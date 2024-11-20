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"Владимир-Волынскую птицефабрику" могут обанкротить братья Добкины, - акционер

Птахофабрика

"Владимир-Волынская птицефабрика" и бренд "Эпикур" могут полностью перейти под контроль братьев Михаила и Дмитрия Добкиных через схему создания искусственного долга перед банком, банкротства и выкупа всего предприятия у банка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил акционер "Владимир-Волынской птицефабрики" Алекс Коваленко, который владеет в компании долей 34 %, сообщает издание "Латифундист".

По словам Коваленко, Добкины созвали собрание акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос разрешения руководителю предприятия на "заключение крупных сделок с банком "Південний". Бизнесмен отмечает, что это предусматривает возможность подконтрольной Добкиным директора подписывать договоры залога на крупные суммы (до 800 млн грн).

"Для меня такой пункт в повестке дня означает, что это может стать финальным аккордом в захвате Добкиными одного из стратегических производств в Украине. Как это может выглядеть: предприятия не рассчитываются по долгам, банк забирает в залог активы и выставляет их на торги. Можно с одного раза угадать, кто их выиграет", - заявил Коваленко.

По его словам, из публичных источников известно, что этот банк фигурировал в ряде скандалов из-за своей "специализации на очистке активов", а именно - SkyMall и GNT Group.

Напомним, Коваленко судится с Добкиными, которые стали совладельцами компании после смерти их отца Марка Добкина, унаследовав его доли (по 33%) в совместном с Коваленко бизнесе. 23 февраля 2022 года, Коваленко заявил, что снимает с продажи курятину бренда "Эпикур", обвинив Добкиных в сотрудничестве с "ЛНР" и Россией.

Автор: 

банкротство (284) Добкин Михаил (967)


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Топ комментарии
+10
Добкін православний і його братуська -нарик розпочали згадувати свій фах, який при Янеку здобули..Ти ба як сміливо валять...
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20.11.2024 16:44
+10
Пропонуєш Українській Армії припинити опір, а Україні увійти у склад росіі?
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20.11.2024 16:50
+8
ось вам і два новобранці - допкіни. на розмінування нах обох.
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20.11.2024 16:46
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Добкін православний і його братуська -нарик розпочали згадувати свій фах, який при Янеку здобули..Ти ба як сміливо валять...
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20.11.2024 16:44 Ответить
Партія регіонів і Квартал 95 рулить, а ви хлопаки гиньте за їхні бізнеса!
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20.11.2024 16:45 Ответить
Пропонуєш Українській Армії припинити опір, а Україні увійти у склад росіі?
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20.11.2024 16:50 Ответить
Їм ще методички не придумали на ці питання. В крємлє зараз не до цього.
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20.11.2024 17:06 Ответить
ось вам і два новобранці - допкіни. на розмінування нах обох.
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20.11.2024 16:46 Ответить
Ось це "господарі" один ворог інший наркоша ,ну що вже на західну Україну поперлись.
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20.11.2024 16:47 Ответить
"...звинувативши Добкіних у співпраці з "ЛНР" та Росією". Джерело:

А патом ані пєрєаформят всьо "парускімзаконам".
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20.11.2024 16:48 Ответить
Допу до Гепи, молодшого у наркодиспансер. Але факт. При каденції Зеленського усяка погань знов отримала друге дихання
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20.11.2024 16:52 Ответить
Норм риги розійшлися при лідору нації
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20.11.2024 16:53 Ответить
Ну населення "невиновато",що воно трохи дурнувате.Бажалось,як краще.Ну на усяк випадок "хуже не будет",а трапилось "как всегда".
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20.11.2024 16:56 Ответить
Антимайдан.


Наприклад, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ Данило Гетманцев , який іде під №20 у списку "Слуги народу", у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала https://www.chesno.org/politician/66928/ Володимира Сівковича .

Юрист Андрій Задорожний, №119 у списку "Слуги народу", або ж його повний тезка був помічником на громадських засадах одіозного регіонала, екс-міністра освіти й науки, молоді та спорту, https://far.chesno.org/person/1307/ фігуранта антикорупційних розслідувань https://www.chesno.org/politician/18588/ Дмитра Табачника у Верховній Раді IV скликання.

Під №96 у списку "Слуги народу" йде Артем Нагаєвський - підприємець і член команди "Зе" на президентських виборах у Київській області. Його повний тезка був помічником народних депутатів https://www.chesno.org/politician/385/ Віктора Тимошенка , прогульника, члена фракції Соціалістичної партії України у ВРУ IV скликання, та https://www.chesno.org/politician/20777/ Олега Надоші , представника "Партії регіонів" у парламенті VI скликання.

Засновник інтернет-спільноти "Донецькі Київські", гендиректор Міжнародного брендингового агентства Володимир Воронов балотується під №41 у списку. У ВРУ V скликання він або його повний тезка був помічником на громадських засадах у нардепа-прогульника, регіонала https://www.chesno.org/politician/139/ Олександра Заца .

Під №73 у списку "Слуги народу" перебуває підприємець, радник голови Івано-Франківської міської ради з питань розвитку підприємництва та віцепрезидент Федерації боксу Івано-Франківської області Роман Мулик. Він або ж його повний тезка працював на громадських засадах у ВРУ V скликання в депутата-регіонала https://www.chesno.org/politician/23506/ Дмитра Волошенкова .

Громадський рух ЧЕСНО чекає на коментар від партії "Слуга народу", аби з'ясувати, чи був хтось із її кандидатів помічником нардепів-регіоналів.

У списку партії "Слуга народу" є майже чотири десятки кандидатів, які є повними тезками тих, хто раніше щонайменше в одному скликанні ВРУ працював помічником народного депутата.
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20.11.2024 17:03 Ответить
"ХужеНеБудет!!!"
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20.11.2024 16:54 Ответить
"БізнесВнєПалітікі"
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20.11.2024 17:07 Ответить
Добкіним пора до Кернеса.
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20.11.2024 16:54 Ответить
.... допа пройшла навчання у гепи з патужною кваліфікацією наарахамити.
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20.11.2024 17:10 Ответить
Партнери "слуг". Їм дозволено.
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20.11.2024 17:13 Ответить
люди, пора брати зброю і валити їх всіх нах.
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20.11.2024 17:18 Ответить
 
 