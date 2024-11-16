С начала вторжения с Закарпатья уехало 300 тысяч местных жителей, - ОВА

За время полномасштабной войны из Закарпатья выехало 300 тысяч местных жителей.

Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, в регионе работают только 37% переселенцев. Но также надо понимать, что значительное большинство ВПЛ - это нетрудоспособное население.

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"Вместе с тем, по данным социсследований, из Закарпатья выехало за три года войны около 300 тысяч местных. Это, преимущественно, трудоспособные люди. По количеству населения вроде бы ничего не изменилось: выехало 300 тысяч, переместилось 350 тысяч. Но количество трудоспособных кардинально сократилось", - подчеркнул он.