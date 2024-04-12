Уряд ухвалив постанову про доплати у 70 тис. грн військовим "на нулі"
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищене грошове забезпечення для військових, які виконують бойові задачі на передовій.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін тільки що ухвалив постанову і підвищив ще на 70 тисяч грошове забезпечення військовим "на нулі". Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили", - йдеться в повідомленні.
Так, військові "на нулі" окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив рішення Кабміну.
"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.
Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", - пояснив він.
Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив: "Це рішення не лише про мотивацію, але й про справедливість. Винагорода стане додатковим стимулом для наших захисників, які знаходяться на вістрі бойових дій. Вдячний колегам за розуміння і підтримку".
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І якщо ти не воюєш тебе це не стосується зовсім.
Рішення нелегітимної ВР не може бути прийнято до виконання.
Чи не так?
ТаймЗє вливає у вуха, що обов'язки нібито обмежені, не має права підписувати закони, хоча про це ніде - ані слова. Але вкраїнчики вірять. Це ж так приємно - ігнорувати всі закони, грунтуючись на "нелегітимності" зєлі.
А ще кажуть, що кацапи - тупі. Ага.
Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
И избрать нового президента.
Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
Що буде, якщо оголосити стан війни, не маючи закону про правовий режим стану війни, додумайтесь самі.
Крутіше, ніж ***** свої "вибори" зробило.
Ніякої явки не треба. Всі логи в "Дії" підшаманив - і готово.
Звідки висновок, що 103 стаття вища за 108? На основі порядкового номеру?
І якщо вже дотримуватись Конституції буквально, покажіть, де там написано про статус Президента у випадку, коли нового Президента не вдалось (з будь-якої причини) обрати у визначений Конституцією термін.
А нащо тоді Конституційний суд? Абсолютно безглузда структура, виходить.
Тим більше Конституційний суд підтвердив
Можна офіційне посилання на цей висновок КС?
тридцятку вже давно не платять тільки піаряться, те саме буде із сімдесяткою
вищі ставки - вищє податок який повертається в державу, але це все так чи інакше має зворотню сторону - інфляцію, а інфляція це податок на бідних. Вкупі в відомостях півріччя нам намалюють гарну картинку по податкам, і буде враження що щось добре ,але це картинка якої в реаліях немає.