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Новости Война
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Враг продвинулся во Часовом Яре, Берестках и Дальнем, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Часовом Яре, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что бы ни говорил Путин, он не хочет мира и не готов к переговорам, - Макрон

Росіяни просунулись в Часовому Яру

Росіяни продовжують рух до Курахового

Автор: 

Донецкая область (9518) Часов Яр (316)


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Топ комментарии
+11
А кулі, цеж такий План перемоги Зеленського. А ще на підході план незламності з планом потужності.
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18.11.2024 07:01
+6
Хіба для балістики треба ночі?(Хіба нею лиш по рашці треба,а по ТОТ ні,щоб помогти хлопцям хоч тут?(((По Сумах прилетіло,а по боневтіку ні(((
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18.11.2024 06:24
+4
Зеля, поверни Залужного з його генералами , якщо ти їх ще не убив і напиши заповіт, скотина ждвська
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18.11.2024 10:30
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Тiса ще не замерзла.
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18.11.2024 04:14 Ответить
зелене кодло намагається до НР зробити пуйлу подарунок - Україну
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18.11.2024 06:08 Ответить
Хіба для балістики треба ночі?(Хіба нею лиш по рашці треба,а по ТОТ ні,щоб помогти хлопцям хоч тут?(((По Сумах прилетіло,а по боневтіку ні(((
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18.11.2024 06:24 Ответить
А кулі, цеж такий План перемоги Зеленського. А ще на підході план незламності з планом потужності.
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18.11.2024 07:01 Ответить
Заберіть хтонеть, від нього вже цей план.)))
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18.11.2024 17:15 Ответить
Кремлівський сирок все просерає !!!!!
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18.11.2024 08:06 Ответить
Шановні, не пишіть дурниць, ситуація там дуже важка, велика кількість людей йде в СЗЧ ще не доїхавши до передка з учебки....
Вся інформація про просування москалів, доходить до нас, із затримкою щонайменше в три дні....
Єдиний варіант, плановий відхід, з першочерговим виведенням баз технічного забезпечення бригад....
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18.11.2024 09:44 Ответить
не пиши дурниць і не відбілюй зрадників.
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18.11.2024 10:14 Ответить
Ти дивись який потужний ухилянтіссімус із пшекостана розкомандувався.
Твоя думка дуже важлива для нас, не припиняй писати
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18.11.2024 14:07 Ответить
Зеля, поверни Залужного з його генералами , якщо ти їх ще не убив і напиши заповіт, скотина ждвська
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18.11.2024 10:30 Ответить
Перемога все ближче. З відеозвернень Зеленого
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18.11.2024 12:46 Ответить
 
 