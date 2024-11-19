Экологический ущерб, причиненный Украине за 1000 дней войны, оценивается в 71 млрд долларов, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
За 1000 дней войны экологический ущерб, нанесенный военными действиями, оценивается примерно в 71 млрд долларов. В результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу дополнительно попали 180 млн тонн диоксида углерода.
Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщает Цензор.НЕТ.
"За время полномасштабного вторжения РФ совершила против окружающей среды более 6500 преступлений. Более шести миллионам украинцев пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2. Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн", - отметила Гринчук.
По ее словам, из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн. В целом из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов. А загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет 139 000 кв. км - это в два раза больше площади Азербайджана.
"Даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты. Продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу", - подчеркнула министр.
Гринчук отметила, что Украина активно работает над восстановлением, не дожидаясь окончания войны. Чтобы компенсировать потери леса в результате лесных пожаров, украинцы высадили 555 млн деревьев на площади более 75 тыс. гектаров. А с помощью партнеров уже разминировано 35 тыс. кв. км земли.
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все більше, клеїть себе до асфальту, сцить у фонтани
як можна оцінити знищену екологію?
хто зна коли туди повернеться флора і фауна, і якою вона буде?
зараз там панують коти, лиси вовки та собаки тому що їжі навалом.
птахів нема, комах нема, плазунів та хробаків нема, тому що рослин нема, та постійно щось вибухає.