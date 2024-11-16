С начала вторжения с Закарпатья уехало 300 тысяч местных жителей, - ОВА
За время полномасштабной войны из Закарпатья выехало 300 тысяч местных жителей.
Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, в регионе работают только 37% переселенцев. Но также надо понимать, что значительное большинство ВПЛ - это нетрудоспособное население.
"Вместе с тем, по данным социсследований, из Закарпатья выехало за три года войны около 300 тысяч местных. Это, преимущественно, трудоспособные люди. По количеству населения вроде бы ничего не изменилось: выехало 300 тысяч, переместилось 350 тысяч. Но количество трудоспособных кардинально сократилось", - подчеркнул он.
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тебевам конечно верю. Я и сам всё это видел. Тем более 34 свидетеля подтверждают. Но как, Холм, как?
Біжінці не могут доехать до Германии и сесть на пособия? Зачем тормозить в Закарпатье?
Знаєш,яким було одне з найперших запитань від біженців?
- Єсть лі інтєрнет? !!!
Ну що тут можна порадити...мерщій всі додому в обійми нашої блискучої вітчизняної медицини 🤗
Будь ласка, при слушній нагоді, ви не тільки закарпатцям це розповідайте, а і всим соціальним туристам!
Європу!
З.І. хуже "Мукачевсьих" фронтів тіко "Монаковський котел")
ЦЕ ВИРВАВШИЄСЯ З БУКОВЕЛЬСКОГО КОТЛА! 🏂
"Панять і прастіть" ??