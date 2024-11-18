На должность военного омбудсмена несколько кандидатов, скоро будем анонсировать, - Умеров
Вскоре будет объявлен кандидат на должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч, мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", - отметил глава Минобороны.
Умеров заявил, что министерство хочет "защитить права военнослужащих".
Также он отметил важность работы с ВСП, другими правоохранительными органами Главной инспекцией Минобороны для этого.
"В этом направлении работаем, скоро будем анонсировать", - добавил министр.
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@falledlenin
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16 лист.
В цей день 2023 року в рос.полоні від катувань та голоду у СІЗО-2, Вязьма загинув Олександр Грицюк- солдат ЗСУ 110 ОМБр, механік-водій. 10.04.2022 під Новобахмутівкою потрапив в полон. Вага тіла була менше 50 кг, голова синя, ніc зламаний, пальці без нігтів, за життя важив 110 кг
Ну хоч би не безмозглу