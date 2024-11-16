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Із початку вторгнення із Закарпаття виїхало 300 тисяч місцевих мешканців, - ОВА

Працездатні люди виїхали із Закарпаття

За час повномасштабної війни із Закарпаття виїхало 300 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у регіоні працюють лише 37% переселенців. Але також треба розуміти, що значна більшість ВПО - це непрацездатне населення.

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"Разом із тим, за даними соцдосліджень, із Закарпаття виїхало за три роки війни близько 300 тисяч місцевих. Це переважно працездатні люди. За кількістю населення наче нічого не змінилося: виїхало 300 тисяч, перемістилося 350 тисяч. Але кількість працездатних кардинально скоротилася", - наголосив він.

Автор: 

еміграція (88) ВПО (74) Закарпатська область (2043)


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Топ коментарі
+37
Сидять всі в Німеччині на соцвиплатах, а дома хати здають біженцям зі сходу
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16.11.2024 11:55
+29
Норм. хід - квартиру здав - виіхав і живи на дотацію
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16.11.2024 11:51
+18
Не погано влаштувались! Там отримують допомогу в евро, як біженці, а тут біженцям, в яких не лишилось нічого, квартири здають за великі гроші!
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16.11.2024 12:02
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А куди вони виїхали і головне НАВІЩО?
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16.11.2024 11:48 Відповісти
Сидять всі в Німеччині на соцвиплатах, а дома хати здають біженцям зі сходу
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16.11.2024 11:55 Відповісти
Вони повернуться.Тимчасово.Пенсії оформити,підлікуватись...
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16.11.2024 13:59 Відповісти
Я тебе вам конечно верю. Я и сам всё это видел. Тем более 34 свидетеля подтверждают. Но как, Холм, как?
Біжінці не могут доехать до Германии и сесть на пособия? Зачем тормозить в Закарпатье?
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16.11.2024 19:18 Відповісти
Питання риторічне..
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16.11.2024 12:02 Відповісти
В основному цигани, яким треба тільки їжа, дах над головою і можливість плодитись.
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16.11.2024 12:30 Відповісти
100%
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16.11.2024 14:59 Відповісти
А чи здають вони оселі біженцям зі сходу? Бо люди кажуть.
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16.11.2024 19:25 Відповісти
Не знаю, я далеко від Закарпаття і знайомих не маю там, щоб запитати.
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16.11.2024 19:42 Відповісти
Втекли від жахіть війни.
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16.11.2024 13:10 Відповісти
Щоб вiдчути жахи вiйни, запрошую в Суми, а ще краще в 10ти километрову зону вiд кордону з рашкой...😏😠
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16.11.2024 13:38 Відповісти
Не *****,кацапе.Є різні випадки, в перший місяць вторгнення була паніка і нерозбериха.
Знаєш,яким було одне з найперших запитань від біженців?
- Єсть лі інтєрнет? !!!
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16.11.2024 14:10 Відповісти
******* люди. Для зв"язку і обізнанності у ситуації.
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16.11.2024 16:12 Відповісти
Норм. хід - квартиру здав - виіхав і живи на дотацію
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16.11.2024 11:51 Відповісти
ну і "медицинські туристи", як їх частина.
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16.11.2024 12:06 Відповісти
В тому в нас існує таке явлення , як медичні туристи , то це ганьба владі, а ні хворим людям
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16.11.2024 12:14 Відповісти
але деякі з цих хворих, поводять себе тут ще гірше чим та влада яка довела їх здоро'я то такого стану.
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16.11.2024 12:26 Відповісти
Які медичні туристи? В Німеччині, щоб потрапити до лікаря треба місяцями чекати. А до приватних лікарів навіть самі німці не дуже ходять тому шо дорого.
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16.11.2024 12:32 Відповісти
Про "недоступність" німецької медицини інформація дещо перебільшена!
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16.11.2024 12:47 Відповісти
Незнаю, у сестри і дочка і невістка з дітьми в Німеччині зараз. То кажуть, щоб потрапити дитині до лікаря це капець. Місяцями чекати треба. Так вони за 200 км до якогось українського лікаря їздили.
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16.11.2024 12:53 Відповісти
Бо ваше "незнаю" базується на "беззаперечних🧐" доказах ваших родичів.
Ну що тут можна порадити...мерщій всі додому в обійми нашої блискучої вітчизняної медицини 🤗
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16.11.2024 13:05 Відповісти
Я не бачу причини сумніватись в словах своєї сестри та племінниці. Який сенс їм брехати?
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16.11.2024 13:28 Відповісти
Ні, ні! Я ні в якому разі не натякаю🤐 на брехню. З медициною в Німеччині все дуже -дуже погано😱.

Будь ласка, при слушній нагоді, ви не тільки закарпатцям це розповідайте, а і всим соціальним туристам!
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16.11.2024 13:34 Відповісти
Трохи "опірився" і хочеш сам "з"їсти" всі дотації?
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16.11.2024 14:12 Відповісти
Хах!😄 А ти мене від разу розкусив!😉
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16.11.2024 14:17 Відповісти
І тобі тим же самим кінцем, по тому самому місцю 😵‍💫
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16.11.2024 14:34 Відповісти
Не вигадуйте дурниці. Якщо у у вас висока температура, болі, то лікар прийме вас без черги. Якщо стан невідкладний, то навіть самі, без визова скорой, можете приїхати до будь- якої клініки і вас приймуть на пункті невідкладної допомоги, обстежать і при потребі госпіталізують. В усіх інших випадках потрібно брати термін і чекати. Але, до свого сіиейного лікаря ви завжди маєте змогу отримати термін за 2-3 дні.
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18.11.2024 07:38 Відповісти
Прифронтова зона! Тепер переселенцям за шалені кошти квартири здають!
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16.11.2024 11:51 Відповісти
Не місцевих мешканців, а угромовних запроданців. Just business
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16.11.2024 11:54 Відповісти
Ти дивись всі вам не такі !!
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16.11.2024 11:57 Відповісти
В тому є і позитив - багато циган виїхало.
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16.11.2024 11:56 Відповісти
Вони тільки і чекали нагоди.
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16.11.2024 11:58 Відповісти
Генофонд поїхав повністю
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16.11.2024 12:02 Відповісти
Не погано влаштувались! Там отримують допомогу в евро, як біженці, а тут біженцям, в яких не лишилось нічого, квартири здають за великі гроші!
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16.11.2024 12:02 Відповісти
В мене на інтеграційних курсах зі сходу я і жінка з Маріуполю. Решта це Львів та Київ.
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16.11.2024 12:16 Відповісти
Так шахеди кожен день Київ атакують. І Львів атакували б, але не всі долітають.
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16.11.2024 13:06 Відповісти
Угу ... У деяких місцях навіть серену не чутно.
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16.11.2024 16:15 Відповісти
Он, в деяких країнах, прості люди вважають, що війна уже закінчилася. Найзеленіший закордонним ЗМІ акредитацію забрав, бо вони в'їхали в Херсон раніше нього і не вийшло картинки, ніби він особисто, попереду війська ввійшов у місто. В результаті, закордонні ЗМІ показують бідних палестинців, яким треба співчувати, а українцям пора додому.
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17.11.2024 10:16 Відповісти
Потвори контробандисти ухилянти цигани бомжі ні працювать ні воювать біосміття
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16.11.2024 12:49 Відповісти
Знайома, в звязку з сімейними обставинами, хотіла зняти квартиру. Зрозуміла, що не потягне оплачувати. Де бідні біженці беруть такі скажені гроші?
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17.11.2024 10:11 Відповісти
ну так прифронтова ж теріторія.
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16.11.2024 12:04 Відповісти
Ну как минимум там постоянно есть угроза прорыва границы. Для того и ставят колючую проволоку, пограничник Карацупа с Джульбарсом, ночные дроны, катера. Правда насчет прорыва границы есть нюанс...
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16.11.2024 12:07 Відповісти
ну да, угорські диверсійні групи постійно лізуть, та ще й транскордонні обстріли Мукачівщини. Тому і біженців дохєра.
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16.11.2024 12:16 Відповісти
Ви не розумієте, Закарпаття щохвилинно під обстрілами, тому і виїздять громадяни з угорськими пашпортами в
Європу!
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16.11.2024 12:06 Відповісти
Щось я не зрозумів! А хто вторгся в Закарпаття?
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16.11.2024 12:08 Відповісти
ви що про "Мукачевські фронта" не чули , там навіть коля-каклєта в танку горів ))
З.І. хуже "Мукачевсьих" фронтів тіко "Монаковський котел")
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16.11.2024 12:49 Відповісти
Норвежцы уже приняли решение что жителей многих западных областей считать беженцами не будут, будем надеяться что и другие страны последуют их примеру.
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16.11.2024 12:09 Відповісти
Теж саме і в Швейцарії!
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16.11.2024 12:15 Відповісти
Цигани бомжі інший непотріб гоніть їх у гори вівців пасти
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16.11.2024 12:45 Відповісти
продумані жлоби закарпатських фронтів... сором і ганьба бариг-какаразніц...
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16.11.2024 12:16 Відповісти
Там, у 3 з 4 мешканців паспорти *******...
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16.11.2024 12:17 Відповісти
Закарпаття, вам не якась там Харківщина чи Херсонщіна! Закарпаття постійно мадяри кабами обстрілюють та постійно ДРГ пшеків орудують!
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16.11.2024 12:23 Відповісти
Пиня не може дотягтися до Закарпаття - гори заважають.
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16.11.2024 12:37 Відповісти
300 туда, 300 назад... але є нюанси
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16.11.2024 12:38 Відповісти
А коли і хто вторгся на Закарпатіє? Щось про цей факт бидломарахфон ні гу гу...)
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16.11.2024 12:42 Відповісти
бо 80 якщо не 90% це чоловіче населення регіону ...
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16.11.2024 12:46 Відповісти
НЕ НАЇЗДЖАЙТЕ НА ЗАКАРПАТЦІВ, ЯКІ ВИЇХАЛИ ЗА КОРДОН!!!

ЦЕ ВИРВАВШИЄСЯ З БУКОВЕЛЬСКОГО КОТЛА! 🏂
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16.11.2024 12:53 Відповісти
щурі
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16.11.2024 14:37 Відповісти
Мене більше турбує, що буде потім, коли почнуть повертатися. Особливо військовозобов"язані.

"Панять і прастіть" ??
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16.11.2024 16:17 Відповісти
Закарпаття сама "постраждала" область. Там навіть комендантської години нема. Біженці у Европі, з таких регіонів, ******** Україну.
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17.11.2024 09:00 Відповісти
 
 