В Курской области рашисты не прекращают попыток штурмовать позиции Сил обороны, - ОТГ "Северск"
Погодные условия не позволят в полной мере использовать россиянами в Курской области разведывательные и FPV-дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.
Военный отметил, если у врага есть техника - атакует ею, если же техника выбита - штурмовать посылают малые группы пехоты. Однако тактика "накатов" на Курщине дает сбой.
"За последние дни даже российские пропагандисты не указали, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается", - заверил Вадим Мысник.
Напомним, украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курске, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю до любых переговоров.
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Так ось це про Пиню і курскую область.