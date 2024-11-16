Ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом, - Зеленський
Україна має зробити все для того, щоб у 2025 році війна закінчилася дипломатичним шляхом.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що це важливий аспект, над яким потрібно працювати.
Президент додав, що українці повинні пам'ятати, з ким воюють, оскільки росіяни не цінують людей та техніку.
"Ніхто не хоче миру, як ми. Зміна політика США говорить про те, що, на мою думку, війна буде завершена. Я не знаю - як. Наше завдання - відстояти міцну позицію. Завершення цієї війни - для нас дуже важливий справедливий мир і щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. І тому не можна схилити голову, тому хтось великий, а ви менший. Ми - великий народ і ми маємо це довести", - сказав глава держави.
Він також наголосив, що війна закінчиться не абстрактно.
"Але точної дати немає. Але точно з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їх підхід, це їх обіцянка і для них це також дуже важливо", - сказав президент.
Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.
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в його уяві існують дипломатій!
квартальна дипломатія, дипломатія пітєрской подворотні - які ще?
а тут - поржати з клоуна мізги не витримують? та хай собі базарить, може здохне.
Забув же про "сойтісь пасрєдінє"? Обіжає дядю Вову лисого, посрєдінє Збруча дипломатичненько так сойтісь буде обом вовам нормальненько, просто дипломатично перестануть стрілять.
Мені от цікаво, а за "плани "контрнаступу" були в кремлі одразу" - Хоч хтось під слідством?
тобто це просто як звільнення Вані Биканова - хтось має сісти, а воно виходить і меле відосички для бидла. вибори хоче аж світиться зеленим. хоч би передоз скоріше, в.о. президента Стебанчук зразу звільнить Камчатку.
клоуни оманські
разом із ЗепрЕзедентом !!
Європа допоможе, режим максимальної економії, скасуйте всі пільги всім!
Робіть додаткову мобілізацію! Ми вистоємо!
Головне не бути першим млинцем для Трампа.
Треба хоч пів-року протриматися.
А там у них більше реальності у головax буде!
Навіщо було іти в президенти? Для того, щоб тільки здавати?
Может Зеленский и не догадывался, что им манипулируют. Клоунов логике не обучают.
А чтобы сам не догадался или некогда было догадываться, посадили его на порошек и пристроили к нему в ОП наблюдающего, чтобы он от рук не отбился.
Для чего?
Читай свое первое предложение. Это как минимум.
Але ж ідіотам цього було мало.
Дивіться тепер що ви наробили