На фронте произошло 88 боевых столкновений, больше всего - на Времевском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Оккупанты не перестают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоневка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфино Сумской области; Лемищина Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

Россия нанесла 9 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 15 КАБ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня наши войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая на Купянском направлении.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Красное сбросил четыре КАБ.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза бесрезультатно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григорьевка и Пушкино.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времевском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Ореховском, Гуляйпольском и Сиверском направлениях сегодня враг активных действий не вел.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.