"Владимир-Волынскую птицефабрику" могут обанкротить братья Добкины, - акционер
"Владимир-Волынская птицефабрика" и бренд "Эпикур" могут полностью перейти под контроль братьев Михаила и Дмитрия Добкиных через схему создания искусственного долга перед банком, банкротства и выкупа всего предприятия у банка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил акционер "Владимир-Волынской птицефабрики" Алекс Коваленко, который владеет в компании долей 34 %, сообщает издание "Латифундист".
По словам Коваленко, Добкины созвали собрание акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос разрешения руководителю предприятия на "заключение крупных сделок с банком "Південний". Бизнесмен отмечает, что это предусматривает возможность подконтрольной Добкиным директора подписывать договоры залога на крупные суммы (до 800 млн грн).
"Для меня такой пункт в повестке дня означает, что это может стать финальным аккордом в захвате Добкиными одного из стратегических производств в Украине. Как это может выглядеть: предприятия не рассчитываются по долгам, банк забирает в залог активы и выставляет их на торги. Можно с одного раза угадать, кто их выиграет", - заявил Коваленко.
По его словам, из публичных источников известно, что этот банк фигурировал в ряде скандалов из-за своей "специализации на очистке активов", а именно - SkyMall и GNT Group.
Напомним, Коваленко судится с Добкиными, которые стали совладельцами компании после смерти их отца Марка Добкина, унаследовав его доли (по 33%) в совместном с Коваленко бизнесе. 23 февраля 2022 года, Коваленко заявил, что снимает с продажи курятину бренда "Эпикур", обвинив Добкиных в сотрудничестве с "ЛНР" и Россией.
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А патом ані пєрєаформят всьо "парускімзаконам".
Наприклад, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ Данило Гетманцев , який іде під №20 у списку "Слуги народу", у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала https://www.chesno.org/politician/66928/ Володимира Сівковича .
Юрист Андрій Задорожний, №119 у списку "Слуги народу", або ж його повний тезка був помічником на громадських засадах одіозного регіонала, екс-міністра освіти й науки, молоді та спорту, https://far.chesno.org/person/1307/ фігуранта антикорупційних розслідувань https://www.chesno.org/politician/18588/ Дмитра Табачника у Верховній Раді IV скликання.
Під №96 у списку "Слуги народу" йде Артем Нагаєвський - підприємець і член команди "Зе" на президентських виборах у Київській області. Його повний тезка був помічником народних депутатів https://www.chesno.org/politician/385/ Віктора Тимошенка , прогульника, члена фракції Соціалістичної партії України у ВРУ IV скликання, та https://www.chesno.org/politician/20777/ Олега Надоші , представника "Партії регіонів" у парламенті VI скликання.
Засновник інтернет-спільноти "Донецькі Київські", гендиректор Міжнародного брендингового агентства Володимир Воронов балотується під №41 у списку. У ВРУ V скликання він або його повний тезка був помічником на громадських засадах у нардепа-прогульника, регіонала https://www.chesno.org/politician/139/ Олександра Заца .
Під №73 у списку "Слуги народу" перебуває підприємець, радник голови Івано-Франківської міської ради з питань розвитку підприємництва та віцепрезидент Федерації боксу Івано-Франківської області Роман Мулик. Він або ж його повний тезка працював на громадських засадах у ВРУ V скликання в депутата-регіонала https://www.chesno.org/politician/23506/ Дмитра Волошенкова .
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