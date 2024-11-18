Лидера банды рэкетиров с Закарпатья, скрывшегося после вручения подозрения, задержали в Чехии, - СБУ
Благодаря совместным усилиям Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Интерпола и правоохранительных органов Чешской Республики в Праге задержан лидер банды рэкетиров из Закарпатья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о преступной деятельности рэкетира?
По материалам дела, участники группировки под вымышленными предлогами требовали деньги с местных жителей, а в случае отказа - угрожали физической расправой.
Задокументировано, как в 2021 году глава группы "выбивал" из закарпатского предпринимателя 110 тысяч американских долларов несуществующего долга.
Тогда правоохранители задержали рэкетира и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
Однако, накануне судебного заседания злоумышленник сбежал за границу под видом "внезапного" ухудшения здоровья и длительное время скрывался там.
По материалам СБУ фигуранта объявили в международный розыск.
Во время комплексных мероприятий рэкетира задержали в столице Чешской Республики, где он пытался скрыться от правосудия.
Сейчас планируется его экстрадиция в Украину, где он предстанет перед судом за преступления, совершенные в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что нейтрализована банда рэкетиров на Днепропетровщине, которую возглавлял депутат местного совета.
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