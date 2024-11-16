Ми повинні зробити все, щоб у 2025 році війна закінчилась дипломатичним шляхом, - Зеленський

Україна має зробити все для того, щоб у 2025 році війна закінчилася дипломатичним шляхом.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це важливий аспект, над яким потрібно працювати.

Президент додав, що українці повинні пам'ятати, з ким воюють, оскільки росіяни не цінують людей та техніку.

"Ніхто не хоче миру, як ми. Зміна політика США говорить про те, що, на мою думку, війна буде завершена. Я не знаю - як. Наше завдання - відстояти міцну позицію. Завершення цієї війни - для нас дуже важливий справедливий мир і щоб не було відчуття, що ми втратили кращих заради несправедливості, яку вам нав’язали. І тому не можна схилити голову, тому хтось великий, а ви менший. Ми - великий народ і ми маємо це довести", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що війна закінчиться не абстрактно.

"Але точної дати немає. Але точно з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їх підхід, це їх обіцянка і для них це також дуже важливо", - сказав президент.

Раніше Зеленський також назвав умови для початку переговорів з РФ. Також Зеленський заявляв, що Путін прагне знищити Україну, він не хоче результату від перемовин про завершення війни. Окрім того, він запевняв, що війна завершиться швидше за адміністрації Трампа, а риторика "Сідай і слухай" не працює.