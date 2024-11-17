На фронте произошло 132 боестолкновения, основные усилия враг сосредоточил на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 16 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 132 боевых столкновения. Основные наступательные усилия российские оккупанты сосредотачивают на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 56 авиаударов, сбросив при этом 74 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 593 дрона-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции подразделений ВСУ в районе Волчанска и Стрелечьей, еще одна атака продолжается.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово подразделения Сил обороны отбили девять штурмов. Продолжается одно боестолкновение. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шийковка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня российские войска десять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. Все атаки противника были отбиты. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Боровая, Ивановка, Дроновка, Шийковка.

В Торецке и в направлении Щербиновки противник семь раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Светлодарск, Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 32 раза атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Сухая Балка, Ровно, Мирноград, Сухой Яр, Кринича, Новый Труд.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 340 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один БТР, одна ББМ, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и одно орудие оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум танкам, одному БТР и орудию.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 25 вражеских атак. Одна из них продолжается. В основном бои продолжаются в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Анновку.

Четырнадцать раз противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя на Времевском направлении, три атаки продолжаются. В то же время враг нанес авиаудары по районам Великой Новоселки, Темировки и Андреевки.

Боевые действия на юге

Четыре раза безуспешно враг атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Боевые действия на Курщине

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отражали 24 атаки противника.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск на всех направлениях.

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