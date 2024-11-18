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На должность военного омбудсмена несколько кандидатов, скоро будем анонсировать, - Умеров

Військовий омбудсмен: Умєров анонсував призначення

Вскоре будет объявлен кандидат на должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч, мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", - отметил глава Минобороны.

Умеров заявил, что министерство хочет "защитить права военнослужащих".

Также он отметил важность работы с ВСП, другими правоохранительными органами Главной инспекцией Минобороны для этого.

"В этом направлении работаем, скоро будем анонсировать", - добавил министр.

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Автор: 

Минобороны (9285) омбудсмен (594) Умеров Рустем (505)


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Український часопис
@falledlenin
·
16 лист.
В цей день 2023 року в рос.полоні від катувань та голоду у СІЗО-2, Вязьма загинув Олександр Грицюк- солдат ЗСУ 110 ОМБр, механік-водій. 10.04.2022 під Новобахмутівкою потрапив в полон. Вага тіла була менше 50 кг, голова синя, ніc зламаний, пальці без нігтів, за життя важив 110 кг
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18.11.2024 15:06
+3
Ще не всіх кандидаток на окружній протестувал?
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18.11.2024 15:08
+3
обирають між ригом та ригом
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18.11.2024 15:11
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Вода в ступі....
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18.11.2024 15:02 Ответить
Український часопис
@falledlenin
·
16 лист.
В цей день 2023 року в рос.полоні від катувань та голоду у СІЗО-2, Вязьма загинув Олександр Грицюк- солдат ЗСУ 110 ОМБр, механік-водій. 10.04.2022 під Новобахмутівкою потрапив в полон. Вага тіла була менше 50 кг, голова синя, ніc зламаний, пальці без нігтів, за життя важив 110 кг
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18.11.2024 15:06 Ответить
Червоний хрест тим часом гуляє у Туреччині на курортах,а русопідарів відкормлюють до 110 кіло з 50 у наших тюрмах
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18.11.2024 15:14 Ответить
Царство небесне...
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18.11.2024 18:14 Ответить
Ще не всіх кандидаток на окружній протестувал?
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18.11.2024 15:08 Ответить
Бутусова чи Світана,слабо?
Ну хоч би не безмозглу
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18.11.2024 15:11 Ответить
обирають між ригом та ригом
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18.11.2024 15:11 Ответить
Знайшли шістку д'єрмака.
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18.11.2024 15:29 Ответить
Невже дійшла черга до "Лисого"?
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18.11.2024 15:30 Ответить
На посаду військового омбудсмена є декілька кандидатів - Іванов, Пєтров, Сідоров.
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18.11.2024 15:35 Ответить
більше омбуцменів, красивих і різних
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18.11.2024 15:36 Ответить
 
 