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Четыре человека пострадали в результате обстрелов россиянами Купянска. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували Куп’янськ 19 листопада

В течение дня 19 ноября российская армия наносит удары по Купянску на Харьковщине, в частности из реактивных систем залпового огня, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие российских атак разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома и гражданское предприятие.

Также две женщины 59 и 47 лет получили ранения.

Сообщается, что на местах работают все экстренные службы.

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что уже в 17:00 враг снова ударил по городу. Женщина и мужчина получили ранения.

Также в городе повреждены дома и хозяйственные постройки.

По предварительной информации, для ударов оккупанты применили РСЗО "Град".

Наслідки обстрілів Куп'янська 19 листопада
Місце влучання російського снаряда в Куп'янську
Уламки російського боєприпаса

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Коли наш підрозділ виводили навесні з Купянська, я кошеня звідти забрав. Зараз такий красень... Несе зі мною службу на Лиманському напрямку.
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19.11.2024 17:54 Ответить
Та не чотири людини, а чотири особо або четверо людей.
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19.11.2024 20:27 Ответить
 
 