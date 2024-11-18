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Новости Война
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Рашисты ударили по пригороду Херсона: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

РФ обстріляла передмістя Херсону 18 листопада 2024 року

Утром, 18 ноября, российские захватчики обстреляли пригород Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Снаряд оккупантов попал по частному домовладению, в результате чего возник пожар.

Спасатели быстро прибыли по вызову и потушили его.

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РФ обстріляла передмістя Херсону 18 листопада 2024 року
РФ обстріляла передмістя Херсону 18 листопада 2024 року
РФ обстріляла передмістя Херсону 18 листопада 2024 року
РФ обстріляла передмістя Херсону 18 листопада 2024 року

Автор: 

обстрел (26891) Херсон (2790) ГСЧС (4945) Херсонская область (4713)


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