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Минобороны кодифицировало FPV-комплекс "Вихор"

FPV-комплекс Вихор у ЗСУ

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихор", который может догнать в движении вражескую бронетехнику или автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Дроны этого комплекса также поражают живую силу оккупантов в окопах и блиндажах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для управления FPV-комплексом "Вихор" пилот использует специальный пульт, FPV-очки, а также оборудование для приема-передачи сигнала.

Производители могут оснастить дроны и дополнительным оборудованием для выполнения более широкого круга задач.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль "Пернач" отечественного производства.

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Автор: 

Минобороны (9285) техника (1732) fvp-дрон (99)


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