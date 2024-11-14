Минобороны кодифицировало дистанционный модуль ведения огня "Пернач" отечественного производства. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль "Пернач" отечественного производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МОУ.

"На турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7,62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой", - говорится в сообщении.

Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.

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Напоминаем, что производители и разработчики образцов вооружения и военной техники, имеющие вопросы относительно процесса кодификации, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].