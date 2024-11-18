Украина надеется получить оружие российского производства, захваченное Израилем в Ливане и Секторе Газа
Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель незадолго до перехода в правительство подала проект закона, который предлагает все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, Секторе Газа или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, передавать армии Украины вместо того, чтобы уничтожать, как это практикуется сейчас.
Подчеркивая, что Иерусалим и Киев страдают от одного и того же врага, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук радушно оценил предложение Хаскель, сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль одобрит его. Оружие, произведенное в России, которое находится в руках террористических организаций, доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, "Хезболлу", ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат", - заявил Евгений Корнийчук.
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Але це багато говорить про людей...
Что ты несешь про мозги бляха муха, чо забыл как арабы на моцыках с мачете и с калашами въехали в приграничье Израильское и вырезали местных как скот? Там такие же ************ сидят как арестович с будангай...
Ізраїль, що поставляє зброю та мікроелектроніки Росії, щось там віддасть ненависній Україні.
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2257 https://www.9tv.co.il/Author?id=2257 Станислав Окуневич
4 ноября 2024
Военное руководство https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/16716108 рассматривает вопрос о формировании нового подразделения , на вооружении которого будут трофейные ПТУРы, найденные на объектах "Хизбаллы" в южном Ливане. Новейших противотанковых снарядов российского и иранского производства, захваченных у исламистов, хватит для оснащения целого специализированного отряда.
По мере расширения боевых действий в южном Ливане военные столкнулись с побочным вопросом - что делать с огромными трофейными арсеналами. Первоначально планировалось взрывать чуждые для ЦАХАЛа боевые средства в процессе сноса инфраструктуры террористов. Однако в конечном итоге в высших сферах приняли решение доставить значительную часть найденных запасов в Израиль.
Для вывоза оружия на военные склады еврейского государства ЦАХАЛ задействовал несколько десятков грузовиков.