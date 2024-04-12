Уряд ухвалив постанову про доплати у 70 тис. грн військовим "на нулі"

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищене грошове забезпечення для військових, які виконують бойові задачі на передовій.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін тільки що ухвалив постанову і підвищив ще на 70 тисяч грошове забезпечення військовим "на нулі". Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили", - йдеться в повідомленні.

Так, військові "на нулі" окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив рішення Кабміну.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.



Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", - пояснив він.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив: "Це рішення не лише про мотивацію, але й про справедливість. Винагорода стане додатковим стимулом для наших захисників, які знаходяться на вістрі бойових дій. Вдячний колегам за розуміння і підтримку".

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