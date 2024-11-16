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Новини Війна
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Ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом, - Зеленський

Коли закінчиться війна

Україна має зробити все для того, щоб у 2025 році війна закінчилася дипломатичним шляхом. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це важливий аспект, над яким потрібно працювати.

Президент додав, що українці повинні пам'ятати, з ким воюють, оскільки росіяни не цінують людей та техніку.

"Ніхто не хоче миру, як ми. Зміна політика США говорить про те, що, на мою думку, війна буде завершена. Я не знаю - як. Наше завдання - відстояти міцну позицію. Завершення цієї війни - для нас дуже важливий справедливий мир і щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. І тому не можна схилити голову, тому хтось великий, а ви менший. Ми - великий народ і ми маємо це довести", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що війна закінчиться не абстрактно.

"Але точної дати немає. Але точно з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їх підхід, це їх обіцянка і для них це також дуже важливо", - сказав президент.

Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.

Автор: 

Зеленський (23659) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+32
Війни закінчуються або перемогами, кабо поразками, іншого не буває. Боневтік Потужний готує українців до поразки "какая разница, лиш би не стреляли?" Воно все зробило, щоб ми поклали на фронті самих патріотичних і найкращих і не перемогли ворога. Воно не дурне, воно ворог. Це воно розимінувало, відвело війська, знищило ракетні програми і всі гроші закатало в асфальт. Це воно зняло керівний скад армії і поставило туди своїх дуполизів. Це воно розвело корупцію в армії, на місцях в органах влади, МСЕК, на кордоні, в правоохоронних органах і судах. Це воно розвалило інститути влади для себе єдиного любимого.
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16.11.2024 12:22
+25
активное оманское мыкало
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16.11.2024 12:14
+18
Ось.Він не може дозволити зсу перемогти,йому одному потрібні лаври переможця-"того що зупинив війну".І байдуже якою ціною та на яких умовах.Йому головне зберегти владу.Йому немає різниці чи бути президентом України чи гауляйтером малоросії
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16.11.2024 12:15
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активное оманское мыкало
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16.11.2024 12:14 Відповісти
Менше крадіть але це вже не врятує
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16.11.2024 12:15 Відповісти
На українсько-китайському кордоні.
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16.11.2024 12:15 Відповісти
Ось.Він не може дозволити зсу перемогти,йому одному потрібні лаври переможця-"того що зупинив війну".І байдуже якою ціною та на яких умовах.Йому головне зберегти владу.Йому немає різниці чи бути президентом України чи гауляйтером малоросії
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16.11.2024 12:15 Відповісти
Точніше -йому не дають перемогти
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16.11.2024 12:22 Відповісти
Тому і добре, що не готувались до "********" війни: навіщо зайві витрати?
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16.11.2024 13:04 Відповісти
"дипломатичними шляхами" - і тут всрався
в його уяві існують дипломатій!
квартальна дипломатія, дипломатія пітєрской подворотні - які ще?
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16.11.2024 12:17 Відповісти
Діпламат, ****...
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16.11.2024 12:26 Відповісти
Зараз потрібно зробити все щоб зупинити кацапів - а до 2025 ще потрібно дожити
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16.11.2024 12:17 Відповісти
Вова, іди тихенько в ліс. А дипломатичним шляхом війну закінчать без тебе, як закінчували 9 років тому.
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16.11.2024 12:20 Відповісти
Ти її, вже закінчив у 19... у себе в голові...
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16.11.2024 12:21 Відповісти
Шановні журналісти, припиніть атаку на мізки українців зеленими самородками! Це нормальна людина не витримає. Залиште ці ''перли'' для шмарафону-там публіка звикла до таких ''нерукотворних самородків''🤢
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16.11.2024 12:22 Відповісти
мізги ж не плавляться коли на вулицях відловлюють мужичків? мізгам нормально мізгається?
а тут - поржати з клоуна мізги не витримують? та хай собі базарить, може здохне.
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16.11.2024 12:31 Відповісти
Війни закінчуються або перемогами, кабо поразками, іншого не буває. Боневтік Потужний готує українців до поразки "какая разница, лиш би не стреляли?" Воно все зробило, щоб ми поклали на фронті самих патріотичних і найкращих і не перемогли ворога. Воно не дурне, воно ворог. Це воно розимінувало, відвело війська, знищило ракетні програми і всі гроші закатало в асфальт. Це воно зняло керівний скад армії і поставило туди своїх дуполизів. Це воно розвело корупцію в армії, на місцях в органах влади, МСЕК, на кордоні, в правоохоронних органах і судах. Це воно розвалило інститути влади для себе єдиного любимого.
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16.11.2024 12:22 Відповісти
ну так, треба знов в Оман їхати.
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16.11.2024 12:22 Відповісти
****
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16.11.2024 12:24 Відповісти
Так-так, чули вже...

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16.11.2024 12:27 Відповісти
Видно лікар застряг в пробці і Вава не детоксикувавшись насипала нову порцію "порошку незламності"?
Забув же про "сойтісь пасрєдінє"? Обіжає дядю Вову лисого, посрєдінє Збруча дипломатичненько так сойтісь буде обом вовам нормальненько, просто дипломатично перестануть стрілять.
Мені от цікаво, а за "плани "контрнаступу" були в кремлі одразу" - Хоч хтось під слідством?
тобто це просто як звільнення Вані Биканова - хтось має сісти, а воно виходить і меле відосички для бидла. вибори хоче аж світиться зеленим. хоч би передоз скоріше, в.о. президента Стебанчук зразу звільнить Камчатку.
клоуни оманські
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16.11.2024 12:28 Відповісти
Yoбунат ЗЄльоний,трампушка не буде чекати 2025 року.Він хоче ще в цьому тебе на кукані крутнути...)))
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16.11.2024 12:34 Відповісти
Обрали легко на свою голову лихо - квартальну владу. Позбутися - важко
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16.11.2024 12:36 Відповісти
Дипломат?А що ти в цьому розумієш?В тебе навіть вигляд якогось невігласа небритого.Який не має до себе
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16.11.2024 12:42 Відповісти
Це як, Володимир Олександрович ? Криворізька школа дипломатії переможе всі інші? Мабуть, як у 19 році, припинити стріляти, подивитися у очі і домовитися посередині?
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16.11.2024 12:45 Відповісти
Головне , не дати цим зеленим покидькам втекти з Украіни ,
разом із ЗепрЕзедентом !!
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16.11.2024 12:48 Відповісти
Втечуть! Заплатять і втечуть, зелені у зелених неміряно!
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16.11.2024 13:35 Відповісти
Дурна чи що ? По твоєму Україна почала цю війну ? Чи може давай всеж почнем призов жінок і підеш той Крим звільняти ?
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16.11.2024 13:19 Відповісти
Володимepе Олександровичу, не йдіть на поводу у Трампа із цим перемир'ям.
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головax буде!
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16.11.2024 13:08 Відповісти
О один з 75% ви ще не вимерли довбні ?
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16.11.2024 13:21 Відповісти
А ти, "зійдемося посередині", лише лаятися можеш!
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16.11.2024 13:50 Відповісти
Це називається дивитись правді у очі, якщо в тебе є план як звільнити території не поклавши при цьому сотні тисяч життів, іді покази його своєму потужному, а то в нього плани закінчуються і показувати не знає що.
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16.11.2024 19:57 Відповісти
А 20% території в полоні залишаться!
Навіщо було іти в президенти? Для того, щоб тільки здавати?
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16.11.2024 13:17 Відповісти
Ну то іди відвоюй, покажи як, герой
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16.11.2024 13:22 Відповісти
а навіщо було вибирати клоуна керувати державою?
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16.11.2024 14:39 Відповісти
Для этого он и пошел в президенты. Точнее его сделали президентом те, кто сейчас в москве.
Может Зеленский и не догадывался, что им манипулируют. Клоунов логике не обучают.
А чтобы сам не догадался или некогда было догадываться, посадили его на порошек и пристроили к нему в ОП наблюдающего, чтобы он от рук не отбился.
Для чего?
Читай свое первое предложение. Это как минимум.
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16.11.2024 15:25 Відповісти
Війни ніколи не закінчуються дипломатичним шляхом, вивчи вже це на шостому році БАРАН. Війни закінчуються на полі бою, а дипломати затверджують результати.
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16.11.2024 13:17 Відповісти
та цей баран просто в очі хижому вовку гляне
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16.11.2024 14:36 Відповісти
І побачить там мир.
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16.11.2024 15:28 Відповісти
для нас дуже важливий справедливий мир і щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. -нехай з Твої родом так поступлять, як із сотнями тисяч українського народу ,котрий став жертвою нав'язаного несправедливого миру .
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16.11.2024 14:29 Відповісти
на жаль, український народ став жертвою власного приколу - власного вибору.
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16.11.2024 14:37 Відповісти
Чим більше "найвеличніший " заявляє про мир тим більш нахабно веде себе ворог, жодної ночі без атак шахедів на мирні міста ,жодного дня беж жертв серед мирного населення та і на покровському напрямку ворог просуваєтся ,Чи може конкретно Зеля заявити про який мир має бути ?,тому що вчора рашиський виродок путін в телефоні розмові з Шольцом нічого нового не сказав розброєння України ,ваідмова від своїх територій ,денацифікація ,зняття санкцій, То чи може найвеличніший сказати: ми ніколи не визнаємо окуповані території рашиськими ,ми ніколи не будем розброюватись допоки існує загроза ,ми ніколи не відмовимось від своїх героїв ,своєї мови ,історії ,все що пропонували рашисти Стамбулі це капітуляція і ми ніколи на нею не погодимся ,а то виходить все вокруг да около і жодної конкретики на що ми не підем.
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16.11.2024 14:33 Відповісти
та ти спочатку красти припини та спробуй зупинити ворога, а не віддавай йому щодня по кілька кілометрів території та населених пунктів
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16.11.2024 14:34 Відповісти
Зеленський призвів до поразки України у війні.
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16.11.2024 15:22 Відповісти
Мінські домовленості це і були дипломатичні рішення. Чудові рішення. Максимально корисні для нас.
Але ж ідіотам цього було мало.
Дивіться тепер що ви наробили
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16.11.2024 15:32 Відповісти
Він вже прогнозував закінчення у 2023-му, потім у 2024 , тепер говорить про 2025 рік. Краще б не казав нічого взагалі. Війни закінчуються коли виснажуються ресурси одноі з сторін і неуможливіють іі здатності продовжувати війну. Хтось бачить зараз, або в найближчому майбутньому щось подібне у росіі? Чи хтось думає що путін погодиться сісти за стіл переговорів якщо він бачить що він може продовжувати захоплювати все більше і більше украінських земель? Він сяде за стіл переговорів тільки тоді, коли ,,впреться головою у стіну" , і побачить подальшу безперспективність продовження війни або відчує відсутність ресурсів для цього. Поки цього не станеться - всі балачки про мир залишаться балачками. Також питання про наші ресурси і можливості. І за підсумком і взагалі- війна може продовжуватись довгі роки. І дату іі закінчення не знає ніхто. Іі визначить сама історія......
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16.11.2024 17:28 Відповісти
Зеленбуд на марші,яка різниця куди. Це....розвалило всередині країни все,що можна,і продовжує виконувати завдання ФСБ по знищенню держави. Може,пора брати 5-6 геніальних менеджерів та йти? На Лук'янівку.
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16.11.2024 18:58 Відповісти
 
 