Экологический ущерб, причиненный Украине за 1000 дней войны, оценивается в 71 млрд долларов, - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

За 1000 дней войны экологический ущерб, нанесенный военными действиями, оценивается примерно в 71 млрд долларов. В результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу дополнительно попали 180 млн тонн диоксида углерода.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщает Цензор.НЕТ.

"За время полномасштабного вторжения РФ совершила против окружающей среды более 6500 преступлений. Более шести миллионам украинцев пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2. Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн", - отметила Гринчук.

По ее словам, из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн. В целом из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов. А загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет 139 000 кв. км - это в два раза больше площади Азербайджана.

"Даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты. Продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу", - подчеркнула министр.

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Гринчук отметила, что Украина активно работает над восстановлением, не дожидаясь окончания войны. Чтобы компенсировать потери леса в результате лесных пожаров, украинцы высадили 555 млн деревьев на площади более 75 тыс. гектаров. А с помощью партнеров уже разминировано 35 тыс. кв. км земли.