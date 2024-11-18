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Новости
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Лидера банды рэкетиров с Закарпатья, скрывшегося после вручения подозрения, задержали в Чехии, - СБУ

СБУ повідомила про затримання рекетира у Празі

Благодаря совместным усилиям Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Интерпола и правоохранительных органов Чешской Республики в Праге задержан лидер банды рэкетиров из Закарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о преступной деятельности рэкетира?

По материалам дела, участники группировки под вымышленными предлогами требовали деньги с местных жителей, а в случае отказа - угрожали физической расправой.

Задокументировано, как в 2021 году глава группы "выбивал" из закарпатского предпринимателя 110 тысяч американских долларов несуществующего долга.

Тогда правоохранители задержали рэкетира и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Смотрите также: "Выбивали" $2,5 млн у военного: нейтрализована банда рэкетиров на Днепропетровщине, которую возглавлял депутат местного совета, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Однако, накануне судебного заседания злоумышленник сбежал за границу под видом "внезапного" ухудшения здоровья и длительное время скрывался там.

По материалам СБУ фигуранта объявили в международный розыск.

Во время комплексных мероприятий рэкетира задержали в столице Чешской Республики, где он пытался скрыться от правосудия.

Сейчас планируется его экстрадиция в Украину, где он предстанет перед судом за преступления, совершенные в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что нейтрализована банда рэкетиров на Днепропетровщине, которую возглавлял депутат местного совета.

Автор: 

рэкет (143) СБУ (19853) Чехия (1701) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+3
Можуть коли хочуть -- а як же посадовці - депутати які здристнули за кордон з мільионними статками? - іх вже не дістати?
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18.11.2024 16:26
+2
Не этот часом?
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18.11.2024 16:27
+1
А Ви думаєте хтось на втикачів хабарників у інтерпол щось подає? В тому і суть наших барига у погонах- вони продають ол інклюзів, усе заздалегідь вирішено.
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18.11.2024 16:31
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Можуть коли хочуть -- а як же посадовці - депутати які здристнули за кордон з мільионними статками? - іх вже не дістати?
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18.11.2024 16:26 Ответить
А Ви думаєте хтось на втикачів хабарників у інтерпол щось подає? В тому і суть наших барига у погонах- вони продають ол інклюзів, усе заздалегідь вирішено.
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18.11.2024 16:31 Ответить
Не этот часом?
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18.11.2024 16:27 Ответить
А коли і де буде затримано банду влади?
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18.11.2024 16:34 Ответить
Колись так само і вся ЗЕбанда втече закордон писати мемуари. А наступний през із прідворних волонтьорів і друг олігарха Фіали- притула, буде розводить руками, і в підручниках писать що це все Порох і 30 років поганої влади
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18.11.2024 16:39 Ответить
Злодюзі загрожує ДО 7 років, військовому який закінчився та пішов у СЗЧ від 5 до 10!
Щось в нашій країні не так.
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18.11.2024 16:42 Ответить
насправді.людина просто дала в борг не тому.кому треба
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18.11.2024 16:51 Ответить
А чому не затримувати подібним образом синків із ze dlb які ухиляються від мобілізації???
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18.11.2024 17:53 Ответить
і прикордонника з дронами не помітили рецидивіста - дивина
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18.11.2024 17:58 Ответить
Отже хтось за "дякую" спочатку випустив (надав дозвіл слідчий,прокурор,суд?) за кордон особливо небезпечного злочинця...Без наслідків....Потім усім Світовим рівнем,за командою - ловили. Тепер будуть екстрадувати років з 2, апелювати з рік..потратять купу грошей...потім 3 роки будуть судити, отримають нагороди ....і по славетному Закону "героїні" Савченко ,- відпустять знову рекетировати ...Яка перемога. Це сценарій на усіх екстрадованих....
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18.11.2024 18:22 Ответить
 
 