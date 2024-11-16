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Сибіга їде в Нью-Йорк на засідання Радбезу ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга відвідає Нью-Йорк та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада. На ньому обговорять війну РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, головуватиме на Радбезі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" приурочене до 1000 днів повномасштабної російської війни.

Розпочнеться воно орієнтовно о 15:30 за східноамериканським часом (о 22:30 за Києвом).

Автор: 

Радбез ООН (850) Сибіга (361)


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фхууххх....
ну нарешті.
тепер, я спокійний. піду куплю пиво та подивлюся кіно увечері.
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16.11.2024 09:30 Відповісти
А толку із цих засідань, Організація Обісраних Недоумків дискредитувало себе вже повністю і впевнено показало, як сидить на дотаціях пуйла.
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16.11.2024 09:31 Відповісти
Шоу і не більше
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16.11.2024 09:46 Відповісти
Черговий попи...даріум.
Політики - це тотально пи...здоболозалежні люди.
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16.11.2024 09:55 Відповісти
я-бы на месте Кислицы плюнул в трибуну оон и громко хлопнув дверью, сказал, что в этом шапито Украина участвовать больше не будет... а Сибиге деваться некуда - будет обсуждение войны и под председательством МИД Британии
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16.11.2024 10:12 Відповісти
Не в тому Нью-Йорку проводять засідання...хай збоченці в донецький приїдуть і засідання проведуть
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16.11.2024 10:42 Відповісти
Так я и говорил - g7 должны ехать на 0 и там проводить встречи - на их руках кровь, раз они не остановили путлера до сих пор
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16.11.2024 16:19 Відповісти
Краще на ці гроші купили б зброю.
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16.11.2024 10:56 Відповісти
Зе_поц їде у відпустку
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16.11.2024 11:42 Відповісти
 
 