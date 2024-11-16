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Сибига едет в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Глава МИД Украины Андрей Сибига посетит Нью-Йорк и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в понедельник, 18 ноября. На нем обсудят войну РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, председательствовать на Совбезе будет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Заседание по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины" приурочено 1000 дням полномасштабной российской войны.

Начнется оно ориентировочно в 15:30 по восточноамериканскому времени (в 22:30 по Киеву).

Автор: 

Совбез ООН (1106) Сибига Андрей (388)


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фхууххх....
ну нарешті.
тепер, я спокійний. піду куплю пиво та подивлюся кіно увечері.
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16.11.2024 09:30 Ответить
А толку із цих засідань, Організація Обісраних Недоумків дискредитувало себе вже повністю і впевнено показало, як сидить на дотаціях пуйла.
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16.11.2024 09:31 Ответить
Шоу і не більше
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16.11.2024 09:46 Ответить
Черговий попи...даріум.
Політики - це тотально пи...здоболозалежні люди.
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16.11.2024 09:55 Ответить
я-бы на месте Кислицы плюнул в трибуну оон и громко хлопнув дверью, сказал, что в этом шапито Украина участвовать больше не будет... а Сибиге деваться некуда - будет обсуждение войны и под председательством МИД Британии
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16.11.2024 10:12 Ответить
Не в тому Нью-Йорку проводять засідання...хай збоченці в донецький приїдуть і засідання проведуть
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16.11.2024 10:42 Ответить
Так я и говорил - g7 должны ехать на 0 и там проводить встречи - на их руках кровь, раз они не остановили путлера до сих пор
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16.11.2024 16:19 Ответить
Краще на ці гроші купили б зброю.
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16.11.2024 10:56 Ответить
Зе_поц їде у відпустку
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16.11.2024 11:42 Ответить
 
 