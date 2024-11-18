В Курской области рашисты не прекращают попыток штурмовать позиции Сил обороны, - ОТГ "Северск"

Погодные условия не позволят в полной мере использовать россиянами в Курской области разведывательные и FPV-дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.

Военный отметил, если у врага есть техника - атакует ею, если же техника выбита - штурмовать посылают малые группы пехоты. Однако тактика "накатов" на Курщине дает сбой.

"За последние дни даже российские пропагандисты не указали, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается", - заверил Вадим Мысник.

Напомним, украинские войска отражают ожесточенное контрнаступление россиян в Курске, поскольку глава России Владимир Путин стремится вернуть российскую землю до любых переговоров.

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