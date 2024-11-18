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Украина надеется получить оружие российского производства, захваченное Израилем в Ливане и Секторе Газа

Шарен Хаскель - ініціаторка передавання Україні зброї, захопленої армією Ізраїля
Фото: Israel info

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель незадолго до перехода в правительство подала проект закона, который предлагает все оружие российского производства, найденное ЦАХАЛом в Ливане, Секторе Газа или на палестинских территориях в Иудее и Самарии, передавать армии Украины вместо того, чтобы уничтожать, как это практикуется сейчас.

Подчеркивая, что Иерусалим и Киев страдают от одного и того же врага, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук радушно оценил предложение Хаскель, сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль одобрит его. Оружие, произведенное в России, которое находится в руках террористических организаций, доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, "Хезболлу", ХАМАС и всех тех, кто стремится убивать израильских граждан и солдат", - заявил Евгений Корнийчук.

Автор: 

Израиль (1918) оружие (10198)


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Топ комментарии
+7
Ха-ха-ха.
Ізраїль, що поставляє зброю та мікроелектроніки Росії, щось там віддасть ненависній Україні.
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18.11.2024 14:28
+5
русофіл та українофоб Натантяху не дастьУкраїні навіть іржавого патрону
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18.11.2024 14:26
+3
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18.11.2024 14:14
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18.11.2024 14:14 Ответить
Орла синьою фарбою пофарбуйте
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18.11.2024 14:23 Ответить
Знищувати зброю це взагалі якесь дикунство
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18.11.2024 14:17 Ответить
Більше дикунство, це коли люди зброєю знищують одні одних.

Але це багато говорить про людей...
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18.11.2024 14:23 Ответить
Взагалі то потрібно, бо там може бути спеціально модифікована зброя для того, щоб завдати шкоди супротивнику,що взяв її як трофей.Крім того,ніхто не знає як і де вона зберігалася,це може спричинити не штатне спрацювання, або не спрацювання,коли потрібно, що теж небезпечно втратами.
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18.11.2024 14:28 Ответить
Калаш он и в Африке калаш. Израиль не с реальным противником воюет, как как на него тут надрачивают и ставят его армию в пример, а с племенами тумба-юмба. А патроны и стрелкотня нам не помешает. Врядли там авиация, танки или хотя бы РСЗО маломальское
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18.11.2024 14:31 Ответить
Вообще-то с реальным. Просто никто в Израиле не додумался до "надо просто перестать стрелять". Учитывая количество населения Израиля и количество его врагов вокруг - ситуация у них похлеще нашей, а мозгов побольше нашего.
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18.11.2024 14:37 Ответить
У хамасса и ливана есть авиация? бронетехника, рсзо, балистические ракеты?
Что ты несешь про мозги бляха муха, чо забыл как арабы на моцыках с мачете и с калашами въехали в приграничье Израильское и вырезали местных как скот? Там такие же ************ сидят как арестович с будангай...
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18.11.2024 14:39 Ответить
Вы почитайте про все войны, которые вел Израиль за последние 50 лет. И про их систему воинской обязанности или их систему налогов.
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18.11.2024 14:44 Ответить
Ага, козаки и Киевская Русь в свое время тоже ***** всем раздавали налево и направо. Мы живем сдесь и сейчас вообще-то. А еще у них союзник США. А у нас никого нету, мы на едине с кацапами. Нам никто не поможет, разве что случится "казус Бульбы" и поляки войдут в Беларусь.
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18.11.2024 14:49 Ответить
Причем здесь когда-то? Война с лигой арабов у них закончилась по-моему в 93 или 94 году. Она с небольшими перерывами длилась почти 30 лет. До этого у них были и танковые сражения, прочее. Сейчас никто не лезет нахрапом не потому, что не могут, а потому, что знают что и как получат в ответ. И мало не покажется.
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18.11.2024 14:53 Ответить
Ну да, как я выше написал за них тащих мазу США, Великобритания, ну и все остальные. А за нах никто. И где искать народы, которые ненавидят русских? Вот есть наратив, что кацапы всю свою историю ведут войны. Раз ведут войны значит должны быть и враги. Вопрос. Где они? Их враги - наши союзники. У нас союзников нет - выходит, что у россии нету и врагов. Диллема.
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18.11.2024 14:57 Ответить
Почитайте как мы голосовали в ООН в последние годы и что ляпнул Зеля про Израиль в своем обращении. Там ответы на многие вопросы.
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18.11.2024 15:06 Ответить
И, кстати, мы сами отказались от возможности стать основным союзником США вне НАТО. В 21 году. Я часто говорю - Если мы хотим чтобы к нам относились как к Израилю или Тайваню - нужно и вести себя как Израиль или Тайвань, а не как условное Сомали.
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18.11.2024 14:56 Ответить
Не с этим народом, к сожалению. Вот типа домбас отхапали. Но домбасня никуда не делась. Она рассползлась по територии Украины и ждет. В Киеве, к слову, много домбасни...
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18.11.2024 14:58 Ответить
У Хезболлы есть и бронетехника, рсзо, и балистические ракеты и БПЛА
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18.11.2024 16:13 Ответить
Вот это РСЗО? на базе тойоты?
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18.11.2024 16:16 Ответить
Основная часть РСЗО у них на грузовиках с тентами замаскированные под гражданские.
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18.11.2024 16:20 Ответить
Именно калаши и патроньі к нему чаще всего модифицируют чтоб взрьівалась казенная часть или разрьівало-отрьівало ствол,раня и убивая стрелка.Магазиньі с патронами тоже для таких же целей подкидьівают или оставляют при отступлении.Иногда магазиньі превращают в мину,что взровется при снаряжении.
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18.11.2024 14:49 Ответить
русофіл та українофоб Натантяху не дастьУкраїні навіть іржавого патрону
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18.11.2024 14:26 Ответить
Ха-ха-ха.
Ізраїль, що поставляє зброю та мікроелектроніки Росії, щось там віддасть ненависній Україні.
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18.11.2024 14:28 Ответить
Кацап, ты постоянно пишешь лживый спам
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18.11.2024 16:05 Ответить
"Хуцпа" - подумав єврей.
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18.11.2024 14:28 Ответить
Именно для этого мы поддержали в ООН антиизраильскую резолюцию с осуждением действий Израиля, а Зеленский призвал Израиль прекратить военные действия? Чтобы что?

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18.11.2024 14:42 Ответить
Не передадуть. Ізраїль має де її застосувати.
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18.11.2024 14:46 Ответить
"Не пропадать же российскому добру: в ЦАХАЛе подумывают о "трофейном" подразделении

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2257 https://www.9tv.co.il/Author?id=2257 Станислав Окуневич



4 ноября 2024
Военное руководство https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/16716108 рассматривает вопрос о формировании нового подразделения , на вооружении которого будут трофейные ПТУРы, найденные на объектах "Хизбаллы" в южном Ливане. Новейших противотанковых снарядов российского и иранского производства, захваченных у исламистов, хватит для оснащения целого специализированного отряда.

По мере расширения боевых действий в южном Ливане военные столкнулись с побочным вопросом - что делать с огромными трофейными арсеналами. Первоначально планировалось взрывать чуждые для ЦАХАЛа боевые средства в процессе сноса инфраструктуры террористов. Однако в конечном итоге в высших сферах приняли решение доставить значительную часть найденных запасов в Израиль.

Для вывоза оружия на военные склады еврейского государства ЦАХАЛ задействовал несколько десятков грузовиков.
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18.11.2024 16:09 Ответить
На жаль від Ізраїлю нам не було майже жодної допомоги лише гуманіарна щось 23 мільйони доларів ,на відміну від Естонії значно меншої країни по населенню і ВВП понад 600 мільйонів доларів ,тому жодних ілюзій.
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18.11.2024 16:21 Ответить
Вообще-то это не так. Например, Израиль передал нам умную систему раннего оповещения о ракетных и подобных угрозах, позволяющую увеличить возможности для время реакции на эти атаки. Но наша власть ее не удосужилась до сих пор ввести в эксплуатацию.
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18.11.2024 17:35 Ответить
 
 