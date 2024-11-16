На фронте произошло 75 боевых столкновений, враг активнее всего на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток 16 ноября, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 75 боевых столкновений. Почти половина всех атак врага зафиксирована на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 75 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины - пострадали населенные пункты Александровка, Грабовское, Павловка, Тимофеевка, Журавка, Волфино, Большая Писаревка, Хреновка и Басовка. Под удары вражеской авиации попали Мазеновка и Новенькое.

Также российские оккупанты нанесли 10 ударов по собственной территории, по Курщине в настоящее время прилетело уже 11 КАБов.

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Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска и Стрелечьей четыре раза пытались проводить наступательные действия, две атаки уже отбиты.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили шесть из семи вражеских атак. По району Боровой, Ивановки и Дроновки террористы нанесли авиационные удары.

На Северском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Кременной и Хромовки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Одна атака уже остановлена. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополье, Константиновка и Светлодарск.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 14 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровке, Новоалексеевке и Пустынке. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили уже половину атак противника.

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Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 16 боевых столкновений, захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Одиннадцать боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении захватчики семь раз шли в атаки на позиции украинских войск вблизи Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки и Ровнополя, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник бил НАРами и КАБами по району Большой Новоселки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Дважды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении. Нанес авиаудар НАРами по Ольговке.

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В Генштабе добавили, что на других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.