"Выбивали" $2,5 млн у военного: нейтрализована банда рэкетиров на Днепропетровщине, которую возглавлял депутат местного совета, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с прокуратурой нейтрализовала группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам оперативных мер, в Днепре задержан лидер группы - депутат одного из местных советов области.

Что известно о преступной деятельности группы?

По материалам дела, злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить "дань" - похищали потерпевших, пытали их и угрожали убийством.

Задокументировано как рэкетиры "выбивали" 2,5 млн долларов США из местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой.

Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты на трех автомобилях "подрезали" авто военного и похитили его прямо посреди дороги, когда он направлялся к месту базирования своего подразделения.

Далее рэкетиры вывезли потерпевшего в лесопосадку за город, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой.

Затем злоумышленники посадили военного в заранее подготовленное закрытое помещение и после пыток отпустили, чтобы он нашел и передал им деньги, а также переоформил часть принадлежащих ему корпоративных прав на действующий бизнес.

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Задержание лидера группы

Сотрудники СБУ задержали лидера группы, когда он снова угрожал военному убийством.

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные преступным путем.

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На основании полученных доказательств задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, и с угрозой насилия);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.