:41 Відповісти
 
 