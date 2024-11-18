Враг продвинулся во Часовом Яре, Берестках и Дальнем, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Часовом Яре, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки", - говорится в сообщении.

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