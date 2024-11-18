"Выбивали" $2,5 млн у военного: нейтрализована банда рэкетиров на Днепропетровщине, которую возглавлял депутат местного совета, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности совместно с прокуратурой нейтрализовала группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по результатам оперативных мер, в Днепре задержан лидер группы - депутат одного из местных советов области.
Что известно о преступной деятельности группы?
По материалам дела, злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить "дань" - похищали потерпевших, пытали их и угрожали убийством.
Задокументировано как рэкетиры "выбивали" 2,5 млн долларов США из местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой.
Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты на трех автомобилях "подрезали" авто военного и похитили его прямо посреди дороги, когда он направлялся к месту базирования своего подразделения.
Далее рэкетиры вывезли потерпевшего в лесопосадку за город, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой.
Затем злоумышленники посадили военного в заранее подготовленное закрытое помещение и после пыток отпустили, чтобы он нашел и передал им деньги, а также переоформил часть принадлежащих ему корпоративных прав на действующий бизнес.
Задержание лидера группы
Сотрудники СБУ задержали лидера группы, когда он снова угрожал военному убийством.
Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные преступным путем.
На основании полученных доказательств задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, и с угрозой насилия);
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Певно, заброньовані.
Джерело:
А чому не повідомили від якої партії він депутат?
Припускаю, що від партії Лідора. Саме за його зграю злодіїв, колаборантів на Дніпропетровщині віддали чи не найбільший відсоток голосів мудрі виборці.
Ну на крайній випадок, це депутат від опзж, партії-близнюка "слуг".
Тепер жертва/герой/захисник! Ще й 2,5 млн можна собі залишити!
Я б пішов далі - написав, що його з "нуля" викрали, а ще краще з полону кацапів!
Потрібні штра
фні батальйони!