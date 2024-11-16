Із початку вторгнення із Закарпаття виїхало 300 тисяч місцевих мешканців, - ОВА

За час повномасштабної війни із Закарпаття виїхало 300 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у регіоні працюють лише 37% переселенців. Але також треба розуміти, що значна більшість ВПО - це непрацездатне населення.

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"Разом із тим, за даними соцдосліджень, із Закарпаття виїхало за три роки війни близько 300 тисяч місцевих. Це переважно працездатні люди. За кількістю населення наче нічого не змінилося: виїхало 300 тисяч, перемістилося 350 тисяч. Але кількість працездатних кардинально скоротилася", - наголосив він.