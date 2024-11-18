На должность военного омбудсмена несколько кандидатов, скоро будем анонсировать, - Умеров

Вскоре будет объявлен кандидат на должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч, мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", - отметил глава Минобороны.

Умеров заявил, что министерство хочет "защитить права военнослужащих".

Также он отметил важность работы с ВСП, другими правоохранительными органами Главной инспекцией Минобороны для этого.

"В этом направлении работаем, скоро будем анонсировать", - добавил министр.

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