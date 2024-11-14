Минобороны кодифицировало дистанционный модуль ведения огня "Пернач" отечественного производства. ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль "Пернач" отечественного производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МОУ.
"На турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7,62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой", - говорится в сообщении.
Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.
Напоминаем, что производители и разработчики образцов вооружения и военной техники, имеющие вопросы относительно процесса кодификации, могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на электронную почту: [email protected].
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Перспективний.
Дуже цікаво - яким він буде в практичному використанні.
під назвою *****, вони пройшли кодифікацію, чи пройшли ті кому треба було пройти ?