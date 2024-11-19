Четыре человека пострадали в результате обстрелов россиянами Купянска. ФОТОрепортаж

В течение дня 19 ноября российская армия наносит удары по Купянску на Харьковщине, в частности из реактивных систем залпового огня, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие российских атак разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома и гражданское предприятие.



Также две женщины 59 и 47 лет получили ранения.



Сообщается, что на местах работают все экстренные службы.

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что уже в 17:00 враг снова ударил по городу. Женщина и мужчина получили ранения.

Также в городе повреждены дома и хозяйственные постройки.

По предварительной информации, для ударов оккупанты применили РСЗО "Град".







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