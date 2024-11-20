"Владимир-Волынскую птицефабрику" могут обанкротить братья Добкины, - акционер

"Владимир-Волынская птицефабрика" и бренд "Эпикур" могут полностью перейти под контроль братьев Михаила и Дмитрия Добкиных через схему создания искусственного долга перед банком, банкротства и выкупа всего предприятия у банка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил акционер "Владимир-Волынской птицефабрики" Алекс Коваленко, который владеет в компании долей 34 %, сообщает издание "Латифундист".

По словам Коваленко, Добкины созвали собрание акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос разрешения руководителю предприятия на "заключение крупных сделок с банком "Південний". Бизнесмен отмечает, что это предусматривает возможность подконтрольной Добкиным директора подписывать договоры залога на крупные суммы (до 800 млн грн).

"Для меня такой пункт в повестке дня означает, что это может стать финальным аккордом в захвате Добкиными одного из стратегических производств в Украине. Как это может выглядеть: предприятия не рассчитываются по долгам, банк забирает в залог активы и выставляет их на торги. Можно с одного раза угадать, кто их выиграет", - заявил Коваленко.

По его словам, из публичных источников известно, что этот банк фигурировал в ряде скандалов из-за своей "специализации на очистке активов", а именно - SkyMall и GNT Group.

Напомним, Коваленко судится с Добкиными, которые стали совладельцами компании после смерти их отца Марка Добкина, унаследовав его доли (по 33%) в совместном с Коваленко бизнесе. 23 февраля 2022 года, Коваленко заявил, что снимает с продажи курятину бренда "Эпикур", обвинив Добкиных в сотрудничестве с "ЛНР" и Россией.