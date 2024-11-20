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"Володимир-Волинську птахофабрику" можуть збанкрутувати брати Добкіни, - акціонер

Птахофабрика

"Володимир-Волинська птахофабрика" та бренд "Епікур" можуть повністю перейти під контроль братів Михайла та Дмитра Добкіних через схему створення штучного боргу перед банком, банкрутства й викупу всього підприємства у банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив акціонер "Володимир-Волинської птахофабрики" Алекс Коваленко, який володіє у компанії часткою 34 %, повідомляє видання "Латифундист".

За словами Коваленка, Добкіни скликали збори акціонерів, на яких має розглядатися питання дозволу керівнику підприємства на "укладення значних правочинів з банком "Південний". Бізнесмен зазначає, що це передбачає можливість підконтрольної Добкіним директорки підписувати договори застави на великі суми (до 800 млн грн).

"Для мене такий пункт в порядку денному означає, що це може стати фінальним акордом у захопленні Добкіними одного зі стратегічних виробництв в Україні. Як це може виглядати: підприємства не розраховуються за боргами, банк забирає в заставу активи і виставляє їх на торги. Можна з одного разу вгадати, хто їх виграє", — заявив Коваленко.

За його словами, з публічних джерел відомо, що цей банк фігурував у низці скандалів через свою "спеціалізацію на очистці активів", а саме — SkyMall та GNT Group.

Нагадаємо, Коваленко судиться із Добкіними, які стали співвласниками компанії після смерті їхнього батька Марка Добкіна, успадкувавши його частки (по 33%) у спільному з Коваленком бізнесі. 23 лютого 2022 року, Коваленко заявив, що знімає з продажу курятину бренду "Епікур" звинувативши Добкіних у співпраці з "ЛНР" та Росією.

Автор: 

банкрутство (626) Добкін Михайло (359)


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Топ коментарі
+10
Добкін православний і його братуська -нарик розпочали згадувати свій фах, який при Янеку здобули..Ти ба як сміливо валять...
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20.11.2024 16:44
+10
Пропонуєш Українській Армії припинити опір, а Україні увійти у склад росіі?
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20.11.2024 16:50
+8
ось вам і два новобранці - допкіни. на розмінування нах обох.
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20.11.2024 16:46
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Добкін православний і його братуська -нарик розпочали згадувати свій фах, який при Янеку здобули..Ти ба як сміливо валять...
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20.11.2024 16:44 Відповісти
Партія регіонів і Квартал 95 рулить, а ви хлопаки гиньте за їхні бізнеса!
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20.11.2024 16:45 Відповісти
Пропонуєш Українській Армії припинити опір, а Україні увійти у склад росіі?
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20.11.2024 16:50 Відповісти
Їм ще методички не придумали на ці питання. В крємлє зараз не до цього.
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20.11.2024 17:06 Відповісти
ось вам і два новобранці - допкіни. на розмінування нах обох.
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20.11.2024 16:46 Відповісти
Ось це "господарі" один ворог інший наркоша ,ну що вже на західну Україну поперлись.
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20.11.2024 16:47 Відповісти
"...звинувативши Добкіних у співпраці з "ЛНР" та Росією". Джерело:

А патом ані пєрєаформят всьо "парускімзаконам".
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20.11.2024 16:48 Відповісти
Допу до Гепи, молодшого у наркодиспансер. Але факт. При каденції Зеленського усяка погань знов отримала друге дихання
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20.11.2024 16:52 Відповісти
Норм риги розійшлися при лідору нації
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20.11.2024 16:53 Відповісти
Ну населення "невиновато",що воно трохи дурнувате.Бажалось,як краще.Ну на усяк випадок "хуже не будет",а трапилось "как всегда".
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20.11.2024 16:56 Відповісти
Антимайдан.


Наприклад, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ Данило Гетманцев , який іде під №20 у списку "Слуги народу", у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала https://www.chesno.org/politician/66928/ Володимира Сівковича .

Юрист Андрій Задорожний, №119 у списку "Слуги народу", або ж його повний тезка був помічником на громадських засадах одіозного регіонала, екс-міністра освіти й науки, молоді та спорту, https://far.chesno.org/person/1307/ фігуранта антикорупційних розслідувань https://www.chesno.org/politician/18588/ Дмитра Табачника у Верховній Раді IV скликання.

Під №96 у списку "Слуги народу" йде Артем Нагаєвський - підприємець і член команди "Зе" на президентських виборах у Київській області. Його повний тезка був помічником народних депутатів https://www.chesno.org/politician/385/ Віктора Тимошенка , прогульника, члена фракції Соціалістичної партії України у ВРУ IV скликання, та https://www.chesno.org/politician/20777/ Олега Надоші , представника "Партії регіонів" у парламенті VI скликання.

Засновник інтернет-спільноти "Донецькі Київські", гендиректор Міжнародного брендингового агентства Володимир Воронов балотується під №41 у списку. У ВРУ V скликання він або його повний тезка був помічником на громадських засадах у нардепа-прогульника, регіонала https://www.chesno.org/politician/139/ Олександра Заца .

Під №73 у списку "Слуги народу" перебуває підприємець, радник голови Івано-Франківської міської ради з питань розвитку підприємництва та віцепрезидент Федерації боксу Івано-Франківської області Роман Мулик. Він або ж його повний тезка працював на громадських засадах у ВРУ V скликання в депутата-регіонала https://www.chesno.org/politician/23506/ Дмитра Волошенкова .

Громадський рух ЧЕСНО чекає на коментар від партії "Слуга народу", аби з'ясувати, чи був хтось із її кандидатів помічником нардепів-регіоналів.

У списку партії "Слуга народу" є майже чотири десятки кандидатів, які є повними тезками тих, хто раніше щонайменше в одному скликанні ВРУ працював помічником народного депутата.
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20.11.2024 17:03 Відповісти
"ХужеНеБудет!!!"
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20.11.2024 16:54 Відповісти
"БізнесВнєПалітікі"
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20.11.2024 17:07 Відповісти
Добкіним пора до Кернеса.
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20.11.2024 16:54 Відповісти
.... допа пройшла навчання у гепи з патужною кваліфікацією наарахамити.
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20.11.2024 17:10 Відповісти
Партнери "слуг". Їм дозволено.
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20.11.2024 17:13 Відповісти
люди, пора брати зброю і валити їх всіх нах.
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20.11.2024 17:18 Відповісти
 
 