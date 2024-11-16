Сибіга їде в Нью-Йорк на засідання Радбезу ООН
Глава МЗС України Андрій Сибіга відвідає Нью-Йорк та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада. На ньому обговорять війну РФ в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, головуватиме на Радбезі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
Засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" приурочене до 1000 днів повномасштабної російської війни.
Розпочнеться воно орієнтовно о 15:30 за східноамериканським часом (о 22:30 за Києвом).
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ну нарешті.
тепер, я спокійний. піду куплю пиво та подивлюся кіно увечері.
Політики - це тотально пи...здоболозалежні люди.