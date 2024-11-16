Із початку вторгнення із Закарпаття виїхало 300 тисяч місцевих мешканців, - ОВА
За час повномасштабної війни із Закарпаття виїхало 300 тисяч місцевих жителів.
Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, у регіоні працюють лише 37% переселенців. Але також треба розуміти, що значна більшість ВПО - це непрацездатне населення.
"Разом із тим, за даними соцдосліджень, із Закарпаття виїхало за три роки війни близько 300 тисяч місцевих. Це переважно працездатні люди. За кількістю населення наче нічого не змінилося: виїхало 300 тисяч, перемістилося 350 тисяч. Але кількість працездатних кардинально скоротилася", - наголосив він.
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+37 Инна Шевцова #566928
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тебевам конечно верю. Я и сам всё это видел. Тем более 34 свидетеля подтверждают. Но как, Холм, как?
Біжінці не могут доехать до Германии и сесть на пособия? Зачем тормозить в Закарпатье?
Знаєш,яким було одне з найперших запитань від біженців?
- Єсть лі інтєрнет? !!!
Ну що тут можна порадити...мерщій всі додому в обійми нашої блискучої вітчизняної медицини 🤗
Будь ласка, при слушній нагоді, ви не тільки закарпатцям це розповідайте, а і всим соціальним туристам!
Європу!
З.І. хуже "Мукачевсьих" фронтів тіко "Монаковський котел")
ЦЕ ВИРВАВШИЄСЯ З БУКОВЕЛЬСКОГО КОТЛА! 🏂
"Панять і прастіть" ??