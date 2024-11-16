Мы должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем, - Зеленский

Украина должна сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это - важный аспект, над которым нужно работать.

Президент добавил, что украинцы должны помнить, с кем воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.

"Никто не хочет мира так, как мы. Изменение политики США говорит о том, что, по моему мнению, война будет завершена. Я не знаю, как. Наша задача - отстоять прочную позицию. Завершение этой войны - для нас очень важен справедливый мир и чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. И поэтому нельзя склонить голову, потому что кто-то большой, а вы - меньше. Мы - великий народ, и мы должны это доказать", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что война закончится не абстрактно.

"Но точной даты нет. Но точно с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, это их обещание, и для них это также очень важно", - сказал президент.

Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.