"Володимир-Волинську птахофабрику" можуть збанкрутувати брати Добкіни, - акціонер
"Володимир-Волинська птахофабрика" та бренд "Епікур" можуть повністю перейти під контроль братів Михайла та Дмитра Добкіних через схему створення штучного боргу перед банком, банкрутства й викупу всього підприємства у банку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив акціонер "Володимир-Волинської птахофабрики" Алекс Коваленко, який володіє у компанії часткою 34 %, повідомляє видання "Латифундист".
За словами Коваленка, Добкіни скликали збори акціонерів, на яких має розглядатися питання дозволу керівнику підприємства на "укладення значних правочинів з банком "Південний". Бізнесмен зазначає, що це передбачає можливість підконтрольної Добкіним директорки підписувати договори застави на великі суми (до 800 млн грн).
"Для мене такий пункт в порядку денному означає, що це може стати фінальним акордом у захопленні Добкіними одного зі стратегічних виробництв в Україні. Як це може виглядати: підприємства не розраховуються за боргами, банк забирає в заставу активи і виставляє їх на торги. Можна з одного разу вгадати, хто їх виграє", — заявив Коваленко.
За його словами, з публічних джерел відомо, що цей банк фігурував у низці скандалів через свою "спеціалізацію на очистці активів", а саме — SkyMall та GNT Group.
Нагадаємо, Коваленко судиться із Добкіними, які стали співвласниками компанії після смерті їхнього батька Марка Добкіна, успадкувавши його частки (по 33%) у спільному з Коваленком бізнесі. 23 лютого 2022 року, Коваленко заявив, що знімає з продажу курятину бренду "Епікур" звинувативши Добкіних у співпраці з "ЛНР" та Росією.
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Наприклад, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/ Данило Гетманцев , який іде під №20 у списку "Слуги народу", у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала https://www.chesno.org/politician/66928/ Володимира Сівковича .
Юрист Андрій Задорожний, №119 у списку "Слуги народу", або ж його повний тезка був помічником на громадських засадах одіозного регіонала, екс-міністра освіти й науки, молоді та спорту, https://far.chesno.org/person/1307/ фігуранта антикорупційних розслідувань https://www.chesno.org/politician/18588/ Дмитра Табачника у Верховній Раді IV скликання.
Під №96 у списку "Слуги народу" йде Артем Нагаєвський - підприємець і член команди "Зе" на президентських виборах у Київській області. Його повний тезка був помічником народних депутатів https://www.chesno.org/politician/385/ Віктора Тимошенка , прогульника, члена фракції Соціалістичної партії України у ВРУ IV скликання, та https://www.chesno.org/politician/20777/ Олега Надоші , представника "Партії регіонів" у парламенті VI скликання.
Засновник інтернет-спільноти "Донецькі Київські", гендиректор Міжнародного брендингового агентства Володимир Воронов балотується під №41 у списку. У ВРУ V скликання він або його повний тезка був помічником на громадських засадах у нардепа-прогульника, регіонала https://www.chesno.org/politician/139/ Олександра Заца .
Під №73 у списку "Слуги народу" перебуває підприємець, радник голови Івано-Франківської міської ради з питань розвитку підприємництва та віцепрезидент Федерації боксу Івано-Франківської області Роман Мулик. Він або ж його повний тезка працював на громадських засадах у ВРУ V скликання в депутата-регіонала https://www.chesno.org/politician/23506/ Дмитра Волошенкова .
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