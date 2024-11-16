Сибига едет в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН
Глава МИД Украины Андрей Сибига посетит Нью-Йорк и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в понедельник, 18 ноября. На нем обсудят войну РФ в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как отмечается, председательствовать на Совбезе будет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Заседание по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины" приурочено 1000 дням полномасштабной российской войны.
Начнется оно ориентировочно в 15:30 по восточноамериканскому времени (в 22:30 по Киеву).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну нарешті.
тепер, я спокійний. піду куплю пиво та подивлюся кіно увечері.
Політики - це тотально пи...здоболозалежні люди.