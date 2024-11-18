Силы ПВО сбили 8 вражеских БпЛА из 11, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С вечера 17 ноября российские захватчики атаковали Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Также враг выпустил 11 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА - локально потеряны", - говорится в сообщении.
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Чекайте , москалі кляті , і до вас скоро щось прилетить 🤬