Враг продвинулся во Часовом Яре, Берестках и Дальнем, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг продвинулся в Часовом Яре, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки", - говорится в сообщении.
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