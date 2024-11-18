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В Курской области рашисты не прекращают попыток штурмовать позиции Сил обороны, - ОТГ "Северск"

Бойові дії на Курщині

Погодные условия не позволят в полной мере использовать россиянами в Курской области разведывательные и FPV-дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.

Военный отметил, если у врага есть техника - атакует ею, если же техника выбита - штурмовать посылают малые группы пехоты. Однако тактика "накатов" на Курщине дает сбой.

"За последние дни даже российские пропагандисты не указали, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается", - заверил Вадим Мысник.

Напомним, украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курске, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю до любых переговоров.

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Автор: 

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Ви знаєте, як ловлять мавп в Індії? Дуже просто ловлять. Закопують в землю глечики з вузьким горлом і кидають туди горіхи. Йде мавпа. Бачить в землі дірку. Бачить в дірці горіхи. Багато горіхів. Запускає в дірку п'ятірню і нагортає скільки може горіхів. Повну жменю нагортає. І намагається їх витягнути. Але не може витягнути, бо лапа з горіхами крізь вузьке горло глечика пролізти не може. Ну ніяк не може! Мавпа спочатку біситься, стрибає, рве лапу. Потім заспокоюється і сидить. Годину. Дві. Три. Але розтиснути пальці, щоб випустити горіхи, не здогадується! Ну не може вона випустити горіхи! Не здатна. Потім приходять мисливці і вбивають мавп. Навіть не з рушниць. Просто палицями. Підходять і б'ють мавп по головах. Одну за одною. І оці помирають. Так і не випустивши горіхи.

Так ось це про Пиню і курскую область.
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18.11.2024 14:08 Ответить
Хлопці з металевими яйцями!
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18.11.2024 14:09 Ответить
А як мало бути? Зеленскій в голові вже всіх поборов, і посцяв з стіни Кремля?
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18.11.2024 14:14 Ответить
 
 