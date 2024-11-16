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Новости Война
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Мы должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем, - Зеленский

Коли закінчиться війна

Украина должна сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это - важный аспект, над которым нужно работать.

Президент добавил, что украинцы должны помнить, с кем воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.

"Никто не хочет мира так, как мы. Изменение политики США говорит о том, что, по моему мнению, война будет завершена. Я не знаю, как. Наша задача - отстоять прочную позицию. Завершение этой войны - для нас очень важен справедливый мир и чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. И поэтому нельзя склонить голову, потому что кто-то большой, а вы - меньше. Мы - великий народ, и мы должны это доказать", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что война закончится не абстрактно.

"Но точной даты нет. Но точно с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, это их обещание, и для них это также очень важно", - сказал президент.

Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) переговоры с Россией (957)


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Топ комментарии
+32
Війни закінчуються або перемогами, кабо поразками, іншого не буває. Боневтік Потужний готує українців до поразки "какая разница, лиш би не стреляли?" Воно все зробило, щоб ми поклали на фронті самих патріотичних і найкращих і не перемогли ворога. Воно не дурне, воно ворог. Це воно розимінувало, відвело війська, знищило ракетні програми і всі гроші закатало в асфальт. Це воно зняло керівний скад армії і поставило туди своїх дуполизів. Це воно розвело корупцію в армії, на місцях в органах влади, МСЕК, на кордоні, в правоохоронних органах і судах. Це воно розвалило інститути влади для себе єдиного любимого.
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16.11.2024 12:22
+25
активное оманское мыкало
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16.11.2024 12:14
+18
Ось.Він не може дозволити зсу перемогти,йому одному потрібні лаври переможця-"того що зупинив війну".І байдуже якою ціною та на яких умовах.Йому головне зберегти владу.Йому немає різниці чи бути президентом України чи гауляйтером малоросії
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16.11.2024 12:15
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активное оманское мыкало
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16.11.2024 12:14 Ответить
Менше крадіть але це вже не врятує
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16.11.2024 12:15 Ответить
На українсько-китайському кордоні.
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16.11.2024 12:15 Ответить
Ось.Він не може дозволити зсу перемогти,йому одному потрібні лаври переможця-"того що зупинив війну".І байдуже якою ціною та на яких умовах.Йому головне зберегти владу.Йому немає різниці чи бути президентом України чи гауляйтером малоросії
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16.11.2024 12:15 Ответить
Точніше -йому не дають перемогти
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16.11.2024 12:22 Ответить
Тому і добре, що не готувались до "********" війни: навіщо зайві витрати?
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16.11.2024 13:04 Ответить
"дипломатичними шляхами" - і тут всрався
в його уяві існують дипломатій!
квартальна дипломатія, дипломатія пітєрской подворотні - які ще?
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16.11.2024 12:17 Ответить
Діпламат, ****...
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16.11.2024 12:26 Ответить
Зараз потрібно зробити все щоб зупинити кацапів - а до 2025 ще потрібно дожити
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16.11.2024 12:17 Ответить
Вова, іди тихенько в ліс. А дипломатичним шляхом війну закінчать без тебе, як закінчували 9 років тому.
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16.11.2024 12:20 Ответить
Ти її, вже закінчив у 19... у себе в голові...
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16.11.2024 12:21 Ответить
Шановні журналісти, припиніть атаку на мізки українців зеленими самородками! Це нормальна людина не витримає. Залиште ці ''перли'' для шмарафону-там публіка звикла до таких ''нерукотворних самородків''🤢
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16.11.2024 12:22 Ответить
мізги ж не плавляться коли на вулицях відловлюють мужичків? мізгам нормально мізгається?
а тут - поржати з клоуна мізги не витримують? та хай собі базарить, може здохне.
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16.11.2024 12:31 Ответить
Війни закінчуються або перемогами, кабо поразками, іншого не буває. Боневтік Потужний готує українців до поразки "какая разница, лиш би не стреляли?" Воно все зробило, щоб ми поклали на фронті самих патріотичних і найкращих і не перемогли ворога. Воно не дурне, воно ворог. Це воно розимінувало, відвело війська, знищило ракетні програми і всі гроші закатало в асфальт. Це воно зняло керівний скад армії і поставило туди своїх дуполизів. Це воно розвело корупцію в армії, на місцях в органах влади, МСЕК, на кордоні, в правоохоронних органах і судах. Це воно розвалило інститути влади для себе єдиного любимого.
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16.11.2024 12:22 Ответить
ну так, треба знов в Оман їхати.
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16.11.2024 12:22 Ответить
****
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16.11.2024 12:24 Ответить
Так-так, чули вже...

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16.11.2024 12:27 Ответить
Видно лікар застряг в пробці і Вава не детоксикувавшись насипала нову порцію "порошку незламності"?
Забув же про "сойтісь пасрєдінє"? Обіжає дядю Вову лисого, посрєдінє Збруча дипломатичненько так сойтісь буде обом вовам нормальненько, просто дипломатично перестануть стрілять.
Мені от цікаво, а за "плани "контрнаступу" були в кремлі одразу" - Хоч хтось під слідством?
тобто це просто як звільнення Вані Биканова - хтось має сісти, а воно виходить і меле відосички для бидла. вибори хоче аж світиться зеленим. хоч би передоз скоріше, в.о. президента Стебанчук зразу звільнить Камчатку.
клоуни оманські
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16.11.2024 12:28 Ответить
Yoбунат ЗЄльоний,трампушка не буде чекати 2025 року.Він хоче ще в цьому тебе на кукані крутнути...)))
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16.11.2024 12:34 Ответить
Обрали легко на свою голову лихо - квартальну владу. Позбутися - важко
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16.11.2024 12:36 Ответить
Дипломат?А що ти в цьому розумієш?В тебе навіть вигляд якогось невігласа небритого.Який не має до себе
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16.11.2024 12:42 Ответить
Це як, Володимир Олександрович ? Криворізька школа дипломатії переможе всі інші? Мабуть, як у 19 році, припинити стріляти, подивитися у очі і домовитися посередині?
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16.11.2024 12:45 Ответить
Головне , не дати цим зеленим покидькам втекти з Украіни ,
разом із ЗепрЕзедентом !!
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16.11.2024 12:48 Ответить
Втечуть! Заплатять і втечуть, зелені у зелених неміряно!
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16.11.2024 13:35 Ответить
Дурна чи що ? По твоєму Україна почала цю війну ? Чи може давай всеж почнем призов жінок і підеш той Крим звільняти ?
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16.11.2024 13:19 Ответить
Володимepе Олександровичу, не йдіть на поводу у Трампа із цим перемир'ям.
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головax буде!
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16.11.2024 13:08 Ответить
О один з 75% ви ще не вимерли довбні ?
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16.11.2024 13:21 Ответить
А ти, "зійдемося посередині", лише лаятися можеш!
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16.11.2024 13:50 Ответить
Це називається дивитись правді у очі, якщо в тебе є план як звільнити території не поклавши при цьому сотні тисяч життів, іді покази його своєму потужному, а то в нього плани закінчуються і показувати не знає що.
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16.11.2024 19:57 Ответить
А 20% території в полоні залишаться!
Навіщо було іти в президенти? Для того, щоб тільки здавати?
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16.11.2024 13:17 Ответить
Ну то іди відвоюй, покажи як, герой
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16.11.2024 13:22 Ответить
а навіщо було вибирати клоуна керувати державою?
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16.11.2024 14:39 Ответить
Для этого он и пошел в президенты. Точнее его сделали президентом те, кто сейчас в москве.
Может Зеленский и не догадывался, что им манипулируют. Клоунов логике не обучают.
А чтобы сам не догадался или некогда было догадываться, посадили его на порошек и пристроили к нему в ОП наблюдающего, чтобы он от рук не отбился.
Для чего?
Читай свое первое предложение. Это как минимум.
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16.11.2024 15:25 Ответить
Війни ніколи не закінчуються дипломатичним шляхом, вивчи вже це на шостому році БАРАН. Війни закінчуються на полі бою, а дипломати затверджують результати.
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16.11.2024 13:17 Ответить
та цей баран просто в очі хижому вовку гляне
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16.11.2024 14:36 Ответить
І побачить там мир.
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16.11.2024 15:28 Ответить
для нас дуже важливий справедливий мир і щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. -нехай з Твої родом так поступлять, як із сотнями тисяч українського народу ,котрий став жертвою нав'язаного несправедливого миру .
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16.11.2024 14:29 Ответить
на жаль, український народ став жертвою власного приколу - власного вибору.
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16.11.2024 14:37 Ответить
Чим більше "найвеличніший " заявляє про мир тим більш нахабно веде себе ворог, жодної ночі без атак шахедів на мирні міста ,жодного дня беж жертв серед мирного населення та і на покровському напрямку ворог просуваєтся ,Чи може конкретно Зеля заявити про який мир має бути ?,тому що вчора рашиський виродок путін в телефоні розмові з Шольцом нічого нового не сказав розброєння України ,ваідмова від своїх територій ,денацифікація ,зняття санкцій, То чи може найвеличніший сказати: ми ніколи не визнаємо окуповані території рашиськими ,ми ніколи не будем розброюватись допоки існує загроза ,ми ніколи не відмовимось від своїх героїв ,своєї мови ,історії ,все що пропонували рашисти Стамбулі це капітуляція і ми ніколи на нею не погодимся ,а то виходить все вокруг да около і жодної конкретики на що ми не підем.
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16.11.2024 14:33 Ответить
та ти спочатку красти припини та спробуй зупинити ворога, а не віддавай йому щодня по кілька кілометрів території та населених пунктів
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16.11.2024 14:34 Ответить
Зеленський призвів до поразки України у війні.
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16.11.2024 15:22 Ответить
Мінські домовленості це і були дипломатичні рішення. Чудові рішення. Максимально корисні для нас.
Але ж ідіотам цього було мало.
Дивіться тепер що ви наробили
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16.11.2024 15:32 Ответить
Він вже прогнозував закінчення у 2023-му, потім у 2024 , тепер говорить про 2025 рік. Краще б не казав нічого взагалі. Війни закінчуються коли виснажуються ресурси одноі з сторін і неуможливіють іі здатності продовжувати війну. Хтось бачить зараз, або в найближчому майбутньому щось подібне у росіі? Чи хтось думає що путін погодиться сісти за стіл переговорів якщо він бачить що він може продовжувати захоплювати все більше і більше украінських земель? Він сяде за стіл переговорів тільки тоді, коли ,,впреться головою у стіну" , і побачить подальшу безперспективність продовження війни або відчує відсутність ресурсів для цього. Поки цього не станеться - всі балачки про мир залишаться балачками. Також питання про наші ресурси і можливості. І за підсумком і взагалі- війна може продовжуватись довгі роки. І дату іі закінчення не знає ніхто. Іі визначить сама історія......
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16.11.2024 17:28 Ответить
Зеленбуд на марші,яка різниця куди. Це....розвалило всередині країни все,що можна,і продовжує виконувати завдання ФСБ по знищенню держави. Може,пора брати 5-6 геніальних менеджерів та йти? На Лук'янівку.
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16.11.2024 18:58 Ответить
 
 