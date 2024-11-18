Рашисты ударили по пригороду Херсона: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром, 18 ноября, российские захватчики обстреляли пригород Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Снаряд оккупантов попал по частному домовладению, в результате чего возник пожар.
Спасатели быстро прибыли по вызову и потушили его.
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