Украина надеется получить оружие российского производства, захваченное Израилем в Ливане и Секторе Газа

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель незадолго до перехода в правительство подала проект закона, который предлагает все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, Секторе Газа или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, передавать армии Украины вместо того, чтобы уничтожать, как это практикуется сейчас.

Подчеркивая, что Иерусалим и Киев страдают от одного и того же врага, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук радушно оценил предложение Хаскель, сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль одобрит его. Оружие, произведенное в России, которое находится в руках террористических организаций, доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, "Хезболлу", ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат", - заявил Евгений Корнийчук.