На фронте произошло 88 боевых столкновений, больше всего - на Времевском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Особенно активно враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Оккупанты не перестают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоневка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфино Сумской области; Лемищина Харьковской области; Леоновка Черниговской области.
Россия нанесла 9 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 15 КАБ.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении сегодня наши войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.
Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая на Купянском направлении.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Красное сбросил четыре КАБ.
На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза бесрезультатно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.
На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григорьевка и Пушкино.
На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.
На Времевском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Ореховском, Гуляйпольском и Сиверском направлениях сегодня враг активных действий не вел.
На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.
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@ "Часівярський напрямок.
На північному фланзі добавлені уточнення на південній околиці Оріхово-Василівки, де раніше ворог проводив атаки на опорний пункт в лісосмузі.
У Часовому Ярі продовжуються боєзіткнення у напрямку "Часівярського вогнетривкого комбінату".
Торецький напрямок.
У центральній частині міста ворог закріпився у трьох будинках вздовж вулиці Грушевського і продовжує атаки піхотними підрозділами вглиб міста.
У східній частині району Забалка ворог просунувся вздовж двох вулиць на глибину до 350 метрів.
Курахівський напрямок.
Ворог просунувся на ділянці шириною до 4,7 км від дороги південніше балки Довга до північної околиці Антонівки.
В Дальньому і Кураховому зберігається висока інтенсивність бойових дій."