Мы должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем, - Зеленский
Украина должна сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическим путем.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что это - важный аспект, над которым нужно работать.
Президент добавил, что украинцы должны помнить, с кем воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.
"Никто не хочет мира так, как мы. Изменение политики США говорит о том, что, по моему мнению, война будет завершена. Я не знаю, как. Наша задача - отстоять прочную позицию. Завершение этой войны - для нас очень важен справедливый мир и чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. И поэтому нельзя склонить голову, потому что кто-то большой, а вы - меньше. Мы - великий народ, и мы должны это доказать", - сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что война закончится не абстрактно.
"Но точной даты нет. Но точно с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, это их обещание, и для них это также очень важно", - сказал президент.
Ранее Зеленский также назвал условия для начала переговоров с РФ. Также Зеленский заявлял, что Путин стремится уничтожить Украину, он не хочет результата от переговоров о завершении войны. Также он уверял, что война завершится быстрее при администрации Трампа, а риторика "Садись и слушай" не работает.
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в його уяві існують дипломатій!
квартальна дипломатія, дипломатія пітєрской подворотні - які ще?
а тут - поржати з клоуна мізги не витримують? та хай собі базарить, може здохне.
Забув же про "сойтісь пасрєдінє"? Обіжає дядю Вову лисого, посрєдінє Збруча дипломатичненько так сойтісь буде обом вовам нормальненько, просто дипломатично перестануть стрілять.
Мені от цікаво, а за "плани "контрнаступу" були в кремлі одразу" - Хоч хтось під слідством?
тобто це просто як звільнення Вані Биканова - хтось має сісти, а воно виходить і меле відосички для бидла. вибори хоче аж світиться зеленим. хоч би передоз скоріше, в.о. президента Стебанчук зразу звільнить Камчатку.
клоуни оманські
разом із ЗепрЕзедентом !!
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головax буде!
Навіщо було іти в президенти? Для того, щоб тільки здавати?
Может Зеленский и не догадывался, что им манипулируют. Клоунов логике не обучают.
А чтобы сам не догадался или некогда было догадываться, посадили его на порошек и пристроили к нему в ОП наблюдающего, чтобы он от рук не отбился.
Для чего?
Читай свое первое предложение. Это как минимум.
Але ж ідіотам цього було мало.
Дивіться тепер що ви наробили