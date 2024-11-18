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"Выбивали" $2,5 млн у военного: нейтрализована банда рэкетиров на Днепропетровщине, которую возглавлял депутат местного совета, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с прокуратурой нейтрализовала группу, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам оперативных мер, в Днепре задержан лидер группы - депутат одного из местных советов области.

Что известно о преступной деятельности группы?

По материалам дела, злоумышленники требовали деньги у предпринимателей, а в случае отказа платить "дань" - похищали потерпевших, пытали их и угрожали убийством.

Задокументировано как рэкетиры "выбивали" 2,5 млн долларов США из местного предпринимателя, который в начале полномасштабной войны мобилизовался в ряды ВСУ и сейчас защищает Украину на передовой.

Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты на трех автомобилях "подрезали" авто военного и похитили его прямо посреди дороги, когда он направлялся к месту базирования своего подразделения.

Далее рэкетиры вывезли потерпевшего в лесопосадку за город, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой.

Затем злоумышленники посадили военного в заранее подготовленное закрытое помещение и после пыток отпустили, чтобы он нашел и передал им деньги, а также переоформил часть принадлежащих ему корпоративных прав на действующий бизнес.

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рекетири з Дніпра
рекетири з Дніпра
рекетири з Дніпра
рекетири з Дніпра
рекетири з Дніпра

Задержание лидера группы

Сотрудники СБУ задержали лидера группы, когда он снова угрожал военному убийством.

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные преступным путем.

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На основании полученных доказательств задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, и с угрозой насилия);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

Днепр (4417) рэкет (143) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+20
Депутат і його помічники?
Певно, заброньовані.
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18.11.2024 13:19
+20
"нейтралізовано банду рекетирів на Дніпропетровщині, яку очолював депутат місцевої ради"

Джерело:

А чому не повідомили від якої партії він депутат?
Припускаю, що від партії Лідора. Саме за його зграю злодіїв, колаборантів на Дніпропетровщині віддали чи не найбільший відсоток голосів мудрі виборці.
Ну на крайній випадок, це депутат від опзж, партії-близнюка "слуг".
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18.11.2024 13:36
+17
Таких сразу в расход нужно было. Мусор хуже рашистов
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18.11.2024 13:21
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Депутат і його помічники?
Певно, заброньовані.
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18.11.2024 13:19 Ответить
Так у них зарплатня чимала та й "податки" нагору платять...
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18.11.2024 17:37 Ответить
Таких сразу в расход нужно было. Мусор хуже рашистов
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18.11.2024 13:21 Ответить
"нейтралізовано банду рекетирів на Дніпропетровщині, яку очолював депутат місцевої ради"

Джерело:

А чому не повідомили від якої партії він депутат?
Припускаю, що від партії Лідора. Саме за його зграю злодіїв, колаборантів на Дніпропетровщині віддали чи не найбільший відсоток голосів мудрі виборці.
Ну на крайній випадок, це депутат від опзж, партії-близнюка "слуг".
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18.11.2024 13:36 Ответить
Маю думку, що "слуги" народу, там зборище негідників, шахраїв, крадіїв та ворогів-зрадників!
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18.11.2024 13:56 Ответить
повесить скотов! в назидание другим
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18.11.2024 13:37 Ответить
Просто віддати їх потерпілому,відконвоювати на місце дислокації,бажано на передок.Хай снайпери потренуються,і взагалі всі бажаючі навчитись влучно стріляти
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18.11.2024 13:40 Ответить
Цих вже не перевиховати.
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18.11.2024 13:40 Ответить
нейтралізовано, це коли навесні с ніжок розтанеб і десь в посадці знайдуть нейтралізованих. а так скоро випустять і далі продовжиться.
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18.11.2024 13:41 Ответить
Я вже подумав що в очільника Одеського тцк
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18.11.2024 13:41 Ответить
Один бандюк кинув іншого на 2,5 млн $, потім за хабар воєнкому формально мобілізувався в ЗСУ.
Тепер жертва/герой/захисник! Ще й 2,5 млн можна собі залишити!
Я б пішов далі - написав, що його з "нуля" викрали, а ще краще з полону кацапів!
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18.11.2024 13:47 Ответить
прям жульвєрн
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18.11.2024 13:50 Ответить
Агатак
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18.11.2024 14:05 Ответить
щось в цьому є, бо з якого б дива з простого військового вимагати 2,5 ляма долярів, типа вони у кожного є.
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19.11.2024 21:35 Ответить
а депутата єтого Марсияне вібрали или верхние люди?! или сами пришли местніе галочку поставили?
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18.11.2024 13:48 Ответить
дфтг????
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18.11.2024 13:56 Ответить
краснов
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18.11.2024 14:11 Ответить
Банда під час війни катує військового ...Зепідари,де військові трибунали?
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18.11.2024 14:29 Ответить
Да, сильне у нас законодавство, нічого не скажеш. За перепродаж залізничних квитків 15 років за гратами (див. новину трохи вище), за рекет, вимагання, викрадення, позбавлення волі, тортури 12 років.
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18.11.2024 14:57 Ответить
Тцк ?
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18.11.2024 14:58 Ответить
Потерпілий військовий - очільник ТЦК?
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18.11.2024 15:53 Ответить
Во твари.. Таких гадов вообще не жалко - расстрелять прилюдно этих тварей чтобы другим подобным неповадно было, по законам военного времени..
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19.11.2024 21:52 Ответить
Ну і що? Відсидяться під час війни.
Потрібні штра
фні батальйони!
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20.11.2024 04:12 Ответить
 
 