"Володимир-Волинську птахофабрику" можуть збанкрутувати брати Добкіни, - акціонер

"Володимир-Волинська птахофабрика" та бренд "Епікур" можуть повністю перейти під контроль братів Михайла та Дмитра Добкіних через схему створення штучного боргу перед банком, банкрутства й викупу всього підприємства у банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив акціонер "Володимир-Волинської птахофабрики" Алекс Коваленко, який володіє у компанії часткою 34 %, повідомляє видання "Латифундист".

За словами Коваленка, Добкіни скликали збори акціонерів, на яких має розглядатися питання дозволу керівнику підприємства на "укладення значних правочинів з банком "Південний". Бізнесмен зазначає, що це передбачає можливість підконтрольної Добкіним директорки підписувати договори застави на великі суми (до 800 млн грн).

"Для мене такий пункт в порядку денному означає, що це може стати фінальним акордом у захопленні Добкіними одного зі стратегічних виробництв в Україні. Як це може виглядати: підприємства не розраховуються за боргами, банк забирає в заставу активи і виставляє їх на торги. Можна з одного разу вгадати, хто їх виграє", — заявив Коваленко.

За його словами, з публічних джерел відомо, що цей банк фігурував у низці скандалів через свою "спеціалізацію на очистці активів", а саме — SkyMall та GNT Group.

Нагадаємо, Коваленко судиться із Добкіними, які стали співвласниками компанії після смерті їхнього батька Марка Добкіна, успадкувавши його частки (по 33%) у спільному з Коваленком бізнесі. 23 лютого 2022 року, Коваленко заявив, що знімає з продажу курятину бренду "Епікур" звинувативши Добкіних у співпраці з "ЛНР" та Росією.