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Силы ПВО сбили 8 вражеских БпЛА из 11, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО 18 листопада

С вечера 17 ноября российские захватчики атаковали Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Также враг выпустил 11 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА - локально потеряны", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Киевской области зафиксировано БПЛА: Работает ПВО

Інфографіка збитих цілей 18 листопада

Автор: 

беспилотник (3542) ПВО (2713) ракеты (3556) Воздушные силы (2257)


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Невже кацапам не встигли підвезти сотню шахедів , а тільки десяток ?
Чекайте , москалі кляті , і до вас скоро щось прилетить 🤬
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18.11.2024 09:03 Ответить
 
 